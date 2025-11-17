บัตรเครดิต ttb ชวนเที่ยวคุ้มทุกมุมโลก มอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,600 บาท กับ 15 สายการบินชั้นนำที่ร่วมรายการ

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ชวนเที่ยวคุ้มทุกมุมโลก มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb บัตรเครดิต ttb Global House และบัตรเครดิต ttb Disney จ่ายคุ้มทุกการเดินทาง เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารแบบเต็มจำนวนผ่านช่องทางเว็ปไซต์ หรือ โมบาย แอปพลิเคชัน หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินโดยตรงเท่านั้น กับ 15 สายการบินที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มกราคม 2569
สิทธิพิเศษสำหรับสายการบิน Full Service รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,600 บาท / ท่าน เมื่อซื้อบัตรโดยสารกับ 9 สายการบิน ได้แก่ ANA, Cathay Pacific, Emirates, EVA Air, Japan Airlines, Korean Air, Qatar Airways, Singapore Airlines และ Thai Airways และมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
สิทธิพิเศษสำหรับสายการบิน ที่คุ้มค่า คุ้มราคา รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท / ท่าน เมื่อซื้อบัตรโดยสารกับ 6 สายการบิน ได้แก่ AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air, Vietjet Air และ Scoot และมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป ttb touch โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโปรโมชัน ได้ที่
https://www.ttbbank.com/th/promotion/credit-card/travel/airfull-oct25 และ https://www.ttbbank.com/th/promotion/credit-card/travel/airother-oct25
ทีทีบีส่งเสริมให้ลูกค้าบัตรเครดิตใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีทั้งในวันนี้ และอนาคต
***
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” ภายใต้ โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 26ส่งมอบ“ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” จำนวน 13,000 ผืน แก่พี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี คุณจำเริญ แหวนเพ็ชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรั