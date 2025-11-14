xs
มนต์เสน่ห์แห่งย่านกินซ่า กับชุดของขวัญ “SHISEIDO Holiday 2025 GINZA WONDER”

Welcome to GINZA WONDER, SHISEIDO พาเปิดประตูก้าวเข้าสู่ฮอลิเดย์ซีซั่นอย่างเป็นทางการ ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่จะพาทุกคนไปสัมผัสเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองราวกับได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน พร้อมจุดประกายความสุขและโมเม้นต์ที่น่าจดจำ ณ ย่านกินซ่า สถานที่ที่ความสุขมาบรรจบกับความมหัศจรรย์ ย่านแห่งความหรูหราที่มีเอกลักษณ์และต้นกำเนิดของแบรนด์


พร้อมร่วมเฉลิมฉลองฮอลิเดย์ซีซั่นนี้ด้วยวิดีโอแคมเปญ กับการเปิดกล่องของขวัญสู่ความพิเศษและความมหัศจรรย์ไปกับเหล่า Friend of SHISEIDO ไม่ว่าจะเป็น “แอน ทองประสม” “วี-วิโอเลต วอเทียร์” และ “วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร” ที่พร้อมจะส่งต่อความสุขให้กับทุกคนจากดินแดนแห่งความฝัน GINZA WONDER

ค้นพบช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและเกินจินตนาการไปกับชุดของขวัญและความพิเศษมากมายจาก SHISEIDO ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Official Page: @ShiseidoThailand




ไอคอนิกเซรั่มกับ ULTIMUNE Power Infusing Serum เซรั่มที่ช่วยชะลอและลดเลือนสัญญาณแห่งวัย สู่ผลลัพธ์ผิวดูแข็งแรง เนียนนุ่ม แลดูกระจ่างใสและอ่อนเยาว์ ด้วยส่วนผสมทรงคุณค่าจากเมล็ดดอกคาเมลเลีย ผสานเข้ากับเทคโนโลยีหมักบ่มชีวภาพ Ki-Koji รังสรรค์เป็น Power Fermented Camellia+ ที่อุดมไปด้วยกรดอะมิโน 14 ชนิด ช่วยเสริมเกราะปกป้องผิวพร้อมมอบความชุ่มชื้นอย่างยาวนาน


นวัตกรรมสกินแคร์เพื่อผิวดูอ่อนเยาว์ แลดูกระชับ และกระจ่างใสVITAL PERFECTION Uplifting and Firming Advanced Cream ช่วยฟื้นบำรุงผิวจากสัญญาณความร่วงโรยแห่งวัย เพื่อผิวแลดูอ่อนเยาว์ ด้วยการผสาน SafflowerRED™ และ ReNeuraRED Technology™ พร้อมด้วย The Lifeblood™ ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพ Invisible Nutrient Network จึงมอบการบำรุงที่ลงลึกสู่ชั้นผิวกว่าที่เคย


FUTURE SOLUTION LX Regenerating Cream S กับส่วนผสมเอกสิทธิ์ LonGenevity Complex™ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเบื้องหลังศาสตร์แห่ง Genetic Research โดยมีสมุนไพรล้ำค่าอย่าง ENMEI Herb จากเทือกเขาอันอุดมสมบูรณ์ในประเทศญี่ปุ่น โดยจะช่วยเสริมความแข็งแรงของผิวจากภายใน เพื่อผิวดูเปล่งประกาย แลดูยืดหยุ่นและอิ่มเอิบมากยิ่งขึ้น


รองพื้นเนื้อบางเบาให้การปกปิดปานกลางอย่าง REVITALESSENCE SKIN GLOW Foundation ผสานพลังจาก Fermented Kefir+ และ Niacinamide ที่เป็นส่วนผสมช่วยบำรุงผิว นอกจากเนื้อสัมผัสบางเบาลื่นไหลเกลี่ยง่ายแล้ว ยังช่วยเรื่องความกระจ่างใสพร้อมลดเลือนริ้วรอยเล็กๆ ไปในตัว รองพื้นสูตรนี้จะช่วยสร้างงานผิวโกลว์อย่างเป็นธรรมชาติ ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ ช่วยเบลอรูขุมขน และให้ความชุ่มชื้นผิวสุขภาพดียาวนานถึง 24 ชั่วโมง มาพร้อม SPF30 PA+++ และเฉดสีที่มากถึง 30 เฉดเพื่อครอบคลุมสีผิวที่หลากหลาย

