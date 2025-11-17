เจ้าหญิงโจเซฟีนโตเป็นสาวแล้ว สาวน้อยทรงเสน่ห์คนใหม่แห่งยุโรป

จากเจ้าหญิงตัวน้อยที่คอยเดินตามหลังพี่ชายพี่สาวและพระบิดา พระมารดา ตอนนี้เจ้าหญิงโจเซฟินในวัย 14 ปี รัชทายาทลำดับที่ 4 ของราชวงศ์เดนมาร์กกำลังเติบโตเป็นสาวสวยมากเสน่ห์ ทั้งเริ่มปฏิบัติภารกิจ ออกงานสังคม และเพิ่งจะเริ่มโบยบินออกจากวัง ด้วยการเสด็จไปเข้าเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนประจำ นับเป็นก้าวแรกในการเติบโตออกจากอ้อมอกของครอบครัวมาลองใช้ชีวิตด้วยตนเอง
เจ้าหญิงโจเซฟีนได้เข้าเรียนที่ Spir Efterskole สถาบันการศึกษาแนวสมัยใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นโดยสหายของพระราชบิดาและขึ้นชื่อว่าโดดเด่นด้านการเรียนการสอนที่อ้างอิงการผลงานวิจัย ที่มีโปรแกรมการเรียนการสอนให้ค้นพบความสนใจและค้นหาตัวเอง โดยแบ่งออกเป็น 8 หมวด ครอบคลุม ศิลปะ อาหาร การแสดง กีฬา เทคโนโลยี ฯลฯ
โดยเจ้าหญิงน้อยดูจะสนใจในด้านศิลปะตามรอยสเด็จย่าที่มีผลงานอันโดดเด่น และชื่นชอบการแสดง เข้าร่วมการแสดงละครเวทีที่โรงเรียนเก่าอยู่บ่อยครั้ง แถมยังเคยผ่านงานแสดงซีรีย์โทรทัศน์มาแล้วด้วย โดยไปเข้าร่วมแคส ออดิชั่น เหมือนกับเด็กสาวทั่วไป เรียนได้ว่าทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญด้านกีฬา โดยที่โรงเรียนก็มีคลาสทั้ง ดำน้ำ เล่นเรือใบ วินเซิร์ฟ คายัก ไปจนถึงการฝึกทางน้ำสไตล์หน่วยซีลด์เลยทีเดียว
การเสด็จไปเรียนยังโรงเรียนประจำในครั้งนี้ เป็นหมุดหมายของการเจริญเติบโตของเจ้าหญิงพระองค์น้อยของครอบครัว ซึ่งพระองค์ทรงเป็นลูกสาวคนสุดท้อง ทายาทหมายเลข 4 โดยมีพี่ชายฝาแฝดคือเจ้าชายวินเซนต์ โดยก่อนหน้านี้จะเห็นพระองค์เริ่มออกงานสังคม เข้าร่วมช่วยปฏิบัติภารกิจของราชวงศ์ ร่วมกับพระมารดา และพี่สาว เจ้าหญิงอิซาเบลล่าอยู่บ่อยครั้ง