UOB Heartbeat Run ระดมทุนสูงสุด 5.3 ล้านบาท

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 15 ปีของการจัดงานวิ่งประจำปี UOB Heartbeat Run ด้วยยอดเงินระดมทุนสูงสุด 5.3 ล้านบาทสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเงินทั้งหมดจะนำไปพัฒนาห้องเรียนรู้ดิจิทัล UOB My Digital Space (MDS) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล
เงินระดมทุนจะสามารถส่งมอบห้องเรียนรู้ดิจิทัล UOB My Digital Space (MDS) จำนวน 10 ห้องเรียน ครอบคลุมนักเรียน 5,700 คนในพื้นที่ห่างไกล ได้แก่ กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น ชลบุรี พะเยา ลำปาง สิงห์บุรี อุดรธานี กระบี่ และสุพรรณบุรี โรงเรียนจำนวนมากยังมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ทำให้ห้องเรียนดิจิทัลนี้ เป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะด้านการเงินผ่านสื่อดิจิทัล
นับตั้งแต่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ดำเนินโครงการนี้ร่วมกับโครงการร้อยพลังการศึกษาในปี 2565 กิจกรรม UOB Heartbeat Run ได้มีส่วนช่วยระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการนี้รวมแล้วกว่า 17 ล้านบาท ซึ่งเป็นการมอบโอกาสครั้งสำคัญให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคุณครูในการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการสอน
ริชาร์ด มาโลนี่ย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการมอบโอกาสที่เท่าเทียมให้กับเด็กไทย ทุกบาทของการระดมทุนคือพลังแห่งความเชื่อของผู้คนที่ต้องการเปิดประตูสู่อนาคต ปีนี้การสนับสนุนจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้พัฒนาทักษะสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและสร้างอนาคตที่ดีกว่า เราขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมวิ่ง ร่วมบริจาค และร่วมทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริง”
กนกวรรณ โชว์ศรี ผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าวว่า “ผลลัพธ์ของโครงการนี้สัมผัสได้จริงในห้องเรียน นักเรียนจำนวนมากในพื้นที่ห่างไกลแทบไม่มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ดิจิทัล ห้องเรียนรู้ดิจิทัล UOB My Digital Space เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สำรวจ ทดลองและพัฒนาทักษะที่จะติดตัวไปยาวนานจนกระทั่งจบการศึกษา ความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จจากความร่วมแรงร่วมใจกัน”
กิจกรรม UOB Heartbeat Run เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอาสาเพื่อสังคมที่กลุ่มธนาคารยูโอบีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำปีใน 18 ประเทศทั่วโลก โดยในปีนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปีของกลุ่มธนาคารยูโอบี ตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารในการสนับสนุนชุมชนและขยายโอกาสทางการศึกษา