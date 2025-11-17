จิม ทอมป์สัน ชวนคราฟต์ความทรงจำครั้งสำคัญของชีวิตที่ The Moonlight Hall

จิม ทอมป์สัน เฮอริเทจ ควอเตอร์ แลนด์มาร์กทางวัฒนธรรมระดับตำนานใจกลางกรุงเทพฯ เดินหน้าเติมเต็มประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ครบวงจรด้วยการเผยโฉม The Moonlight Hall ห้องจัดอีเวนต์แห่งใหม่ที่ตอบโจทย์การรังสรรค์ช่วงเวลาสำคัญที่สุดในชีวิตอย่างงานแต่งงาน ไปจนถึงงานทอล์ก เวิร์กช็อป งานสัมมนาขององค์กร และไพรเวตอีเวนต์หลากหลายรูปแบบ ในบรรยากาศที่จะทำให้แขกประทับใจไม่รู้ลืม
The Moonlight Hall เป็นสเปซจัดงานที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียว ด้วยการตีความสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิมผ่านมุมมองร่วมสมัย ภายในฮอลล์เน้นโทนสีขาว-ครีมดูกว้างขวางสบายตาตัดกับองค์ประกอบพื้นไม้สักลวดลายตารางที่ได้แรงบันดาลใจมาจากดีไซน์ผ้าไหมจิม ทอมป์สัน หน้าตาบานใหญ่รอบๆ ฮอลล์เปิดรับแสงธรรมชาติจากภายนอกได้อย่างเต็มที่ ทั้งยังทำให้แขกได้เพลิดเพลินกับวิวด้านนอกในพื้นที่ของจิม ทอมป์สัน เฮอริเทจ ควอเตอร์ ที่มีทั้งสวนสวยร่มรื่น บ้านไทยจิม ทอมป์สัน และระเบียงริมน้ำ กลายเป็นบรรยากาศสุดไอคอนิกที่หาได้จากอีเวนต์ฮออล์แห่งนี้ที่เดียวเท่านั้น
อีกหนึ่งความพิเศษของ The Moonlight Hall คือการเป็นสถานที่จัดงานอเนกประสงค์ที่มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและหน้าจอ LED ขนาดใหญ่ไว้รองรับอีเวนต์หลากหลายโอกาสและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งงานแต่งงานที่เป็นส่วนตัวในแบบยูนีคไม่ซ้ำใคร ไปจนถึงงานสำคัญอย่างการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ งานสัมมนา พร้อมยังตอบโจทย์สายครีเอทีฟสำหรับการออกกองถ่ายวิดีโอหรือโฟโต้ชูต โดย The Moonlight Hall พร้อมจัดเตรียมบริการและอุปกรณ์แสงสีเสียงล้ำสมัยไว้รองรับทีมงานเพื่อสร้างความประทับใจให้แขกทุกคน
สถานที่จัดงานสวย ๆ ต้องคู่กับอาหารอร่อย
ไฮไลต์สำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้ของ The Moonlight Hall คือบริการอาหารและเครื่องดื่มระดับพรีเมียมจากทีมเชฟของร้านอาหารไทย จิม ทอมป์สัน ที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมพร้อมการนำเสนอในสไตล์โมเดิร์น โดยลูกค้าสามารถปรึกษาพูดคุยกับเชฟถึงสไตล์และรูปแบบอาหารที่ต้องการสำหรับอีเวนต์พิเศษได้ ไม่ว่าจะเป็นเซตคานาเป้สำหรับงานแบบสบาย ๆ หรือคอร์สเมนูสำหรับ Sit Down Dinner เป็นทางการ ทุกเมนูรังสรรค์อย่างพิถีพิถันโดยเน้นการใช้วัตถุดิบโลคอลระดับพรีเมียม มั่นใจได้ว่าแขกทุกคนจะเอ็นจอยกับอาหารและเครื่องดื่มที่เสิร์ฟภายในงาน
The Moonlight Hall ตั้งอยู่ในแลนด์มาร์กเปี่ยมประวัติศาสตร์อย่าง จิม ทอมป์สัน เฮอริเทจ ควอเตอร์ ทำให้ลูกค้าสามารถคราฟต์ประสบการณ์ไลฟ์สไตล์เต็มรูปแบบเพิ่มเติมจากการจัดงานภายในฮอลล์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการทัวร์ชมพิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน การเลือกซื้อผ้าไหมและสินค้าไลฟ์สไตล์คุณภาพจากจิม ทอมป์สัน รวมถึงการเพลิดเพลินกับโซนอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีทั้งร้านอาหารไทย คาเฟ่ริมระเบียงบ้านจิม ทีรูมในตอนบ่าย และบาร์ไวบ์ดีในช่วงพลบค่ำ
ทีมงานมืออาชีพของ The Moonlight Hall พร้อมดูแลทุกความต้องการของลูกค้าในการคราฟต์ประสบการณ์สุดไอคอนิกที่จะอยู่ในความทรงจำของแขกทุกคนตลอดไป The Moonlight Hall ตั้งอยู่บนถนนพระราม 1 ในซอยเกษมสันต์ 2 เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ทางออก 1
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://jimthompsonrestaurant.com/restaurant/the-moonlight-hall/