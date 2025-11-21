นีเวีย ชวนร่วมงาน “NIVEA Soft Skin Wonderland”

นีเวีย ขอมอบประสบการณ์พิเศษในช่วงฤดูหนาวผ่านการเปิดตัว NIVEA Creme Limited Edition ทั้ง 4 ลวดลาย ในโอกาสที่ นีเวีย ตลับครีมสีน้ำเงิน อันเป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จัก ครบรอบ 100 ปี จัดงาน “NIVEA Soft Skin Wonderland” ผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ ตั้งแต่วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2568 พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ จูเนียร์-มาร์ค คู่หูสุดฮอตที่มาเสิร์ฟความนุ่มฟินในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ เวลา 16.00 น. ณ ลานเซ็นเตอร์พ้อยท์ สยามสแควร์
ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ สตูดิโอคอนเทนต์ในธีมฤดูหนาว การถ่ายวิดีโอแบบ Personalized และโซนไฮไลท์ที่นำเสนอความอ่อนโยนของนีเวีย ครีมอย่างมีชีวิตชีวา เวิร์กช็อปและมุมช้อปปิ้งพร้อมข้อเสนอพิเศษเฉพาะภายในงาน โดยประสบการณ์ทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในห้าโซนหลัก ได้แก่ The Magical Christmas Tree, I Love You Snow Much, The Softness Carousel, โซนโปรโมชั่นพิเศษ และ กิจกรรม Customize ตลับครีม
บิ๊กซี ตัวแทนโดย กฤตกร ช่วยเกิด ผู้จัดการทั่วไป บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ ร่วมงาน Rainy Day… Bright with You Brand IQ Sport เปิดตัวรองเท้า IQ Sport 2 Collection ใหม่พิเศษ รองเท้าที่ลูกค้าสามารถใส่ได้ทุกโอกาส ได้แก่ รองเท้ารุ่น WINTUM (วิน-ทั่ม) – Win Every Season (รุ่นเติ้ล) ไม่ว่าจะฤดูไหน หรือสถานการณ์ใด รองเท้ารุ่นนี้ก็พร้อมลุยด้วย ดีไซน์โดดเด่น สวมใส่สบาย และเหมาะกับทุกสภาพอากาศ เป็นคู่ใจของคนที่ไม่หยุดเคลื่อนไหว และ รุ่น METRIQ (เมอ-ทริค) – Step with Confidence (รุ่นเฟิร์สวัน) รองเท้าที่ผสานความเรียบหรูและความสปอร์ตได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความมั่นใจในทุกย่างก้าว ทั้งในวันทำงานและวันพักผ่อน โดยมี ปิติรัตน์ วงศ์วัฒนากิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิจการดี จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นอกจากนี้ยังมี ศิลปิน เติ้ล – เฟิร์สวัน มามอบความสุขและแรงบันดาลใจให้กับแฟนคลับและลูกค้า สำหรับท่านที่สนใจ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บิ๊กซี สาขาราชดำริ และสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถซื้อสินค้ารุ่นนี้ได้ที่ บิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ
ริเวอร์เดล มารีน่า ธุรกิจเรือแบบครบวงจร ภายใต้ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในเครือเอ็ม บี เค ผู้ให้บริการท่าจอดเรือและบริการดูแลเรือที่ได้มาตรฐานระดับ A-Class บนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เชิญชวนผู้ประกอบการเรือ เจ็ตสกีและผู้จำหน่ายอุปกรณ์ทางน้ำ มาร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงาน Riverdale Marina Boat Fair ครั้งที่ 4 มหกรรมเรือสุดยิ่งใหญ่แห่งปี เพื่อกระตุ้นภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมเรือ
พิเศษ! รับสิทธิ์ทันที ส่วนลด 10% สำหรับผู้ลงทะเบียนจองพื้นที่ภายในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568 สามารถลงทะเบียนจับจองพื้นที่ภายในงานได้แล้ววันนี้ ผ่านลิ้งค์ https://forms.gle/uHcEUkRfu7e3MLk48 หรือโทร 062-5971875 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งภายในมหกรรมยานยนต์แห่งสายน้ำเจ้าพระยา พร้อมสนุกกับกิจกรรมดี ๆ ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลล์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแบบครบจบในทีเดียว ภายในงาน Riverdale Marina Boat Fair ครั้งที่ 4 ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ริเวอร์เดล มารีน่า