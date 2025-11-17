สีสันใหม่จาก Burberry Outdoor Blush บลัชออนเนื้อแมตต์ที่สะท้อนกลิ่นอายชนบทอังกฤษ

Burberry Beauty (เบอร์เบอรี่ บิวตี้) เผยโฉม Burberry Outdoor Blush (เบอร์เบอรี่ เอาท์ดอร์ บลัช) บลัชออนแบบฝุ่นที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากความงดงามของทิวทัศน์ชนบทในอังกฤษ มอบสีสันติดทนนาน สามารถบิลด์ระดับความเข้มได้ตามต้องการ มาพร้อมคุณสมบัติปกป้องผิวจากทุกสภาพอากาศ
บลัชออนตัวใหม่ล่าสุดนี้ ถูกรังสรรค์อย่างพิถีพิถันเพื่อใช้ควบคู่กับ Burberry Perfecting Matte Foundation และยังมอบสีระเรื่อดูเป็นธรรมชาติราวกับผิวที่เปล่งปลั่งหลังเดินเล่นท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ของชนบท
จากทุ่งหมอกในยอร์กเชียร์ (Yorkshire) ไปจนถึงชายหาดที่อบอุ่นแห่งคอร์นวอลล์ (Cornwall) บลัชออนทั้งหกเฉดสีได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอันกว้างใหญ่ของอังกฤษ
เฉดสีทั้ง 6 ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
11. Sand Beige: สีเบจอบอุ่น เปรียบเสมือนแสงแดดอ่อนละมุนบนชายหาดยามเช้า
20. Pink Heather: สีชมพูโทนเย็น ดุจดอกเฮเทอร์ที่บานสะพรั่งบนทุ่งยอร์กเชียร์
32. Rose Meadow: สีชมพูกุหลาบที่สะท้อนความเปล่งประกายของทุ่งดอกไม้กลางแสงแดด
40. Peach Tree: สีส้มพีชที่นุ่มนวลอบอุ่น ราวกับผลพีชสุกที่พลิ้วไหวในสายลม
66. Earthy Rose: สีชมพูสุภาพที่ดูหรูหรา ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนกลิ่นดินหลังฝน
93. Russet Leaves: สีแดงอมน้ำตาลเข้มที่สะท้อนความงดงามของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง
เมื่อธรรมชาติผสานกับหลักวิทยาศาสตร์
ด้วยความเชี่ยวชาญของ Burberry ในการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องผิวจากทุกสภาพอากาศ บลัชออนทุกเฉดสีจึงอุดมด้วยสารสกัดจากกุหลาบดามัสเซนา (Rosa Damascena) ซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และ Vitalit-E ที่ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะรอบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ติดทนนานตลอด 8 ชั่วโมง
สูตรเนื้อฝุ่นบางเบา ไม่ทำให้ผิวแห้ง มอบสัมผัสเนียนละเอียดแบบแมตต์ พร้อมคุณสมบัติกันน้ำ ความชื้น เหงื่อ และความร้อน เพื่อผิวสวยเรียบเนียนยาวนานถึง 8 ชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมระหว่างวัน
ดีไซน์หรูหราอันเป็นเอกลักษณ์
บรรจุในตลับสีเบจทองอันเป็นเอกลักษณ์ของ Burberry มาพร้อมกระจกและแปรงในตัว เพื่อการใช้งานที่สะดวก ทุกตลับสามารถถอดช่องบลัชออนได้ เพื่อใช้ซ้ำเป็นตลับกระจกพกพาสุดหรู
Burberry Outdoor Blush วางจำหน่ายในราคา 2,590 บาท ณ เคาน์เตอร์ Burberry Beauty Siam Paragon ชั้น M, EMSPHERE ชั้น M, เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 1, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 1, เซ็นทรัลชิดลม ชั้น G, เมกาบางนา ชั้น 1, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 1, เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ชั้น 1 และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป