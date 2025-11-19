DE MIST เปิดสาขาใหม่ล่าสุด ในโอกาสครบรอบ 5 ปี

DE MIST The Aesthetics จัดงานเปิดตัวสาขาใหม่ล่าสุด ที่บริเวณชั้น 2 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ ในโอกาสฉลองครบรอบ 5 ปี แห่งความสำเร็จ โดยมีแขกคนสำคัญเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารของคลีนิคให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ได้แก่ พญ.ญาดา อิทธิพานิชพงศ์, ดร.พญ.ฐิติพร จารุเธียร, จันทิรา กิตติฐิติกุล และ มานะพร กิตติฐิติกุล เป็นต้น
DE MIST The Aesthetics เกิดจากแพทย์มากประสบการณ์ที่ดูแลลูกค้ามามากกว่า 10 ปี ผ่านการทำงานในโรงพยาบาลและคลินิกหลายรูปแบบ จนทำให้อยากเปิดคลินิกที่ได้มาตรฐานและจริงใจกับลูกค้า ใส่ใจทุกรายละเอียด ตั้งแต่เลือกอุปกรณ์ เครื่องมือ และยานำเข้าคุณภาพสูง ซึ่งตลอด 5 ปีที่ผ่านมา แพทย์และพนักงานทุกคนให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกคนด้วยความตั้งใจและรักษามาตรฐานอย่างสูงสุด จนยืนหยัดมาถึงทุกวันนี้ ทั้งนี้ สิ่งที่เหนือและแตกต่างกว่าคลีนิคอื่นๆ คือ รองรับคนไข้ได้มากขึ้น พร้อมดูแลแบบส่วนตัว และมอบประสบการณ์การรักษาที่ Personalized พร้อมด้วยเครื่องมือครบวงจร ได้มาตรฐานระดับโรงพยาบาลและผ่านการรับรองจาก US FDA