“ทราย สก๊อต” ใจฟู! ได้ซื้อประกันให้เจ้าหน้าที่อุทยาน

เมื่อหนุ่มน้อยรักษ์ทะเลห่วงใยสิ่งแวดล้อม “ทราย-สิรณัฐ สก๊อต” ผู้ทุ่มเทในการทำงานอนุรักษ์ท้องทะเลไทย และใส่ใจดูแลเจ้าหน้าที่อุทยานทุกท่าน ผู้เฝ้าระวังดูแลท้องทะเลไทยให้บ้านเรา ได้ยิ้มกว้างกว่าทุกครั้ง เมื่อสิ่งที่เขาห่วงใยมีคนเห็นและให้การสนับสนุน ทำฝันของเขาให้สำเร็จ
“ขอบคุณทุกๆ คนที่ทำให้โครงการแรกของมูลนิธิทรายสำเร็จนะครับ! ทรายได้ซื้อประกันให้เจ้าหน้าที่/พนักงานอุทยานกลุ่มแรกแล้วครับ!! ทรายขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกๆ ภาคส่วนที่ทำให้โครงการ phase แรกสำเร็จครับผม ...เสื้อทุกตัวที่ขายและยอดบริจาคจากทุกคนไม่ว่า 20 บาท หรือ 100,000 ได้ช่วยทรายสร้างความมั่นคงให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีระหว่างที่เขาปฏิบัติหน้าที่ดูแลทรัพยากรให้กับประเทศเรา (ทรายว่าอย่างน้อยดีกว่าเดิมแน่นอน)
ทรายขอขอบคุณสองบริษัท-ที่แรก (CP) โดยเฉพาะ พี่สุภกิต เจียรวนนท์ ประธานเครือซีพี ที่สนับสนุนโครงการนี้มาตั้งแต่แรกอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีข้อแม้... ขอบคุณบริษัท Thai Bev-ที่ช่วยสนับสนุนโครงการนี้ตั้งแต่ต้นเช่นกัน สำหรับงานรอบแรกครั้งนี้ ขอบคุณพี่น้องทุกๆ คน และบริษัทภาคเอกชนสำหรับโอกาสรอบที่จะส่งต่อ (รวมไปถึงบริษัทบุญรอด) ที่จะสามารถช่วยต่อยอดหาซื้อประกันให้เจ้าหน้าที่ต่อจากนี้ได้ครับ
ทรายดีใจที่ทุกคนสามารถรวมกันช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลทรัพยากรของเราได้ครับ”
เซเลบออนไลน์ขอร่วมส่งแรงใจ ให้ทุกๆ สิ่งที่น้องทรายทำเพื่อชาติบ้านเมือง สำเร็จลุล่วงด้วยดีในทุกเรื่อง
