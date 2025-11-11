xs
Grande Centre Point Prestige Bangkok หรูหรา สะดวกสบาย ใจกลางราชประสงค์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (LHMH) ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจโรงแรมไทย ประกาศเปิดตัว “แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ” (Grande Centre Point Prestige Bangkok) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ผสานความหรูหราสไตล์อาร์ตเดโค (Art Deco) เข้ากับเสน่ห์ของศิลปะไทยร่วมสมัย มอบประสบการณ์การพักผ่อนเหนือระดับที่เปี่ยมด้วยความสะดวกสบายสูงสุดใจกลางมหานคร พร้อมเปิดให้จองห้องพักล่วงหน้าแล้ว โดยจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม 2568




ครบครันด้วยทำเลศักยภาพ การออกแบบเหนือระดับ และ แนวคิดประสบการณ์การพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ

โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนทำเลทองใจกลางย่านราชประสงค์ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ได้แรงบันดาลใจจากอาร์ตเดโค ภายในออกแบบอย่างหรูหราโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและการพักผ่อนอย่างแท้จริง แขกผู้เข้าพักสามารถดื่มด่ำกับทิวทัศน์อันงดงามได้จากห้องพักทุกห้อง ทั้งวิวเมืองย่านราชประสงค์ที่เต็มไปด้วยสีสัน หรือวิวพื้นที่สีเขียวของสนามราชกรีฑาสโมสร (RBSC)

ห้องพักพรีเมียมเพื่อการพักผ่อนที่เหนือกว่า พร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย

โรงแรมประกอบด้วยห้องพักและห้องสวีท จำนวน 509 ห้อง ที่ออกแบบมาเพื่อมอบความพรีเมียมและความสะดวกสบายสูงสุดในการเข้าพัก




• ห้องพักทุกห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีล้ำสมัยระดับไฮเอนด์ครบครัน อาทิ สมาร์ท ทีวี, เครื่องชงกาแฟแคปซูล Nespresso, ไดร์เป่าผม Dyson, ชุดผลิตภัณฑ์อาบน้ำจาก LRL และโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ (Washlet)




• เพิ่มความสะดวกสบายด้วยมินิบาร์ น้ำแร่และน้ำดื่มบริการฟรี

Suites Bedroom

Signature Twin

Penthouse Livingroom

Suites Type B Bathroom
• มีห้องพักให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ Prestige Signature (45 ตร.ม.), Prestige Suite (85 ตร.ม.) พร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับระบบฝักบัว Grohe ที่สามารถเลือกปรับรูปแบบสายน้ำได้ถึง 4 แบบ และอ่างจากุซซี่ ไปจนถึง Prestige Penthouse (195 ตร.ม.) ที่มอบความหรูหราและเป็นส่วนตัวสูงสุดด้วยพื้นที่ 195 ตร.ม.

ประสบการณ์อาหารและเครื่องดื่มหลากสไตล์

โรงแรมได้รวบรวมห้องอาหารคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
• Chef Man Restaurant: ร้านอาหารกวางตุ้งชื่อดัง การันตีคุณภาพด้วยเมนูติ่มซำและเป็ดย่างสูตรพิเศษ เปิดให้บริการ 3 พฤศจิกายนนี้




• Brass House Bangkok: รูฟท็อปแจ๊สบาร์ในสไตล์การตกแต่งยุค 1920s สุดคลาสสิก พร้อมวิวเมืองยามค่ำคืน เสิร์ฟอาหารไทยร่วมสมัยสไตล์ Casual รสชาติต้นตำรับ พร้อมเพลิดเพลินกับค็อกเทลซิกเนเจอร์ และดนตรีแจ๊สบรรเลงสด




• The Garden Restaurant: บริการอาหารไทยและนานาชาติในมื้อเช้า พร้อมเมนูไทยไฮไลท์ 4ภาค ทั้งผัดไทย ปอเปี๊ยะสด ข้าวซอย ไก่ย่างสมุนไพร พร้อมวิวสนามราชกรีฑาสโมสร และ บุฟเฟต์อาหารเย็น วันศุกร์ - เสาร์ ในคอนเซปส์ Sea & Land




• Bloom & Brew Café: คาเฟ่คอยเซปส์ใหม่ให้บริการอาหารไทยแนวใหม่ อาทิ ข้าวซอยเป็ดกงฟี ข้าวผัดมันกุ้ง ข้าวผัดมันเนื้อไทยวากิวแฮมเบิร์ก พิซซ่า พาสต้า ซุป สลัด กาแฟอาร์ติซาน ชาพรีเมียม ไอศกรีม plant base และขนมไทยสมัยใหม่ พร้อมอาฟเตอร์นูนที




• Sky Bar: บาร์ริมสระว่ายน้ำอินฟินิตี้สำหรับช่วงเวลาผ่อนคลาย

ไฮไลท์ทางเลือกอาหารเช้าสุดพิเศษ เพื่อยกระดับประสบการณ์การเข้าพัก แขกผู้เข้าพักสามารถเลือกรับประทานอาหารเช้าได้ 2 รูปแบบ คือ อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษจาก ‘เชฟแมน’ ที่เสิร์ฟถึงห้องพัก หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร The Garden Restaurant

ตอบโจทย์ Wellness Lifestyle ใจกลางเมือง

โรงแรมให้ความสำคัญกับไลฟ์สไตล์สุขภาพและการผ่อนคลายอย่างแท้จริง




• Let’s Relax Onsen & Spa: สัมผัสประสบการณ์ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย พร้อมชมวิวสนามราชกรีฑาสโมสร ผสานบริการสปาไทยยอดนิยมในพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ภายใต้บรรยากาศการตกแต่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองฮิราคาตะ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยแนวคิด Harmony of Natural Materials ที่ผสมผสานความกลมกลืนระหว่างธรรมชาติและความผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบ




• Sky Pool: สระว่ายน้ำลอยฟ้ายาว 50 เมตร พร้อมชมวิวเมืองแบบพาโนรามา




• Gravity Fit Club: ฟิตเนสธีมสนามมวย พร้อมอุปกรณ์ TechnoGym รุ่นใหม่ครบครัน




• GamesRoom ไฮไลท์ของเครือโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ที่นำแนวคิดการให้ความสนุกและผ่อนคลายให้แขกผู้เข้าพักทุกช่วงวัย ให้บริการ เกมส์อาร์เคด บอร์ดเกมส์ และ เกมส์ออนไลน์




• Kids Club ตกแต่งโดยแรงบันดาลใจจากงานวัดไทย พร้อมของเล่นเสริมพัฒนาการจาก Plan Toy และกิจกรรมสำหรับเด็กทุกวัน




ห้องประชุมสัมมนาพร้อมเทคโนโลยีครบวงจร

แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ พร้อมรองรับการจัดงานทุกรูปแบบ ด้วยห้องจัดเลี้ยงและประชุมสัมมนาที่กว้างขวาง ขนาดตั้งแต่ 100 ตารางเมตร จนถึง 744 ตารางเมตร รองรับแขกได้กว่า 900 คน โดดเด่นด้วยจอ LED ขนาดใหญ่ และเพียบพร้อมด้วยระบบเสียงและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยครบครัน รวมถึงพื้นที่จัดงานกลางแจ้งที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ท่ามกลางสวนสวยและกลาสเฮาส์ ที่ผสมผสานความเป็นส่วนตัวเข้ากับบรรยากาศอันงดงาม




โปรโมชั่นพิเศษฉลองการเปิดตัว
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับการจองล่วงหน้า ตั้งแต่วันนี้ และพร้อมเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 สำรองห้องพักและห้องจัดเลี้ยงได้ก่อนใครที่ 02 124 1888 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.grandecentrepointprestige.com

