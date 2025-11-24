ดวงแสตมป์แห่งความภักดี เทิดพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์

ตลอดระยะเวลากว่า 142 ปี ที่ไปรษณีย์ไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่บันทึกประวัติศาสตร์ของแผ่นดิน ผ่านตราไปรษณียากร หรือดวงแสตมป์ขนาดเล็กเพียงไม่กี่เซนติเมตร แต่เปี่ยมด้วยคุณค่ามหาศาลในเชิงศิลปะ วัฒนธรรมและความทรงจำของชาติ หนึ่งในชุดแสตมป์ที่มีความหมายลึกซึ้งที่สุดในหัวใจคนไทย คือ “แสตมป์พระราชินี” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผลงานศิลป์อันทรงคุณค่า “สัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี” ที่บอกเล่าความรัก ความเคารพ และแรงบันดาลใจ ของพสกนิกรไทยที่มีต่อพระองค์ท่านอย่างมิรู้เลือน
ประกอบด้วย แสตมป์ “ความทรงจำของชาติ”, “แสตมป์พระราชินี” ดวงแรกแห่งความทรงจำ, “แสตมป์ทองเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ครบ 84 พรรษา”, “คู่พระบารมี สิริศรีแผ่นดิน” ผ่านดวงแสตมป์ และแสตมป์อื่นๆ ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ ที่ทุกดวงแสตมป์ที่มีพระฉายาลักษณ์ของพระองค์