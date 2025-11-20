ชมเจ้าหญิงไอโกะในแฟชั่นชุดลาว ทรงผ้าซิ่นเสด็จทัวร์เวียงจันทน์

ในการเสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกของ เจ้าหญิงไอโกะ พระธิดาองค์เดียวของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ จักรพรรดิ์องค์ปัจจุบันแห่งญี่ปุ่นและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ ที่มีหมายกำหนดการเยือนประเทศลาวเป็นระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูต ได้รับการจับตามองจากผู้คนทั่วโลกเพราะนี่นับเป็นปฏิบัตพระราชกรณียกิจของพระองค์บนเวทีโลกที่ทุกคนจะได้รับชมอย่างใกล้ชิด
โดยเพิ่งในวันที่ 2 ของทริป พระองค์ก็กวาดความนิยมของพสกนิกรชาวลาว ด้วยการปรากฎกายในชุดประจำชาติของลาว กับแฟชั่นชุดผ้าซิ่น ที่มีแบบเรียบหรูสมกับเป็นสมาชิกราชวงศ์เบญจมาศแห่งญี่ปุ่น ด้วยเสื้อแขนยาวทรงกระบอกสีขาวนวล พร้อมผ้าถุงซิ่นสีโทนม่วงทอลวดลายละเอียด เข้าคู่กับผ้าพาดบ่าลายเดียวกัน
พระองค์สเด็จเยี่ยมเยือนทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ ทั้งการเสด็จเยือนทำเนียบรัฐบาล พบปะกับนายสอนไซ สีพันดอน คือนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของลาว เสด็จเยี่ยมโรงเรียนที่กรุงเวียงจันทน์ ที่มีวิชาการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับนักเรียนลาว ชมศูนย์สอนศิลปะการต่อสู้ญี่ปุ่น เสด็จต่อไปยังศูนย์จัดแสดงเกี่ยวกับวัตถุระเบิดตกค้างจากยุคสงครามเวียดนาม
รวมถึงไฮไลท์สำคัญกับการเสด็จยังแลนด์มาร์กของลาว อย่างประตูชัยและพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ หรือ พระเจดีย์โลกจุฬามณี เจดีย์สีทองอร่ามสูงกว่า 45 เมตร ซึ่งเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งและนับเป็นเจดีย์ใหญ่สวยงามที่สุดในพระราชอาณาจักรลาว สถาปัตยกรรมธาตุหลวงเป็นศิลปกรรมลาวโบราณนับพันปี
โดยต่อจากนี้พระองค์จะเสด็จต่อไปยังที่เมืองหลวงพระบาง เพื่อเยี่ยมชมวัดเชียงทอง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง รวมถึงโรงพยาบาลเด็กที่ก่อตั้งโดยองค์กรญี่ปุ่น ตามรอยเสด็จของพระบิดาที่ เคยเสด็จมาเยือนประเทศลาวอย่างเป็นทางการครั้งยังทรงดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารเมื่อปี 2555