ศิลปะไทยเดินหน้าไม่หยุด! ปิดประมูลสูงสุดที่ 22.6 ล้านบาท ย้ำสถานะศิลปะไทยเป็น "สินทรัพย์ที่ได้รับความนิยม"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดศิลปะไทยสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ "The Iconic Treasure 2025: Master Series" งานประมูลส่งท้ายปี ของบางกอก อาร์ต อ็อกชั่น (Bangkok Art Auction) ครองใจนักลงทุน ทุบสถิติราคาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ “ดรสาแบหลา” ผลงานระดับมาสเตอร์พีชของ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต สร้างประวัติศาสตร์ ปิดประมูลสูงสุดที่ 22.6 ล้านบาท ผู้รักในศิลปะและนักลงทุนต่างพร้อมใจกันเข้าสู้ราคาอย่างดุเดือด ย้ำสถานะศิลปะไทยเป็น "สินทรัพย์ที่ได้รับความนิยม" ขึ้นทุกขณะ


เสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธาน บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น กล่าวว่า การประมูลศิลปะในครั้งนี้ นับว่าประสบความสาเร็จ แม้ในภาวะที่เศรษฐกิจเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการผันผวนของตลาดหุ้น และสงครามภูมิรัฐศาสตร์ ศิลปะไทยได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเดินสวนกระแสได้อย่างแข็งแกร่ง และได้ก้าวมาสู่จุดที่เป็น สินทรัพย์ทางเลือกยอดนิยม ที่นักลงทุนและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจอย่างมาก

ไฮไลต์ของงาน คือ ผลงานชิ้นเอกของบรมครู อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ในชื่อ “ดรสาแบหลา” (พ.ศ. 2526) ซึ่งได้มีการประมูลแข่งกันอย่างดุเดือดจนราคาพุ่งสูงไปปิดที่ 22.6 ล้านบาท ทำลายสถิติการประมูลสูงสุดของศิลปินผู้เป็นตำนานท่านนี้


ตามด้วยศิลปินแนว Contemporary Art คนสำคัญของไทยที่มีผลงานโดดเด่นในเวทีนานาชาติและในการประมูลทั่วโลก กับผลงาน The Thin Line Between Faith and Foolishness ปี พ.ศ. 2558 ของศิลปิน “นที อุตฤทธิ์” ที่สู้ราคาประมูลกันตั้งแต่ 3.8 ล้านบาท จบราคารวมค่าธรรมเนียมไปที่ 5.8 ล้านบาท และผลงานอีกชิ้นของ “ทวี นันทขว้าง” กับภาพดอกบัวในปี พ.ศ. 2528 ในขนาด 90 x 72 cm ก็ทำสถิติสูงถึง 4.6 ล้านบาท รวมไปถึงการสู้ราคาประมูลที่ดุเดือดของผู้เข้าร่วมประมูลกับภาพที่แสดงพลังของดวงอาทิตย์ ของศิลปินผู้เป็นตำนาน “ประเทือง เอมเจริญ” ก็ต่อสู้ราคากันจาก 800,000 บาท ไปที่ 2 ล้านบาท


นอกจากนี้ ผลงานศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้รับการยอมรับ ก็ได้รับการประมูลไปหลายชิ้น อาทิเช่น ผลงาน “ธนาคารบุญ ”ของน็อบบี้ - พัฒน์ดนู เตมีกุล, ผลงาน Somewhere I Belong ของเนียม มะวรคนอง, ผลงาน Stranger to Friend ของ Suntur และภาพพิมพ์ของ Takashi Murakami ผลงาน Doraemon: On an Endless Journey on a Time Machine with the Author Fujiko F. Fujio


ประธาน บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น กล่าวอีกว่า เราเห็นการเข้าร่วมประมูลอย่างดุเดือดจากหลากหลายวงการ ทั้งศิลปิน นักร้อง นักธุรกิจ แพทย์ และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ตอกย้ำถึงการขยายตัว อย่างชัดเจนของตลาดศิลปะในประเทศไทย ศิลปะกลายเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมของคนรุ่นต่างๆ มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเอาศิลปะไปเป็นเรื่องของการตกแต่ง สะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมไทยที่ได้รับการยกระดับจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอย่างแท้จริง


ทั้งนี้ บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น มุ่งมั่นในการจัดงานประมูลให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันศิลปินไทย โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามการประมูลผลงานศิลปะครั้งต่อไป ได้ที่เว็บไซต์ https://bangkokartauction.com/ หรือทาง Facebook: Bangkok Art Auction







