เปล่งประกายไปกับคอลเลกชัน Holiday 2025 จากสวารอฟสกี้

ฤดูกาลแห่งประกายแสงมาถึงอีกครั้ง สวารอฟสกี้ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งการมอบของขวัญและการเฉลิมฉลอง ผ่านคอลเลกชัน Holiday 2025 ที่เปี่ยมด้วยความระยิบระยับแห่งความสุข คัดสรรเครื่องประดับและของตกแต่งสุดเจิดจรัส ที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มทุกช่วงเวลาแห่งความสุข ความอบอุ่น และความงดงามอันเปล่งประกายให้กับฤดูกาลที่แสนพิเศษนี้
มีให้เลือกสรรค์มากมาย ตั้งแต่เครื่องประดับคริสตัลสุดแวววาวที่พร้อมเติมประกายให้กับทุกลุคในงานปาร์ตี้ ไปจนถึงของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง ผลงานแต่ละชิ้นสะท้อนความเป็นเลิศของสวารอฟสกี้ในการรังสรรค์แสงและงานดีไซน์อันประณีต ถ่ายทอดเสน่ห์แห่งเทศกาลและความงดงามของการแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างลงตัว
เฉลิมฉลองฤดูกาลแห่งประกายแสง
คอลเลกชัน Holiday ในปีนี้นำสัญลักษณ์สุดคลาสสิกของสวารอฟสกี้มาผสานกับแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ไว้อย่างลงตัว ถ่ายทอดความสุขของช่วงเวลาแห่งการอยู่พร้อมหน้า และสไตล์ที่งดงามเหนือกาลเวลา ไม่ว่าจะมอบเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษ หรือแต่งเติม Party of Dreams ในแบบของคุณ สวารอฟสกี้ก็พร้อมเปล่งประกายให้ทุกช่วงเวลาของคุณสวยงามและน่าจดจำยิ่งกว่าที่เคย
ประกายเด่นประจำฤดูกาล
ของตกแต่งประจำปี 2025 – เฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปีสวารอฟสกี้
ร่วมฉลอง 130 ปีแห่งความคิดสร้างสรรค์ของสวารอฟสกี้ ด้วยของตกแต่งและเครื่องประดับสุดพิเศษที่เปล่งประกายด้วยเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์และคริสตัลเจียระไนสุดประณีต ชิ้นงานสะสมสุดหรูหราพร้อมมอบประกายแห่งความหรูหราให้เทศกาลปีนี้อบอวลไปด้วยความอบอุ่น ความสุข และความรื่นเริงในทุกมุมบ้าน
Holiday Cheers Santa Story Set
ซานตาคลอสมาแล้ว! สวารอฟสกี้ขอชวนคุณมาร่วมเฉลิ
Teddy Bag Charms
เติมความสดใสให้ทุกวันด้วยพวงกุ
ส่องประกายรับเทศกาลแห่งความสุข
Millenia
บทบันทึกแห่งเสน่ห์เหนื
Matrix
สง่างามอย่างมีระดับไปกั
Constella
เติมประกายระยิบระยับดั่
Ariana Grande X Swarovski Capsule Collection
เมื่อเสน่ห์ของฮอลลีวูดยุคเก่
มอบความสุข เสมอมา
ส่งต่อความสุขด้วยของขวัญที่
เติมความเจิดจรัสให้ทุกช่