โรบินสันไลฟ์สไตล์ จับมือ บัตรเครดิต ttb ยกระดับประสบการณ์พิเศษ กิน - ช้อป ในช่วงเวลาแห่งการให้ส่งท้ายปี

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ บัตรเครดิต ttb เดินหน้าต่อยอดความสุขในช่วงส่งท้ายปีนี้ กับแคมเปญ “โรบินสันไลฟ์สไตล์ มอบประสบการณ์สุดพิเศษ กับช่วงเวลาแห่งการให้” จัดเต็มประสบการณ์กิน-ช้อปส่งท้ายปีแบบคุ้มค่า ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งการช้อปปิ้ง รับประทานอาหาร และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ รับส่วนลดทั้งศูนย์การค้าฯ สูงสุด 80% รวมทั้ง ลุ้นและรับฟรี! รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท พร้อมส่งมอบความเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะลูกค้าบัตรเครดิต ttb ให้ได้ช้อปของขวัญโดนใจ พร้อมอิ่มคุ้มกับมื้อสุดพิเศษกับสิทธิพิเศษเหนือระดับ ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 68 – 4 ม.ค. 68 ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้แก่
• รับ Magic Gift Card มูลค่า 200 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมจากร้านอาหารและร้านค้าครบ 2,500 บาทขึ้นไป/วัน เฉพาะร้านค้าในโซนพลาซา
• แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน และมียอดใช้จ่ายครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป (เฉพาะร้านค้าในโซนพลาซา) ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68
ณัฐวัฒน์ รัชพงศ์กุลยศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนแนวคิด Central to Life หรือศูนย์กลางชีวิตของทุกคน ซึ่งโรบินสันไลฟ์สไตล์ ที่มุ่งยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ที่ครอบคลุมที่สุด ผสานความร่วมมือกับ ttb ที่เป็นพันธมิตรกับเรามาอย่างยาวนาน ความแข็งแกร่งของฐานผู้ถือบัตรเครดิต ttb ถือว่ามีศักยภาพสูง ทำให้การจับมือกันครั้งนี้กลายเป็นพลังเสริมสำคัญในการส่งมอบคุณค่า ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคทุกเจเนอเรชัน และยกระดับสิทธิประโยชน์ให้คุ้มค่าและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรายังเนรมิตพื้นที่ภายในศูนย์การค้าฯ ให้กลายเป็น The Merry City by Robinson Lifestyle แลนด์มาร์กแห่งความสุขทั่วประเทศส่งท้ายปีนี้ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้บันทึกภาพและความทรงจำในช่วงเวลาสำคัญนี้”
ภวิกา ศรีแสงนาม หัวหน้าการตลาดพันธมิตรทางธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า “ttb มุ่งมั่นในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงของการใช้ชีวิต เรามองว่าการจับมือกับโรบินสันไลฟ์สไตล์ ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุด เป็นการเสริมพลังสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถส่งมอบความคุ้มค่าที่เข้าถึงได้จริง โดยเฉพาะในช่วงเวลาส่งท้ายปีที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการเลือกสรรของขวัญ การช้อปปิ้งจับจ่ายสินค้า การมีโมเมนต์รับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว และกิจกรรมสำหรับคนที่รัก ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ถือบัตรเครดิต ttb ได้รับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า ทั้งความคุ้มค่าและประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง”
ผู้ถือบัตรเครดิต ttb พร้อมรับสิทธิพิเศษเหนือระดับ ทุกการช้อปปิ้งได้กับแคมเปญ “โรบินสันไลฟ์สไตล์ ยกระดับประสบการณ์พิเศษ กับช่วงเวลาแห่งการให้” ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 68 – 4 ม.ค. 69 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขา ทั่วประเทศ