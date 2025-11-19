xs
“กอล์ฟ พิชญะ” ร่วมพิสูจน์ “รองเท้าแตะ” ก็มีหัวใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กอล์ฟ พิชญะ
ฮาวายานัส (Havaianas) จัดงาน Havaianas Exhibition : Break the Rush ที่ ร้านคาเฟ่ Fastfoot สาขาทรงวาด ย่านเจริญกรุง เนรมิตพื้นที่ศิลปะแห่งใหม่ที่ผสานแฟชั่นและไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เชิญชวนให้ทุกคนหยุดพักจากความเร่งรีบ และค้นพบมุมมองที่ต่างไปจากเดิมของรองเท้าแตะ

สายป่าน อภิญญา
นิทรรศการครั้งนี้ชวนผู้ชม “ชะลอจังหวะชีวิต” เพื่อกลับมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีความหมาย ผ่านผลงานของศิลปินทั้ง 5 ท่านที่ตีความ “รองเท้าแตะ” ด้วยมุมมองศิลปะเฉพาะตัว ได้แก่ Wuko-ไกด์ วุฒินันท์ ศิลปินผู้หลงใหลในองค์ประกอบแบบตะวันออก, Tanpopoe-โป กฤติน ผู้สร้างสรรค์ตัวละครในจินตนาการที่สะท้อนบุคลิกของเขาเอง, Yeedin-ปันปัน รสิกา ถ่ายทอดลายเส้นสีสันสดใส สนุกสนาน ที่ผสานความทรงจำเกี่ยวกับรองเท้าแตะในอดีตของเธอ, KnnFive-นัท คณัสนันท์ สร้างมุมมองที่แตกต่าง ผ่านตัวละครที่กำลังแอบมองรองเท้าของกันและกัน โดยตั้งใจเว้นช่วงล่างไม่ให้เห็นเท้าของผู้สวมใส่ และ HUUYAOW-ปิ๊ง มัณฑนา ผู้มองเรื่องราวผ่านการเดินทาง นำเสนอแนวคิด Footprint ที่สะท้อนว่ารอยเท้าและรองเท้าสามารถไปกับเราได้ทุกที่

ไกด์ วุฒินันท์
ทั้งยังเปิดตัว Havaianas Slim Split รองเท้ารุ่นล่าสุดที่สร้างสรรค์มาเพื่อตอบโจทย์แฟชั่นนำเทรนด์ ด้วยดีไซน์เพรียวบางที่มาพร้อมความสบายอย่างลงตัว สีสันสดใสแต่ยังเรียบง่าย และพลาดไม่ได้กับ Limited Edition Art Toy รุ่นพิเศษ ที่ได้ร่วมมือกับศิลปินไทย Golf Pitchaya (กอล์ฟ พิชญะ) ผู้สร้างสรรค์ผลงานสำหรับนักสะสมโดยเฉพาะในงานนี้

โป กฤติน

ปันปัน รสิกา

นัท คณัสนันท์

ปิ๊ง มัณฑนา

