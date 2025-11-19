xs
xsm
sm
md
lg

OSIM จับมือ Miffy เปิดตัวคอลเลกชันสุดน่ารัก สัมผัส “Feel Good” Moment ได้ทุกวัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



OSIM (โอซิม) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Wellness Tech) จับมือกับ Miffy (มิฟฟี) ตัวการ์ตูนกระต่ายสุดคลาสสิกจากเนเธอร์แลนด์ เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ “OSIM Miffy Feel-Good Series” ที่ผสานความน่ารัก เรียบง่าย และความผ่อนคลายเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ภายใต้แนวคิด “Pause, Recharge and Embrace Joy” หรือ “หยุดพัก ชาร์จพลัง และโอบรับความสุข”


คอลเลกชันนี้ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่ง Wellness Lifestyle ผ่านเครื่องนวดพกพารุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน ได้แก่ uNek Plus, uCozy Delite และ uCozy V Miffy Collection ซึ่งมาพร้อมคุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้ ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนยุคใหม่ที่ต้องการความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน


ศิลปะพบสุขภาพ: ความร่วมมือที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ยุคใหม่

การร่วมมือระหว่าง OSIM และ Miffy เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการยกระดับการดูแลสุขภาพให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน โดยดึงแรงบันดาลใจจากเทรนด์ “Art Toy” ที่สะท้อนตัวตนและรสนิยมของคนรุ่นใหม่ มาผสมผสานกับแนวคิดการออกแบบเพื่อสุขภาพ (Wellness Design)

คอลเลกชันนี้จึงไม่ใช่แค่เครื่องนวดธรรมดา แต่คือ “งานศิลป์ที่ใช้งานได้จริง” ที่ผสมผสานฟังก์ชันเพื่อการผ่อนคลายกับดีไซน์อบอุ่นน่ารักในแบบมินิมอล ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของ Miffy ผ่านสีสันสดใสและลวดลายผีเสื้อคู่ใจ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ การเปลี่ยนแปลง และความสงบ


เติมเต็มทุกวันให้ “Feel Good” ด้วย 3 ผลิตภัณฑ์ไฮไลต์


• uNek Plus
เครื่องนวดคอที่ช่วยคลายความตึงและเมื่อยล้า เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานหน้าจอหรือใช้มือถือเป็นเวลานาน ด้วยเทคโนโลยี Deep-Kneading Massage จำลองสัมผัสการนวดจากมืออาชีพ บรรเทาอาการ “คอเคล็ดจากมือถือ” ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกที่ทุกเวลา


• uCozy Delite
หมอนนวดอเนกประสงค์สำหรับร่างกายส่วนบน ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากการนั่งหรือต้องยืนนาน พร้อมเทคโนโลยีการนวดแบบหมุนคลึง ช่วยลดความเมื่อยล้าและส่งเสริมท่าทางที่ถูกต้อง ดีไซน์กะทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานง่ายทั้งที่บ้านและที่ทำงาน


• uCozy V Miffy Collection (Limited Edition)
รุ่นลิมิเต็ดเอดิชันสุดพิเศษที่นำเครื่องนวดคอและไหล่ยอดนิยมของ OSIM มาผสานกับปลอกลาย Miffy สุดน่ารัก มาพร้อมเทคโนโลยี V-Hand Massage ที่จำลองสัมผัสการนวดแบบมือคนจริง มอบประสบการณ์การผ่อนคลายลึกถึงกล้ามเนื้อ พร้อมดีไซน์ที่สะท้อนความเรียบง่ายและอบอุ่นในแบบมินิมอล


จากแบรนด์สุขภาพสู่ไลฟ์สไตล์แห่งความผ่อนคลาย
การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ OSIM ในการต่อยอดจากผู้นำเทคโนโลยีสุขภาพสู่แบรนด์ Wellness Lifestyle ที่ผสานความผ่อนคลายเข้ากับชีวิตประจำวัน ผ่านคอลเลกชัน OSIM Miffy Feel-Good Series ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ทุกคน “พักเล็ก ๆ แต่มีความหมาย” ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานที่ต้องการคลายความเมื่อยหลังวันอันยาวนาน หรือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเติมชีวิตชีวาให้วันธรรมดา

คอลเลกชันนี้วางจำหน่ายแล้ววันนี้ทาง เว็บไซต์ www.osim.co.th และ ร้าน OSIM ทุกสาขาทั่วประเทศ





OSIM จับมือ Miffy เปิดตัวคอลเลกชันสุดน่ารัก สัมผัส “Feel Good” Moment ได้ทุกวัน
OSIM จับมือ Miffy เปิดตัวคอลเลกชันสุดน่ารัก สัมผัส “Feel Good” Moment ได้ทุกวัน
OSIM จับมือ Miffy เปิดตัวคอลเลกชันสุดน่ารัก สัมผัส “Feel Good” Moment ได้ทุกวัน
OSIM จับมือ Miffy เปิดตัวคอลเลกชันสุดน่ารัก สัมผัส “Feel Good” Moment ได้ทุกวัน
OSIM จับมือ Miffy เปิดตัวคอลเลกชันสุดน่ารัก สัมผัส “Feel Good” Moment ได้ทุกวัน
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น