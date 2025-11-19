คริสต์มาสนี้ป๊อปกว่าใคร! เช็กอิน POP Destination แห่งใหม่

ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) เนรมิตแลนด์มาร์คสุดป๊อป ใจกลางกรุงเทพฯ ยึดลานพาร์คพารากอนเปิดโลกแห่งจินตนาการ กับอาร์ตทอยส์สุดคิวต์ ในงาน “POP LAND EXCLUSIVE FESTIVE EVENT IN THAILAND” ชมความน่ารักระดับโลกในดินแดนแห่งความสุขจาก POP LAND ฉลองเทศกาลปลายปี วันนี้-11 ม.ค. 69 ณ พาร์คพารากอน, สยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ บนพื้นที่รวมกว่า 1,000 ตร.ม. ที่ครอบคลุมสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์ โดยภายในงานมี บี้-ธรรศภาคย์ ชี, กุ๊บกิ๊บ-สุมณทิพย์ ชี, น้องเป่าเปา-พอลลีน่า ชี, น้องเป่าเป้ย์-ลาลิน่า ชี, ไปป์-มนธภูมิ สุมนวรางกูร และนิว-ชยภัค ตันประยูร ร่วมสร้างสีสัน
สำหรับประเทศไทย POP LAND ถูกออกแบบให้ถ่ายทอดเสน่ห์ของ POP Culture ผ่านบรรยากาศสุดคิวต์ พร้อมคาแรกเตอร์พิเศษ “MOKOKO” ที่ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในเมืองไทย ด้วยคาแรกเตอร์ขนฟูสีชมพูที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความสุข สื่อถึงความอบอุ่น ความรัก และความบริสุทธิ์ โดยจะมี คอลเลกชันลิมิเต็ด ให้ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด อาทิ MOKOKO Sweetheart Series, Spring Flower Series, Twinkly Fairy Tale Series รวมถึงไอเทมหายากที่เคยสร้างปรากฏการณ์ SOLD OUT มาแล้ว
อีกหนึ่งไฮไลต์กับโครงการ POP DONATION ที่รวมคนป๊อปมาร่วมทำบุญ สร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ณ จ.ลพบุรี ที่ POP MART ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมส่งต่อโอกาสให้ผู้ป่วย บริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 ในจังหวัดลพบุรี เพื่อรองรับกับการขยายศักยภาพงานบริการโลหิตแบบครบวงจร เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ