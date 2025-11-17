xs
ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม จัดพื้นที่ลงนามถวายความอาลัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม ร่วมกับ สยามพารากอน จัดพื้นที่ลงนามถวายความอาลัย และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “QSCBC EXHIBITION” วันนี้-18 พ.ย. 68 เวลา 10.00-22.00 น. ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน พร้อมรับพระบรมฉายาลักษณ์พระพันปีหลวง และ Miss Pink Park สัญลักษณ์แห่งความเข้มแข็งได้ในงาน โดยมีวงดนตรีสากลถวายความอาลัยและเพลงพระราชนิพนธ์ 3 รอบเวลา 11.00-11.45 น., 14.00-14.45 น. และ 17.00-17.45 น.


วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผช.รัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ มอบรางวัลพิเศษ “Thai Development Award” ให้แก่ พรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บจก.เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต ในงานมอบรางวัล AMCHAM Corporate Social Impact Awards ประจำปี 2568 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บริษัทที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อมไทย

สห ลอว์สัน โดย เวทิต โชควัฒนา กก.ผอ.บมจ.สหพัฒนพิบูล (SPC) และกรรมการ บจก.สห ลอว์สัน เปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อแห่งใหม่ “LAWSON Don Mueang Airport 2” ภายในท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักเดินทาง ในบรรยากาศการตกแต่งอันมีเอกลักษณ์แบบ “ตลาดนัดไทย” ที่ผสานความเป็นญี่ปุ่นไว้อย่างกลมกลืน

