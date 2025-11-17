4 คุณแม่เซเลบปลื้มผลงานลูกสาว ขึ้นแท่นนักฟิกเกอร์สเก็ตทีมชาติไทย

สร้างความปลื้มปีติให้กับเหล่าคุณแม่ เมื่อลูกสาวที่ปลุกปั้นให้เล่นกีฬาที่รัก อย่าง ไอซ์สเก็ต จนเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จ ด้วยการขึ้นแท่นเป็นนักกีฬาทีมชาติ โดย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตและสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย (FSAT) ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทย Thailand Synchronized Team 2025 จำนวน 13 คน ได้แก่ วรรณวลี เด่นพายัพ, วิภานันท์ เหตระกูล, แพรวพิชชา วัชรคุณ, นภสวรรณ คงพัฒนะโยธิน, มินทร์ลดา ตัณฑ์ไพโรจน์, ภัณฑิรา ประเทืองสุขพงษ์, วณิสตา จรูญสมิทธิ์, นันท์นภัส ธนเมธีกุลนันท์, ชมภูพิงค์ รินทะกะ, ธารธร ภูมิจินดานนท์, อภิชาภรณ์ ตั้งสถาพรพันธ์, ภภร เพชร์สินธพชัย และปุณณดา พรหมยศ นับเป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตทีมชาติชุดแรกของเมืองไทย และเป็นทีมแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนักกีฬาทั้งหมดจะร่วมแสดง Synchronized Ice Skating Showcase ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน้ำแข็ง ในมหกรรมซีเกมส์ 2026ณ ลานไอซ์สเก็ต IWIS ประเทศไทย อีกด้วย
จำนวนนี้มีลูกสาวของเหล่าเซเลบริตีคนดัง 4 ท่าน ติดทีมชาติสมใจ เพราะที่ผ่านมาครอบครัวให้การสนับสนุนเต็มกำลัง ทั้งพาไปซ้อมไปแข่งขันติดตามเชียร์และให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด อย่าง “น้องเวนิส วณิสตา” วัย 15 ปี ลูกสาวของ แบม จณิสตา กับโบ้ท-บุตรรัตย์ จรูญสมิทธิ์, “น้องข้าวหอม ภภร" วัย 15 ปี ลูกสาวของ ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าฯ ททท. กับเชาวลิต เพชร์สินธพชัย, “น้องแพรว แพรวพิชชา" วัย17 ปี ลูกสาวของ ตุ๊ก ชนกวนันท์ และ “น้องแตงโม ปุณณดา” วัย15 ปี ลูกสาวของแจง ปุณณาสา ร่วมอยู่ในทีมด้วย
งานนี้ เมื่อผลการคัดเลือกถูกประกาศออกมา บรรดาคุณพ่อคุณแม่ต่างดีอกดีใจไปกับความสำเร็จของลูกๆ ที่มุ่งมั่นฝึกซ้อมจนมาถึงจุดนี้ได้ วันนี้เซเลบออนไลน์ จึงขอนำความภาคภูมิใจของคุณแม่คนดังแต่ละท่าน มาให้ได้ร่วมยินดีกัน
“คุณแม่แบม จณิสตา” กล่าวว่า “เห็นชื่อหนูเวนิสติดในประกาศของทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว พ่อโบ้ทกับแม่แบมรู้สึกภูมิใจในตัวหนูมากๆ เลยค่ะ… เพราะสิ่งที่หนูทำอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากการมี “พรสวรรค์” ที่ติดตัวหนูมา แต่มาจาก “พรแสวง” จากความพยายามที่หนูตั้งใจและทุ่มเรียน และฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนสัปดาห์ละ 5 วัน มาตั้งแต่เล็กๆ …อยากซ้อมบ้าง โยเยบ้าง แต่หนูก็ทำมันเป็นกิจวัตรจนหนูมาไกลกว่าที่หนูเคยคิด แม่รู้ดีว่านี่ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของหนู และก็รู้ว่าหนูคงต้องเหนื่อยต่อจนกว่าจะได้ถึงมัน สู้ต่อไปนะคะ ขอให้รู้ว่าพ่อโบ้ทกับแม่แบมจะเป็นกำลังใจให้หนูเสมอนะคะ”
“ต่อจากนี้ไป หนูจะไม่ได้เรียนรู้แค่การเอาชนะความยากลำบาก ในการทำท่ายากๆ ต่างๆ ให้ได้ แต่หนูจะได้เรียนรู้การใช้ทักษะสเก็ต ร่วมกันกับทีมอย่างมีวินัยและพร้อมเพรียง ให้เกิดเป็นทีมเวิร์กเพื่อสู้ชาติอื่นให้ได้”
ด้าน “กลาง ฐาปนีย์” กล่าวว่า “พ่อแม่ตื่นเต้นกว่าลูกอีกค่ะ ข้าวหอมรายงานตัวทีมชาติ The National Synchronized Iceskating Team ซึ่งถือเป็นทีมแรกของ South East Asia ค่ะ ภายใต้การบริหารงานของ น้องเก๋-ดร. สุวรรณา ศิลปอาชา กรรมาธิการสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ คนเก่ง ค่ะ”
คุณแม่สายสตรอง อดีตนางแบบและนักแสดงชื่อดัง “ตุ๊ก ชนกวนันท์” ก็ยินดีปรีดาเป็นล้นพ้น ที่ลูกสาวคนเก่ง “น้องแพรว” ไม่เคยทำให้แม่ผิดหวัง ที่ผ่านมา ก็เป็นลูกสาวที่เก่งในหลายๆ ด้าน สร้างความปลาบปลื้มใจมาให้คุณแม่หลายครั้งหลายหน และครั้งนี้คุณแม่ก็ยิ้มไม่หุบเลยทีเดียว
ส่วน “แจง ปุณณาสา” ภาคภูมิใจต่อความสำเร็จครั้งนี้ของลูกสาวคนโต “น้องแตงโม” ที่เธอสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างเต็มที่มาก ถึงกับร้อง “กรี๊ดดดดดดดดดด โอ้ยยยยยย แม่จะเป็นลม ลูกติดทีมชาติแล้ว โอ้ยยยยยยยยย ลูกเอ้ยยยยยย แม่จะร้องไห้ 🥹ภูมิใจในตัวหนูมากเลยลูก” จากนั้นก็รีบพาลูกสาวคนสวยมาลงทะเบียน นักกีฬาทีมชาติ THE NATIONAL SYNCHRONIZED ICESKETING TEAM อย่างภาคภูมิใจ
กีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง (Figure Skating) หรือสเก็ตลีลานั้น เป็นกีฬาสเก็ตน้ำแข็งที่เน้นการแสดงท่าทางสวยงามและอ่อนช้อยบนลานน้ำแข็งประกอบกับเสียงดนตรี ส่วน Synchronized Ice Skating คือการแสดงฟิกเกอร์สเก็ตแบบทีม (8–16 คน) ที่ต้องเคลื่อนไหว ฟุตเวิร์ก ฟอร์เมชัน และการเปลี่ยนท่าต่างๆ ให้ “พร้อมกันอย่างสมบูรณ์แบบ” ทั้งทีม ผสมผสานศิลปะ ความแม่นยำ ความพร้อมเพรียง ดนตรี รวมถึงทักษะการควบคุมใบมีด ความเร็ว และทีมเวิร์กขั้นสูง เป็นกีฬาที่กำลังเติบโตทั่วโลก และอยู่ระหว่างพัฒนาเข้าสู่รายการกีฬาโอลิมปิกในอนาคต