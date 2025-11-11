ยูนิโคล่ เผยภาพแคมเปญ HEATECH ล่าสุด

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลกเผยภาพแคมเปญล่าสุดของ HEATTECH 2025 หนึ่งในนวัตกรรมที่สะท้อนแนวคิดของไลฟ์แวร์ (LifeWear) จากยูนิโคล่ที่เปลี่ยนโฉมเสื้อผ้าฤดูหนาวทั่วโลก ผ่านภาพแคมเปญของนักแสดง เคต แบลนเชตต์ ที่รับตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนล่าสุดของยูนิโคล่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ร่วมด้วย โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกที่ร่วมงานกับยูนิโคล่มาอย่างยาวนาน
แบรนด์แอมบาสเดอร์ร่วมถ่ายทอดสไตล์ ผ่านการสวมใส่ HEATTECH
แคมเปญนี้นำเสนอภาพของ Cate Blanchett ในเสื้อยืดคอเต่า WOMENS HEATTECH EXTRA WARM ผสมแคชเมียร์ และ Roger Federer ในเสื้อยืดคอกลม MENS HEATTECH EXTRA WARM ผสมแคชเมียร์ ทั้งสองถ่ายทอดความอบอุ่นและสไตล์อันมีระดับของ HEATTECH ผ่านบุคลิกและไลฟ์สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน
เพิ่มไลน์อัพเสื้อ HEATTECH EXTRA WARM ผสมผ้าแคชเมียร์สำหรับผู้ชาย
การผสมผสานเส้นใยแคชเมียร์ 9% ทำให้ HEATTECH รุ่นนี้มีความนุ่มสบาย และเพิ่มความอบอุ่นได้มากกว่า 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับ HEATTECH รุ่นปกติ1 และมีน้ำหนักเบาขึ้น 30%2 ด้วยเนื้อผ้าเรียบลื่น ดีไซน์แขนยาวทำให้สวมใส่ได้หลากหลาย เหมาะกับสภาพอากาศช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิ สำหรับไลน์อัพผู้ชายมีทั้งดีไซน์คอกลมและคอเต่า ขณะที่ไลน์อัพสำหรับผู้หญิงเน้นเพิ่มสีสันใหม่ๆ ให้มากขึ้น
ใหม่ เสื้อยืด HEATTECH EXTRA WARM ผสมผ้าแคชเมียร์ คอกลม สำหรับผู้ชาย (UNIQLO:C) ราคา 790 บาท
เสื้อยืด HEATTECH EXTRA WARM ผสมผ้าแคชเมียร์ คอกลม สำหรับผู้หญิง (UNIQLO:C) ราคา 790 บาท
เสื้อยืด HEATTECH สำหรับผู้หญิง ราคา 490 บาท
เสื้อยืด HEATTECH สำหรับผู้ชาย ราคา 490 บาท
เสื้อยืด HEATTECH ULTRA WARM คอกลม สำหรับผู้หญิง ราคา 990 บาท
เสื้อยืด HEATTECH ULTRA WARM คอกลมสำหรับผู้ชาย ราคา 990 บาท
ถุงมือ HEATTECH ราคา 590 บาท
หมวกบีนนี่ HEATTECH ราคา 490 บาท
ผ้าพันคอ HEATTECH ราคา 590 บาท