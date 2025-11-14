เอ็ม ดิสทริค จับมือบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa จัดแคมเปญ SHOPPING PARADE

เอ็ม ดิสทริค (เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์) จับมือ บัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa และพันธมิตรธุรกิจมากมาย สร้างความคึกคักให้ตลาดช่วงปลายปีอัดแคมเปญโปรโมชันสุดพิเศษ EM DISTRICT SHOPPING PARADE ตั้งแต่วันนี้ – 26 พฤศจิกายน 2568 มอบความคุ้มค่าการช้อปปิ้งที่ เอ็ม ดิสทริค คาดช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของลูกค้าต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี
สำหรับในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปี ถือเป็นช่วงก่อนเข้าสู่ Festive Season ที่ผู้บริโภคมีความตื่นตัวในการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงที่ภาคธุรกิจต่างเริ่มโฟกัสในการทำการตลาดกระตุ้นอารมณ์การบริโภคของลูกค้าในช่วงโค้งสุดท้ายของการทำธุรกิจในปี 2568 ในส่วนของ เอ็ม ดิสทริคเอง ได้มีการจัดโปรโมชันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อรองรับกำลังซื้อของลูกค้า โดยล่าสุดได้จับมือกับหลากหลายพันธมิตรธุรกิจ จัดแคมเปญ EM DISTRICT SHOPPING PARADE ตั้งแต่วันนี้ – 26 พฤศจิกายน 2568 ช้อปปิ้งใน 3 ศูนย์การค้าตามเงื่อนไขผ่านบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa รับคูปองแทนเงินสดสูงสุด 68,500 บาท พิเศษ!รับคืนแบบสุดคุ้ม เมื่อช้อปในหมวด LUXURY FASHION และ INTERNATIONAL JEWELRY ครบ 500,000 บาทขึ้นไป รับทันทีคูปองแทนเงินสด 50,000 บาท นอกจากนี้สำหรับนักช้อปสายท่องเที่ยวเตรียมปักหมุดจุดหมายท่องเที่ยวรับปีใหม่รับฟรีตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ - มาเก๊า จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 54,200 บาท เมื่อช้อปปิ้งในศูนย์การค้าครบ 50,000 บาท และพิเศษสุดส่งท้ายปีสำหรับนักช้อปที่เป็น TOP SPENDERS รับของรางวัลเอ็กซ์คลูซีฟสุดหรูมากมาย อาทิ แพ็กเกจตีกอล์ฟสุดพิเศษ พร้อมที่พักหรู 3 วัน 2 คืน ที่โรงแรม THE KARL LAGERFELD มาเก๊า และตั๋วเครื่องบินไป–กลับ มาเก๊าชั้นประหยัด จาก SJM Resorts, ตั๋วเครื่องบิน BUSINESS CLASS ไป-กลับ กรุงเทพ-ไทเป สายการบิน STARLUX AIRLINE
นอกจากนั้น สำหรับนักช้อปสายชิม เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร EM DINING ใน 3 ศูนย์การค้าครบ 1,000 บาท รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 500 บาท และถ้าใช้บัตรเครดิต Bangkok Bank M VISA รับประทานอาหารครบ 2,000 บาทขึ้นไป รับคูปองแทนเงินสดเพิ่มอีก 300 บาท พร้อมรับสิทธิพิเศษ หรือส่วนลดสูงสุด 50% บาทจากร้านอาหารชั้นนำที่ร่วมรายการ
***ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
ช้อปพร้อมรับสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมายในแคมเปญ EM DISTRICT SHOPPING PARADE ตั้งแต่วันนี้ – 26 พฤศจิกายน 2568 ที่ร้านแบรนด์ชั้นนำระดับโลก และร้านอาหารชั้นนำที่ เอ็ม ดิสทริค