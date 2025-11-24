xs
เปล่งประกายไปกับคอลเลกชัน Holiday 2025 จากสวารอฟสกี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ฤดูกาลแห่งประกายแสงมาถึงอีกครั้ง สวารอฟสกี้ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งการมอบของขวัญและการเฉลิมฉลอง ผ่านคอลเลกชัน Holiday 2025 ที่เปี่ยมด้วยความระยิบระยับแห่งความสุข คัดสรรเครื่องประดับและของตกแต่งสุดเจิดจรัส ที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มทุกช่วงเวลาแห่งความสุข ความอบอุ่น และความงดงามอันเปล่งประกายให้กับฤดูกาลที่แสนพิเศษนี้


มีให้เลือกสรรค์มากมาย ตั้งแต่เครื่องประดับคริสตัลสุดแวววาวที่พร้อมเติมประกายให้กับทุกลุคในงานปาร์ตี้ ไปจนถึงของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง ผลงานแต่ละชิ้นสะท้อนความเป็นเลิศของสวารอฟสกี้ในการรังสรรค์แสงและงานดีไซน์อันประณีต ถ่ายทอดเสน่ห์แห่งเทศกาลและความงดงามของการแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างลงตัว


เฉลิมฉลองฤดูกาลแห่งประกายแสง

คอลเลกชัน Holiday ในปีนี้นำสัญลักษณ์สุดคลาสสิกของสวารอฟสกี้มาผสานกับแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ไว้อย่างลงตัว ถ่ายทอดความสุขของช่วงเวลาแห่งการอยู่พร้อมหน้า และสไตล์ที่งดงามเหนือกาลเวลา ไม่ว่าจะมอบเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษ หรือแต่งเติม Party of Dreams ในแบบของคุณ สวารอฟสกี้ก็พร้อมเปล่งประกายให้ทุกช่วงเวลาของคุณสวยงามและน่าจดจำยิ่งกว่าที่เคย


ประกายเด่นประจำฤดูกาล
ของตกแต่งประจำปี 2025 – เฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปีสวารอฟสกี้

ร่วมฉลอง 130 ปีแห่งความคิดสร้างสรรค์ของสวารอฟสกี้ ด้วยของตกแต่งและเครื่องประดับสุดพิเศษที่เปล่งประกายด้วยเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์และคริสตัลเจียระไนสุดประณีต ชิ้นงานสะสมสุดหรูหราพร้อมมอบประกายแห่งความหรูหราให้เทศกาลปีนี้อบอวลไปด้วยความอบอุ่น ความสุข และความรื่นเริงในทุกมุมบ้าน


Holiday Cheers Santa Story Set
ซานตาคลอสมาแล้ว! สวารอฟสกี้ขอชวนคุณมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขไปด้วยกันกับเซ็ตของสะสมสุดน่ารัก “Holiday Cheers Santa Story Set” ที่มัดรวมเอาเสน่ห์ของวันคริสต์มาสมาไว้อย่าวครบถ้วน ทั้งซานต้า รถลากเลื่อน กวางเรนเดียร์ และเหล่าผองเพื่อนตัวจิ๋วสุดน่ารัก ผลงานทุกชิ้นเปล่งประกายด้วยคริสตัลหลากสีและดีเทลสีทองแชมเปญสุดหรูหรา เหมาะทั้งสำหรับตกแต่งบ้าน หรือมอบเป็นของขวัญแทนความรักให้กับคนพิเศษในช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นนี้


Teddy Bag Charms
เติมความสดใสให้ทุกวันด้วยพวงกุญแจหมีน้อยประดับคริสตัลสุดน่ารักที่ผสมผสานความขี้เล่นกับความหรูหราไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว มีให้เลือกหลากสีสันทั้งโทนฟ้า ชมพู และทอง พร้อมเติมเสน่ห์ให้กับกระเป๋าใบโปรดของคุณ พวงกุญแจแต่ละชิ้นถ่ายทอดถึงความสุขและความทรงจำในวัยเด็กได้อย่างอบอุ่น พร้อมเติมกลิ่นอายแห่งความสนุกและความหรูหราของเทศกาลให้กับทุกลุคในทุก ๆ วันอย่างมีสไตล์


ส่องประกายรับเทศกาลแห่งความสุข


Millenia
บทบันทึกแห่งเสน่ห์เหนือกาลเวลาที่ร่วมสมัย คอลเลกชันMillenia เปล่งประกายราวกับสายน้ำแห่งคริสตัลที่หลั่งไหลด้วยความมั่นใจและแสงแห่งความสง่างาม ผลงานแต่ละชิ้นรังสรรค์ขึ้นเพื่อเติมประกายให้แต่ละลุคในทุกวันเจิดจรัสยิ่งกว่าที่เคย เหมาะสำหรับช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองที่เปล่งประกายที่สุดของปี และParty of Dreams ปาร์ตี้แห่งความฝันที่อบอวลไปด้วยความสุข


Matrix
สง่างามอย่างมีระดับไปกับคอลเลกชัน Matrix ที่ผสานประกายแห่งความรื่นเริงเข้ากับคริสตัลสุดประณีต ด้วยผลงานการเจียระไนและการจัดวางคริสตัลที่สมบูรณ์แบบ ทำให้ทุกชิ้นดูมีชีวิตชีวา ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งการเฉลิมฉลองออกมาได้อย่างงดงาม ด้วยดีไซน์ร่วมสมัยที่แฝงไว้ด้วยเสน่ห์เหนือกาลเวลา ทำให้Matrix เป็นดั่งตัวแทนแห่งสไตล์ที่เจิดจรัส เหมาะสำหรับเติมประกายให้ทุกช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง


Constella
เติมประกายระยิบระยับดั่งละอองดาวให้ลุคของคุณในฤดูกาลแห่งความสุขด้วยคอลเลกชันConstella ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของจักรวาล เครื่องประดับแต่ละชิ้นรังสรรค์ด้วยคริสตัลใสที่สะท้อนมนตร์เสน่ห์แห่งท้องฟ้ายามราตรี เติมแสงอันเปล่งประกายดุจดวงดาวให้ทุกช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองของคุณงดงามและน่าจดจำ


Ariana Grande X Swarovski Capsule Collection
เมื่อเสน่ห์ของฮอลลีวูดยุคเก่ามาบรรจบกับความทันสมัยยุคใหม่ คอลเลกชันแคปซูลสุดพิเศษนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง อารีอานา กรานเด และ จิโอวานน่า อิงเกอเบิร์ท ที่ร่วมกันถ่ายทอดความงามของคริสตัลในมุมมองใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความสนุก สดใส และทันสมัย เครื่องประดับแต่ละชิ้นออกแบบมาเพื่อสะท้อนจิตวิญญาณของผู้ที่เชื่อในพลังแห่งความฝัน และเปล่งประกายดั่งดวงดาวบนเวทีแห่งชีวิต


มอบความสุข เสมอมา
ส่งต่อความสุขด้วยของขวัญที่เปล่งประกายไม่รู้จบ กับเซ็ตเครื่องประดับสุดพิเศษจากสวารอฟสกี้ ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ไม่ว่าจะเป็นMatrix Set และ Constella Set อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ไปจนถึง Magic Snowflake Set และ Una Set ที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ของคริสตัล แต่ละเซ็ตได้รับการออกแบบอย่างประณีตเพื่อเฉลิมฉลองความรัก แสงแห่งความสุข และการแสดงออกถึงตัวตน เติมเต็มบรรยากาศแห่งเทศกาลให้เปล่งประกายและอบอวลไปด้วยความหมายยิ่งขึ้นด้วยของขวัญสุดพิเศษจากสวารอฟสกี้


เติมความเจิดจรัสให้ทุกช่วงเวลาพิเศษ ร่วมสัมผัสความสุขแห่งการมอบของขวัญให้ตัวคุณเองและคนที่คุณรักได้แล้ววันนี้ กับคอลเลกชันSwarovski Holiday 2025 ได้ที่ร้านสวารอฟสกี้ทุกสาขา และทางออนไลน์ที่swarovski.com









