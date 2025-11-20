“ฟูก ภูธดา” จากเมกอัพอาร์ติสต์ระดับกูรู สู่ช่างแต่งพระพักตร์ประจำพระองค์

นอกจากเรื่องฉลองพระองค์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่เปี่ยมไปด้วยความงดงามแล้ว อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทรงใส่ใจและเป็นที่ประจักษ์ไม่แพ้กันก็คือ พระสิริโฉมที่ดูงดงาม ฉ่ำมงทุกครั้งที่ปรากฏพระวรกาย ซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังความงามของพระพักตร์ก็คือ “ฟูก–ภูธดา พรธรรมฉัตร” หนึ่งในเมกอัพอาร์ติสต์ที่คร่ำหวอดในแวดวงสังคม แฟชั่น บิวตี้มานาน ก่อนที่จะกลายมาเป็นช่างแต่งพระพักตร์ประจำพระองค์
เริ่มต้นจากความรักในงานศิลปะและความงามอย่างแท้จริง ตั้งแต่วัยเรียนฟูกสนใจด้านการออกแบบและงานศิลปะประยุกต์ ทำให้มีทักษะในการวิเคราะห์รูปหน้า โทนสี และแสงเงาได้อย่างเป็นธรรมชาติ ก่อนจะเริ่มก้าวเข้าสู่สายงานความงามอย่างจริงจัง หลังสำเร็จการศึกษา และฝึกฝนตัวเองในเส้นทางเมกอัพอาร์ติสต์เต็มตัว
เส้นทางการทำงานเริ่มต้นจากงานในสตูดิโอขนาดเล็ก รับแต่งหน้าถ่ายแบบ ทำพอร์ตโฟลิโอให้นางแบบและนักแสดงหน้าใหม่ ด้วยความที่เป็นคนละเอียดรอบคอบ พิถีพิถัน และไม่หยุดพัฒนาฝีมือ ทำให้ชื่อเสียงแบบปากต่อปากเริ่มแพร่หลายอย่างรวดเร็ว จนได้ทำงานร่วมกับช่างภาพชั้นแนวหน้า และผู้กำกับชื่อดังหลายคน ด้วยสไตล์งานเมกอัพที่ละเมียด เรียบ แต่หรู กลายเป็นเอกลักษณ์ของ “ฟูก-เมกอัพอาร์ติสต์” ที่คนในแวดวงรู้จัก
หลังจากสะสมประสบการณ์มาหลายปี เริ่มเข้าสู่วงการแฟชั่นโชว์อย่างจริงจัง ได้ทำงานแบคสเตจในโชว์ของดีไซเนอร์ชั้นนำ รวมถึงร่วมงานกับสไตลิสต์ระดับประเทศ ควบคู่ไปกับงานแฟชั่น และแบรนด์เครื่องสำอางต่างๆ ที่เชิญฟูกมาเป็นกูรูให้ความรู้ ทั้งยังเป็นที่รู้จักในแวดวงไฮโซ เป็นช่างแต่งหน้าประจำตัวของเซเลบริตีหลายคน เวลาที่จะไปออกงานสำคัญๆ เพราะติดใจในฝีแปรง บวกกับความสุภาพอ่อนน้อม และความเป็นมืออาชีพ ทำให้ฟูกได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มไฮเอนด์อย่างต่อเนื่อง
จุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตการทำงาน เกิดขึ้นเมื่อได้รับโอกาสถวายงานด้านการแต่งหน้าในงานแฟชั่นโชว์ “SIRIVANNAVARI” ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปลุกปั้นด้วยพระองค์เอง และฟูกได้แสดงถึงฝีมือที่มีความประณีต เข้าใจในเสื้อผ้า และการแต่งหน้า เนรมิตลุคที่สอดคล้องกับซิกเนเจอร์ของแบรนด์ได้อย่างดี ต่อมาจึงได้รับการพิจารณาเข้าเฝ้าเพื่อถวายงานแต่งพระพักตร์ให้กับพระองค์ในโอกาสต่างๆ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตการทำงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ในงาน ตรงต่อเวลา และความพิถีพิถันในทุกรายละเอียด ทำให้ได้รับความไว้วางพระทัยให้ทำหน้าที่ “ช่างแต่งพระพักตร์ประจำพระองค์” หนึ่งในบทบาทที่ถือเป็นเกียรติสูงสุดของผู้ทำงานสายความงาม โดยดูแลทรงผมและการแต่งพระพักตร์ในการเสด็จพระราชดำเนิน งานพระราชพิธี รวมถึงงานด้านแฟชั่นต่างๆ ทั้งของแบรนด์ SIRIVANNAVARI หรืองานแฟชั่นที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานที่ต่างประเทศ ฟูกก็จะตามเสด็จพระองค์ไปด้วยเสมอ
โอกาสต่างๆ ที่ “ฟูก ภูธดา” ได้รับนั้น ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ได้พัฒนาฝีมืออย่างไม่หยุดยั้ง จากความรักในงานศิลปะ หล่อหลอมให้กลายเป็นเมกอัพอาร์ติสต์มากฝีมือ ที่ได้รับเกียรติเกินกว่าคนคนหนึ่งใจใฝ่ฝัน นั่นจึงเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เขาตั้งใจทำงานอย่างที่สุด