OSIM จับมือ Miffy เปิดตัวคอลเลกชันสุดน่ารัก สัมผัส “Feel Good” Moment ได้ทุกวัน

OSIM (โอซิม) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Wellness Tech) จับมือกับ Miffy (มิฟฟี) ตัวการ์ตูนกระต่ายสุดคลาสสิกจากเนเธอร์แลนด์ เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ “OSIM Miffy Feel-Good Series” ที่ผสานความน่ารัก เรียบง่าย และความผ่อนคลายเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ภายใต้แนวคิด “Pause, Recharge and Embrace Joy” หรือ “หยุดพัก ชาร์จพลัง และโอบรับความสุข”
คอลเลกชันนี้ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่ง Wellness Lifestyle ผ่านเครื่องนวดพกพารุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน ได้แก่ uNek Plus, uCozy Delite และ uCozy V Miffy Collection ซึ่งมาพร้อมคุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้ ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนยุคใหม่ที่ต้องการความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน
ศิลปะพบสุขภาพ: ความร่วมมือที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
การร่วมมือระหว่าง OSIM และ Miffy เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการยกระดับการดูแลสุขภาพให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน โดยดึงแรงบันดาลใจจากเทรนด์ “Art Toy” ที่สะท้อนตัวตนและรสนิยมของคนรุ่นใหม่ มาผสมผสานกับแนวคิดการออกแบบเพื่อสุขภาพ (Wellness Design)
คอลเลกชันนี้จึงไม่ใช่แค่เครื่องนวดธรรมดา แต่คือ “งานศิลป์ที่ใช้งานได้จริง” ที่ผสมผสานฟังก์ชันเพื่อการผ่อนคลายกับดีไซน์อบอุ่นน่ารักในแบบมินิมอล ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของ Miffy ผ่านสีสันสดใสและลวดลายผีเสื้อคู่ใจ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ การเปลี่ยนแปลง และความสงบ
เติมเต็มทุกวันให้ “Feel Good” ด้วย 3 ผลิตภัณฑ์ไฮไลต์
• uNek Plus
เครื่องนวดคอที่ช่วยคลายความตึงและเมื่อยล้า เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานหน้าจอหรือใช้มือถือเป็นเวลานาน ด้วยเทคโนโลยี Deep-Kneading Massage จำลองสัมผัสการนวดจากมืออาชีพ บรรเทาอาการ “คอเคล็ดจากมือถือ” ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกที่ทุกเวลา
• uCozy Delite
หมอนนวดอเนกประสงค์สำหรับร่างกายส่วนบน ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากการนั่งหรือต้องยืนนาน พร้อมเทคโนโลยีการนวดแบบหมุนคลึง ช่วยลดความเมื่อยล้าและส่งเสริมท่าทางที่ถูกต้อง ดีไซน์กะทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานง่ายทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
• uCozy V Miffy Collection (Limited Edition)
รุ่นลิมิเต็ดเอดิชันสุดพิเศษที่นำเครื่องนวดคอและไหล่ยอดนิยมของ OSIM มาผสานกับปลอกลาย Miffy สุดน่ารัก มาพร้อมเทคโนโลยี V-Hand Massage ที่จำลองสัมผัสการนวดแบบมือคนจริง มอบประสบการณ์การผ่อนคลายลึกถึงกล้ามเนื้อ พร้อมดีไซน์ที่สะท้อนความเรียบง่ายและอบอุ่นในแบบมินิมอล
จากแบรนด์สุขภาพสู่ไลฟ์สไตล์แห่งความผ่อนคลาย
การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ OSIM ในการต่อยอดจากผู้นำเทคโนโลยีสุขภาพสู่แบรนด์ Wellness Lifestyle ที่ผสานความผ่อนคลายเข้ากับชีวิตประจำวัน ผ่านคอลเลกชัน OSIM Miffy Feel-Good Series ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ทุกคน “พักเล็ก ๆ แต่มีความหมาย” ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานที่ต้องการคลายความเมื่อยหลังวันอันยาวนาน หรือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเติมชีวิตชีวาให้วันธรรมดา
คอลเลกชันนี้วางจำหน่ายแล้ววันนี้ทาง เว็บไซต์ www.osim.co.th และ ร้าน OSIM ทุกสาขาทั่วประเทศ