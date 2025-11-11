Grande Centre Point Prestige Bangkok หรูหรา สะดวกสบาย ใจกลางราชประสงค์

บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (LHMH) ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจโรงแรมไทย ประกาศเปิดตัว “แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ” (Grande Centre Point Prestige Bangkok) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ผสานความหรูหราสไตล์อาร์ตเดโค (Art Deco) เข้ากับเสน่ห์ของศิลปะไทยร่วมสมัย มอบประสบการณ์การพักผ่อนเหนือระดับที่เปี่ยมด้วยความสะดวกสบายสูงสุดใจกลางมหานคร พร้อมเปิดให้จองห้องพักล่วงหน้าแล้ว โดยจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม 2568
ครบครันด้วยทำเลศักยภาพ การออกแบบเหนือระดับ และ แนวคิดประสบการณ์การพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนทำเลทองใจกลางย่านราชประสงค์ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ได้แรงบันดาลใจจากอาร์ตเดโค ภายในออกแบบอย่างหรูหราโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและการพักผ่อนอย่างแท้จริง แขกผู้เข้าพักสามารถดื่มด่ำกับทิวทัศน์อันงดงามได้จากห้องพักทุกห้อง ทั้งวิวเมืองย่านราชประสงค์ที่เต็มไปด้วยสีสัน หรือวิวพื้นที่สีเขียวของสนามราชกรีฑาสโมสร (RBSC)
ห้องพักพรีเมียมเพื่อการพักผ่อนที่เหนือกว่า พร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย
โรงแรมประกอบด้วยห้องพักและห้องสวีท จำนวน 509 ห้อง ที่ออกแบบมาเพื่อมอบความพรีเมียมและความสะดวกสบายสูงสุดในการเข้าพัก
• ห้องพักทุกห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีล้ำสมัยระดับไฮเอนด์ครบครัน อาทิ สมาร์ท ทีวี, เครื่องชงกาแฟแคปซูล Nespresso, ไดร์เป่าผม Dyson, ชุดผลิตภัณฑ์อาบน้ำจาก LRL และโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ (Washlet)
• เพิ่มความสะดวกสบายด้วยมินิบาร์ น้ำแร่และน้ำดื่มบริการฟรี
• มีห้องพักให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ Prestige Signature (45 ตร.ม.), Prestige Suite (85 ตร.ม.) พร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับระบบฝักบัว Grohe ที่สามารถเลือกปรับรูปแบบสายน้ำได้ถึง 4 แบบ และอ่างจากุซซี่ ไปจนถึง Prestige Penthouse (195 ตร.ม.) ที่มอบความหรูหราและเป็นส่วนตัวสูงสุดด้วยพื้นที่ 195 ตร.ม.
ประสบการณ์อาหารและเครื่องดื่มหลากสไตล์
โรงแรมได้รวบรวมห้องอาหารคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
• Chef Man Restaurant: ร้านอาหารกวางตุ้งชื่อดัง การันตีคุณภาพด้วยเมนูติ่มซำและเป็ดย่างสูตรพิเศษ เปิดให้บริการ 3 พฤศจิกายนนี้
• Brass House Bangkok: รูฟท็อปแจ๊สบาร์ในสไตล์การตกแต่งยุค 1920s สุดคลาสสิก พร้อมวิวเมืองยามค่ำคืน เสิร์ฟอาหารไทยร่วมสมัยสไตล์ Casual รสชาติต้นตำรับ พร้อมเพลิดเพลินกับค็อกเทลซิกเนเจอร์ และดนตรีแจ๊สบรรเลงสด
• The Garden Restaurant: บริการอาหารไทยและนานาชาติในมื้อเช้า พร้อมเมนูไทยไฮไลท์ 4ภาค ทั้งผัดไทย ปอเปี๊ยะสด ข้าวซอย ไก่ย่างสมุนไพร พร้อมวิวสนามราชกรีฑาสโมสร และ บุฟเฟต์อาหารเย็น วันศุกร์ - เสาร์ ในคอนเซปส์ Sea & Land
• Bloom & Brew Café: คาเฟ่คอยเซปส์ใหม่ให้บริการอาหารไทยแนวใหม่ อาทิ ข้าวซอยเป็ดกงฟี ข้าวผัดมันกุ้ง ข้าวผัดมันเนื้อไทยวากิวแฮมเบิร์ก พิซซ่า พาสต้า ซุป สลัด กาแฟอาร์ติซาน ชาพรีเมียม ไอศกรีม plant base และขนมไทยสมัยใหม่ พร้อมอาฟเตอร์นูนที
• Sky Bar: บาร์ริมสระว่ายน้ำอินฟินิตี้สำหรับช่วงเวลาผ่อนคลาย
ไฮไลท์ทางเลือกอาหารเช้าสุดพิเศษ เพื่อยกระดับประสบการณ์การเข้าพัก แขกผู้เข้าพักสามารถเลือกรับประทานอาหารเช้าได้ 2 รูปแบบ คือ อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษจาก ‘เชฟแมน’ ที่เสิร์ฟถึงห้องพัก หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร The Garden Restaurant
ตอบโจทย์ Wellness Lifestyle ใจกลางเมือง
โรงแรมให้ความสำคัญกับไลฟ์สไตล์สุขภาพและการผ่อนคลายอย่างแท้จริง
• Let’s Relax Onsen & Spa: สัมผัสประสบการณ์ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย พร้อมชมวิวสนามราชกรีฑาสโมสร ผสานบริการสปาไทยยอดนิยมในพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ภายใต้บรรยากาศการตกแต่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองฮิราคาตะ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยแนวคิด Harmony of Natural Materials ที่ผสมผสานความกลมกลืนระหว่างธรรมชาติและความผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบ
• Sky Pool: สระว่ายน้ำลอยฟ้ายาว 50 เมตร พร้อมชมวิวเมืองแบบพาโนรามา
• Gravity Fit Club: ฟิตเนสธีมสนามมวย พร้อมอุปกรณ์ TechnoGym รุ่นใหม่ครบครัน
• GamesRoom ไฮไลท์ของเครือโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ที่นำแนวคิดการให้ความสนุกและผ่อนคลายให้แขกผู้เข้าพักทุกช่วงวัย ให้บริการ เกมส์อาร์เคด บอร์ดเกมส์ และ เกมส์ออนไลน์
• Kids Club ตกแต่งโดยแรงบันดาลใจจากงานวัดไทย พร้อมของเล่นเสริมพัฒนาการจาก Plan Toy และกิจกรรมสำหรับเด็กทุกวัน
ห้องประชุมสัมมนาพร้อมเทคโนโลยีครบวงจร
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ พร้อมรองรับการจัดงานทุกรูปแบบ ด้วยห้องจัดเลี้ยงและประชุมสัมมนาที่กว้างขวาง ขนาดตั้งแต่ 100 ตารางเมตร จนถึง 744 ตารางเมตร รองรับแขกได้กว่า 900 คน โดดเด่นด้วยจอ LED ขนาดใหญ่ และเพียบพร้อมด้วยระบบเสียงและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยครบครัน รวมถึงพื้นที่จัดงานกลางแจ้งที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ท่ามกลางสวนสวยและกลาสเฮาส์ ที่ผสมผสานความเป็นส่วนตัวเข้ากับบรรยากาศอันงดงาม
โปรโมชั่นพิเศษฉลองการเปิดตัว
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับการจองล่วงหน้า ตั้งแต่วันนี้ และพร้อมเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 สำรองห้องพักและห้องจัดเลี้ยงได้ก่อนใครที่ 02 124 1888 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.grandecentrepointprestige.com