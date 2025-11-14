“เบอร์ดี้-ปาวา นาคาศัย” ขึ้นรถแห่ครั้งแรก ยินดีกับทีม โรงเรียน อบจ. ชัยนาท

ช่วงนี้ สาวสวย “เบอร์ดี้-ปาวา นาคาศัย” ไปชัยนาทบ่อยหน่อย หลังจากที่ไปร่วมทำบุญทอดกฐินกับคุณพ่อนักการเมืองชื่อดัง แฮงค์-อนุชา นาคาศัย สส.จังหวัดชัยนาท พรรครวมไทยสร้างชาติ คราวนี้ เธอได้มาขึ้นรถแห่รอบเมืองชัยนาทเป็นครั้งแรก อย่างสนุกสนาน เพื่อแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอล โรงเรียน อบจ. ชัยนาท ที่คว้าชัยในรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน ชิงแชมป์กีฬา 7 สี ปีนี้
รวมทั้งส่งกำลังใจให้น้องๆ ทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยา ที่มากับ “รถขนฝัน” จาก จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งสู้สุดใจจนเป็นที่ชื่นชมของคนทั้งประเทศ โดยรอบชิงครั้งนี้สร้างปรากฏการณ์ ผู้ชมล้นอัฒจรรย์สนามศุภชลาศัย แถมผู้จัดยังเปิดให้เข้าไปเชียร์ภายในสนามได้อีกด้วย ซึ่งสาวเบอร์ดี้ก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปร่วมเชียร์กับคุณพ่อ ทั้งยังบอกไว้ว่า “วันนี้ไม่มีใครแพ้ มีแต่ความภาคภูมิใจของเยาวชนไทย”
ฉะนั้น บนรถแห่แสดงความยินดีกับน้องๆ รอบเมืองชัยนาท ในครั้งนี้ สาวเบอร์ดี้จะพลาดได้อย่างไร ด้วยความที่ขึ้นรถแห่ครั้งแรก เธอจึงสนุกกับการถ่ายภาพผู้คนข้างทาง ที่พากันร่วมยินดีกับน้องๆ เป็นอย่างมาก แม้ว่าจะทรงตัวไม่ค่อยอยู่ แต่ก็วางใจเพราะมีคุณพ่อช่วยพยุงตลอดเวลา ❤️⚽️
#CelebOnline #Celeb #gossip #เบอร์ดี้ #ปาวานาคาศัย #อนุชานาคาศัย #รถแห่ #อบจชัยนาท #ฟุตบอล7สี #หมอนทองวิทยา #นกใหญ่พิฆาตจูเนียร์