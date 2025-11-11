“มณีสุดา ศิลาอ่อน” แห่ง S&Pรับมอบรางวัล "The Good Sustaining Partner Award"

มณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล "the Good Sustaining Partner Award" จาก ธนาภรณ์ อ้อยอิสรานุกุล ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการประเทศไทย และทวี อิ่มพูลทรัพย์ ผจก.ประจำประเทศไทย มูลนิธิ Scholars of Sustenance (SOS) Thailand เป็นผู้มอบรางวัล ภายในงาน “SOS Thailand Awards 2025” ณ SAMA Garden ไบเทคบางนา
รางวัลครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือในการส่งต่อเบเกอรี่ส่วนเกินจากการผลิตของเอส แอนด์ พี ร่วมกับ (SOS) Thailand มาตั้งแต่ปี 2563 ภายใต้โครงการ S&P Food Rescue โดยเอสแอนด์พีได้ส่งต่อเบเกอรี่ส่วนเกินจากการผลิตที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย จากร้าน S&P 87 จุดขายใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งส่งต่อแก่ชุมชนไปแล้ว 229,675 กก. เทียบเท่าอาหาร 965,059 มื้อ และช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากขยะฝังกลบได้ถึง 570,924 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ทั้งยังมีแผนขยายโครงการความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังกระจายความช่วยเหลือไปยังชุมชนทั่วประเทศ เพื่อผู้บริโภคได้รับประทานอาหารคุณภาพดี สร้างโอกาสในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม และยังช่วยลดค่าครองชีพท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้