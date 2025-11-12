แลคตาซอย มอบรางวัลของทีมทุ่มเท ในรายการแชมป์กีฬา 7HD 2025

บจก.แลคตาซอย โดย พรรณวนา มหาทรัพย์ ผจก.ฝ่ายโฆษณาและการตลาดสัมพันธ์ มอบรางวัลของทีมทุ่มเท ให้กับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนชาย ในรายการแชมป์กีฬา 7HD 2025 พร้อมมอบนมถั่วเหลืองแลคตาซอยให้นักกีฬาได้ดื่มฟรีตลอดทั้งปี ณ สนามศุภชลาศัย โดยแลคตาซอยเป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขัน “4 ซีรีส์ กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2025” มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
***
รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ วรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร กูรู เศรษฐกิจด้าน ESG และนวัตกรรม ร่วมยินดีกับผู้รับรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” และ “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” ประจำปี 2568 รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ในงาน Outstanding Technologist Awards&TechInno Forum 2025 ณ โรงแรมดิ แอทธินี กรุงเทพฯ
***
เชฟรอน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีโอฮุน (Southeast Asia One Health University Network: SEAOHUN) จัดงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเผยผลสำเร็จของโครงการ “สร้างเสริมองค์ความรู้สุขภาพหนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดยมี ผศ.ดร. อวยพร ตั้งธงชัย, ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, พรสุรีย์ กอนันทา, รศ.ดร. สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง, ผศ. รัชด ชมภูนิช และดร.สพ.ญ. ทองกร มีแย้ม รวมถึงผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และพันธมิตรทั้งในประเทศและนานาชาติ ร่วมงาน ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ