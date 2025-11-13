“เจนเย่ เมธิกา” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ e.p.t.q. สะท้อนความสวยที่โดดเด่นให้ผู้หญิงทุกเจน

เปิดตัวซุปตาร์สาวสวย “เจนเย่ เมธิกา จีรนรภัทร” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ ในแคมเปญ “Reflect You” ตัวแทนของหญิงสาวยุคใหม่ ที่มีความมั่นใจ มีแนวคิด และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง พร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิง ที่มีความกล้าแสดงออกในสไตล์ของตัวเองอย่างชัดเจน โดย บริษัท เอสทีมา จำกัด (Aestema Co., Ltd.) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย e.p.t.q. filler (อี.พี.ที.คิว. ฟิลเลอร์) ในประเทศไทย ได้จัดงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ของ e.p.t.q. ณ โซนอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
e.p.t.q. คือแบรนด์ที่ผู้หญิงพูดถึงในฐานะ ‘การสะท้อนความเป็นตัวตน และเป็นแบรนด์ที่พร้อมจะสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับผู้หญิงทุกเจน ไม่ว่าเจนไหน ก็สามารถที่จะสวยมั่นใจผ่านตัวตนของตัวคุณเอง’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Premium • Natural • Trusted” โดดเด่นด้านนวัตกรรมความงามและคุณภาพมาตรฐานได้การยอมรับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทย e.p.t.q. ดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายสำคัญคือ “สร้างมาตรฐานใหม่ของความงามอย่างปลอดภัยและเป็นธรรมชาติ” ตอบโจทย์ความมั่นใจของทั้ง ผู้บริโภค และ คลินิกคู่ค้า อย่างครบวงจร
ภายในงานพิธีกรกล่าวต้อนรับ จิรวิชญ์ วิสุทธิญาณ (CEO) และ ธรรมพงศ์ ตรีศิริพิศาล (Co-Founder) พร้อมพันธมิตรและลูกค้าคนสำคัญ ชมไฮไลท์โชว์พิเศษเปิดตัวพรีเซนเตอร์สาวสวย “เจนเย่ เมธิกา จีรนรภัทร” ที่มาร่วมพูดคุยและแชร์ตัวช่วยที่ทำให้ดูดี มีความมั่นใจ สวยเท่ห์ สง่างาม และจริงใจในแบบฉบับของผู้หญิงยุคใหม่ โดยมี ณภัทร นัตธนนท์ ปิ่นโรจน์กีรติ รับหน้าที่พิธีกร
จิรวิชญ์ วิสุทธิญาณ (CEO ) เผยถึงการเลือก “เจนเย่” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ ครั้งนี้ว่า “เจนเย่ คือตัวแทนของผู้หญิงที่ไม่ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองให้สวยขึ้น แต่ ‘มีความเข้าใจในความสวยของตัวเอง’ เป็นตัวแทนของความสง่างามแบบเรียบง่ายที่เข้าถึงได้ (Effortless Elegance) เจนเย่ คือสัญลักษณ์ของความมั่นใจของผู้หญิงยุคใหม่ มีแนวคิด และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง มีพลัง และจริงใจในแบบของตัวเอง สะท้อนจิตวิญญาณภายใต้แคมเปญ “Reflect You” สื่อถึงแนวคิดว่า ‘ความงามไม่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ แต่คือการสะท้อนสิ่งที่งดงามอยู่แล้วในตัวคุณ’ ซึ่งเป็น KEY MESSAGE : “ ชัดเจนในแบบฉัน” เจนเย่ มีบุคลิกที่ผสมผสานระหว่าง แฟชั่นและความเรียลซึ่งตรงกับ Positioning ของ e.p.t.q. ที่ต้องการสื่อสารความงามอย่างมั่นใจแต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ คุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวมา เจนเย่คือตัวแทนที่ชัดเจนและลงตัวที่สุดในยุคนี้ครับ”
" e.p.t.q. คือสารเติมเต็มชนิดกรดไฮยาลูโรนิค ที่ผ่านการรับรองวัตถุดิบไฮยาลูโรนิคจาก US FDA บรรจุ / จัดจำหน่าย จากประเทศเกาหลีใต้ และนำเข้าโดยบริษัท เอสทีมา จำกัด มีการควบคุมการผลิต ภายใต้มาตรฐานสากล European Pharmacopoeia โดยเน้นการควบคุมคุณภาพของเนื้อเจล และความสม่ำเสมอของโครงสร้างโมเลกุลในแต่ละล็อตผลิต เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ทางคลินิกที่เหมาะสมทั้งปริมาณ และตำแหน่งในการทำหัตถการ
ตลอดเวลาที่ผ่านมา e.p.t.q. เติบโตจากการบอกต่อในวงการแพทย์มากกว่าการโฆษณา ผลประกอบการได้รับความไว้วางใจ จากการที่เราเป็นผู้รับฟังผู้คนในวงการ ทั้งหมอ คนไข้ และผู้บริโภค จาก Clinic Partner มากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ สร้างการรับรู้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค (Consumer Awareness) เพิ่มขึ้นกว่า 55% ในกลุ่ม Gen Y–Z มีการพูดถึงแบรนด์ในสื่อออนไลน์มากขึ้น โดยมองว่ายอดขายคือผลลัพธ์ของความเชื่อใจ ไม่ใช่แค่การตลาด
ในปีนี้แนวโน้มการขยายตลาด e.p.t.q. จะไม่หยุดอยู่ที่การเป็นแบรนด์ฟิลเลอร์เท่านั้น แต่เราจะเดินหน้าสร้างแบรนด์ให้เป็นสัญลักษณ์ของ ‘ความงามที่สะท้อนความเป็นตัวตน’ Regional Growth (ASEAN Expansion) เตรียมขยายตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เวียดนาม, ลาว ผ่านโมเดล “Clinic Collaboration Hub” ที่สร้างประสบการณ์แบรนด์ร่วมกับคลินิกชั้นนำ มีการวางกลยุทธ์ สร้างการรับรู้ในช่องทาง
นับจากนี้ e.p.t.q. จะไม่ใช่แค่แบรนด์ฟิลเลอร์ แต่จะเป็นแบรนด์ที่ผู้หญิงพูดถึงในฐานะ ‘การสะท้อนความเป็นตัวตน‘ และเป็นแบรนด์ที่พร้อมจะสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับผู้หญิงทุกเจน ไม่ว่าจะเจนไหนก็สามารถสวย และมั่นใจได้ด้วยตัวของคุณเอง มาร่วมเปิดประสบการณ์ความสวยที่โดดเด่น ของผู้หญิงทุกเจน “ชัดเจนในแบบฉัน” ไปกับ e.p.t.q.