“ดีพร้อม” หนุนงานฝีมือ ยกระดับเป็นหัตถอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ "ดีพร้อม" (DIPROM) ยกระดับ "งานฝีมือ" ให้กลายเป็น "หัตถอุตสาหกรรม" ที่มีพลังทางเศรษฐกิจและแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ โดยการสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงวางรากฐานการส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยมาอย่างยาวนาน เพื่อให้งานฝีมือไทยสามารถยกระดับชีวิตราษฎร และกลายเป็นพลังทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีของ ดีพร้อม จึงได้ดำเนินนโยบาย "ดีพร้อมคอมมูนิตี ที่นี่มีแต่ให้" ให้ทักษะใหม่ ให้เครื่องมือทันสมัย ให้โอกาสโตไกล ให้ธุรกิจไทยที่ดีคู่ชุมชน เพื่อมุ่งเน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน พร้อมยกระดับศักยภาพบุคลากรและงานหัตถกรรมไทย ให้มีทักษะและองค์ความรู้ สู่การเป็นหัตถอุตสาหกรรมที่โดดเด่น โดยให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ 3H คือHand (ฝีมือ) Heritage (มิติทางวัฒนธรรม) และ High Value (มูลค่าสูง) ซึ่งเป็นการปฏิวัติแนวคิด ผสานงานฝีมือไทยเข้ากับดีไซน์และนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ที่จะพาผู้ประกอบการงานหัตถกรรมไทย ก้าวสู่การเป็นแบรนด์ร่วมสมัยที่โดดเด่นในตลาดระดับโลก
สำหรับ VARNI Craft จังหวัดพัทลุง เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีเรื่องราวสะท้อนภาพแห่งพลังศิลป์และศรัทธา ที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวง โดยมี มนัทพงค์ เซ่งฮวด เป็นดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ในปี 2555 ซึ่งมีคุณแม่วรรณี เซ่งฮวด สมาชิกศิลปาชีพหัวป่าเขียว เป็นผู้ได้รับพระราชทานทุนตั้งต้น 15,000 บาท จากพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อจัดตั้ง “กลุ่มหัตถกรรมกระจูดวรรณี” และจากกลุ่มเล็กๆ ที่มีชาวบ้านเพียง 7–8 คน ได้เติบโตเป็นกลุ่มช่างกว่า 250 คนในปัจจุบัน กลายเป็นทั้งอาชีพและความภาคภูมิใจของคนในชุมชน