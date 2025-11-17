พอล แอนด์ โจ เผยคอลเลกชันคริสต์มาสสุดเอลิแกนซ์ สะท้อนความงามในแบบฉบับปารีเซียง

เครื่องสำอาง PAUL & JOE (พอล แอนด์ โจ) จากประเทศฝรั่งเศส เผยคอลเลกชันคริสต์มาสสุดเอลิแกนซ์ สะท้อนความงามในแบบฉบับปารีเซียง ด้วยเครื่องสำอาง 2 คอลเลกชัน ลิมิเต็ดอิดิชั่น ได้แก่ ADVENT CALENDAR 2025 นับถอยหลังสู่เทศกาลคริสต์มาสไปกับกระเป๋าเดินทางสไตล์วินเทจ ที่เต็มไปด้วยไอเทมความงาม 24 รายการ อาทิ MOISTURIZING FOUNDATION PRIMER, SETTING POWDER, LIQUID HIGHLIGHTER PEN, LIPSTICK LIMITED, POWDER BLUSH LIMITED, EYE COLOR LIMITED, MASCARA, PRIMER MOISTURE ESSENCE เป็นต้น ในราคา 10,590 บาท
และมอบความงามเหนือกาลเวลาด้วย MAKEUP COLLECTION 2025 เครื่องสำอางบรรจุในกล่องสวยสะดุดตา ที่ได้แรงบันดาลใจจากยุค 1920s ประกอบด้วย EYE COLOR LIMITED, LIPSTICK LIMITED และ HIGHLIGHTER LIMITED มีให้เลือก 2 โทนสี ได้แก่ FLAPPER DRESS พาเลตต์เฉดแชมเปญ ให้ประกายแวววาวระยิบระยับดุจฟองแชมเปญ และ HEADPIECE พาเลตต์เฉดโรเซ่ เพื่อความเปล่งประกายอย่างสง่างาม ในราคา 2,500 บาท
สัมผัสความหรูหราไปกับคอลเลกชันคริสต์มาสได้แล้ววันนี้ ที่เคาน์เตอร์ PAUL & JOE เซ็นทรัลชิดลม และเมกาบางนา หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่ได้ Central Online, Lazada