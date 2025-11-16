มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และไทยเบฟ สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุน การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ ศูนย์การรักษาด้วยวิธีการส่องกล้อง “มูลนิธิสิริวัฒนภักดี” โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มูลค่า 8,240,000 บาท เพื่อยกระดับศักยภาพและประสิทธิภาพการรักษา ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยมี พันเอกหญิง ปริศนา พานิชกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ พันเอก อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้แทนรับมอบ ร่วมด้วย พันเอกนายแพทย์กฤษณ์ อุปัชฌาย์, พันโทนายแพทย์ คามิน หริณวรรณ, นันทิกา นิลวรสกุล, ภาวินี ไชยสิทธิ์ และ ภัทริศร์ ถนอมสิงห์ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
***
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” ภายใต้โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 26 ส่งมอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” จำนวน13,000 ผืน แก่พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ โดยมี กิตติ สัตย์ซื่อ ปลัดจังหวัดสุรินทร์รับมอบจากคุณสุรพล เศวตเศรนีที่ปรึกษาคณะกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ฉันท์ชนก สิงหเสนา, วันเพ็ญ หาญเสมอ, ธีระวิทย์ ศิรินาม และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน ณโรงเรียนบ้านบะ ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
***
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สานต่อปณิธานแห่งการ“ให้” ภายใต้โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 26 ส่งมอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” จำนวน 13,000 ผืน แก่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี สุริยา บุตรจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบจาก สฤษดิ์ วิฑูรย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ก้องไกล สุฉันทบุตร, ภนันท์ยา สิริรุ่งวนิช และเครือข่ายพันธมิตรทุก ภาคส่วน ณโรงเรียนบ้านโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ