“มิโด” อวดทรงทีวีสดใสสไตล์เรโทร

มิโด (MIDO) เผยโฉมคอลเลกชัน Multifort TV Big Date Special Edition S01E02 หน้าปัดสีสันสดใส แรงบันดาลใจจากคลื่นสัญญาณรบกวนหลากสีในยุคทองของโทรทัศน์ ตัวเรือนขนาด 40 มม. หน้าปัดดีไซน์เฉพาะในธีมทีวีสุดวินเทจ ถ่ายทอดลวดลายคลื่นสัญญาณรบกวนหลากสีตัดกับพื้นหลังสีเทา มีช่องแสดงวันที่ขนาดใหญ่ ตำแหน่ง 12 นาฬิกา ใช้ตัวเลขสีขาวบนพื้นดำ ด้านในหน้าปัดเสริมขอบแสดงนาที พร้อมหลักชั่วโมงแบบฝังลึกลงในหน้าปัด ประกอบด้วยเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีได้รับการขัดเหลี่ยมแบบทรงเพชร สำรองพลังงานได้ 80 ชม. กันน้ำได้ลึกถึง 10 บาร์ พร้อมสายนาฬิกา 3 สไตล์ ทั้งสายสแตนเลสสตีลที่ให้ลุคเรียบหรูดูสุขุม และสายนาฬิกายาง 2 เฉดสีดีไซน์ปั๊มลวดลายนูน ทั้งสีน้ำเงินสดเติมความเท่แบบโมเดิร์น และสีเหลืองสดที่ช่วยเพิ่มความสนุกสนาน