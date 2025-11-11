คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2568 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
มีเรื่องให้ต้องต่อสู้ฟันฝ่าอยู่เป็นระยะ บททดสอบต่างๆที่มีมาจะสามารถสอบผ่านได้สบายและไม่เปลืองแรง โอกาสเข้ามาในจังหวะที่พร้อมอะไรๆก็เลยง่ายไปหมด เหมือนโชคช่วยให้ได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ อย่าทำเป็นหยิ่งกับสิ่งที่ผู้ใหญ่จัดสรรมาให้จะถูกมองว่าไม่น่ารัก บางท่านอาจมีความพยายามพลิกบทบาทเพื่อเพิ่มความท้าทายให้ตนเอง จะได้รับอานิสสงส์บางอย่างจากการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยมิหวังสิ่งตอบแทนหรือจากความขยันขันแข็งอย่างเสมอต้นเสมอปลายของคุณเอง ข้อเสนอหรือความคิดสร้างสรรค์จะถูกนำมาปัดฝุ่นพิจารณาหรืออนุมัติให้ต่อยอดต่อไปอีก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะนำคุณไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิม จะได้ทำงานร่วมกับคนต่างชาติต่างภาษาหรือได้รับข่าวดีจากทางไกล
ด้านการเงิน มีลู่ทางทำมาหาเลี้ยงชีพเพิ่ม มีเงินมาเติมในกระเป๋ามิได้ขาด ได้ผลตอบแทนที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย สบโอกาสซื้อของที่อยากได้หรือผ่อนทรัพย์สินบางอย่างเพื่ออนาคต ระวังเสียเงินเพราะความใจอ่อนกับเพศตรงข้าม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ต้องโฉลกกับคนต่างชาติหรือคนที่เป็นม่าย ส่วนคนมีคู่ หวานได้อีก เข้าขากันดี ทำเอาคนใกล้ตาร้อนเลยเชียว
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
ตกอยู่ในสภาวะคับขันหรือสถานการณ์บังคับให้ต้องรีบตัดสินใจ ขยับตัวทำอะไรๆได้ค่อนข้างลำบาก มีเหตุการณ์เฉพาะหน้าให้แก้ไขตลอด หาความสะดวกไม่ค่อยได้ มักเข้าผิดจังหวะอยู่เรื่อย ถูกกล่าวโทษในเรื่องที่ไม่ได้ก่อด้วยความเข้าใจผิดหรือบังเอิญไปอยู่ผิดที่ผิดทางพอดี ถูกบีบให้เดินตามเส้นทางที่มีผู้กำหนดไว้โดยไม่สามารถออกความเห็นใดๆได้ มิควรหาเรื่องให้ต้องเปลืองตัวโดยใช่เหตุ สิ่งใดที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางมากพอก็ควรชะลอไว้ก่อนหรืออย่าได้เข้าไปข้องเกี่ยวได้ก็จะดีมาก คงต้องเพิ่มความมีน้ำอดน้ำทนให้มาก ท่านจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในภารกิจลับบางอย่างหรือได้รับมอบหมายให้เป็นหูเป็นตาแทนผู้ใหญ่ มิควรที่จะประมาทและชะล่าใจจนเกินไปนัก ระวังจะพลาดในเรื่องที่ไม่ควรพลาด
ด้านการเงิน ตึงมือพอสมควร รับมาจ่ายไป เข้าน้อยออกเยอะ มีเรื่องให้เสียเงินอยู่เรื่อย ถูกใกล้ชิดเบียดเบียน หมดเปลืองด้วยเรื่องของคนอื่น ควรเพิ่มช่องทางหารายได้ ยิ่งขยันจะยิ่งรวย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด อาจจะต้องลดสเปกลงนิดหน่อย แต่ถึงจะโสดก็อย่าได้แคร์ ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องแคลงใจกันเบาๆ
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
เป็นการยากที่จะให้ใครต่อใครมีความคิดที่เหมือนกันกับคุณ ต่างก็แต่จะเอาตัวรอดกันทั้งนั้น ทำดีก็ได้แค่เพียงเสมอตัว เจอแต่พวกรับชอบแต่ไม่รับผิด คำชื่นชมที่ปนเลศนัยอย่าได้ไปติดกับเข้าเชียว จะมีงานเข้ามาให้ทำจนล้นมือ ต้องเร่งจัดการให้เสร็จ มิควรที่จะรับปากใครส่งเดชเดี๋ยวจะถอนตัวลำบาก มีเรื่องให้หนักใจและเหนื่อยใจหลายอย่าง โชคดีที่ยังมีที่ปรึกษาและผู้ใหญ่ที่คอยรับฟังถึงแม้จะช่วยอะไรไม่ได้มากนักก็ตาม อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์เล็กน้อยๆโดยเอาชื่อเสียงไปเสี่ยงมันไม่คุ้มหรอก สิ่งใดที่ควรเป็นของคุณก็ต้องเป็นของคุณวันยังค่ำ การพัฒนาหรือความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ปรารถนากินเวลามากกว่าที่คิดไว้ ระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน คล่องตัวพอสมควร ยังต้องใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง มีรายการซ่อมข้าวของที่ชำรุด งดซื้อข้าวของใหม่ๆซักระยะ หากเป็นอะไรที่จำเป็นก็ควรใช้ให้คุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไป
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จับเพื่อนเลื่อนสถานะมาเป็นแฟน ส่วนคนมีคู่ เทคแคร์กันดี มองตาก็รู้ใจ
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
มากมายไปด้วยภารกิจ ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจมากเป็นพิเศษ มีแต่คนต้องการตัว เป็นที่พึ่งของใครๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะในเรื่องของไอเดียการวางแผนหรือแม้แต่การแก้ปัญหา สิ่งใดที่ผู้อื่นทำไม่ได้เมื่อตกมาสู่มือคุณก็สำเร็จลุล่วงไปจนได้ มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิทำให้ได้ความรู้และเทคนิคเคล็ดลับเพิ่มขึ้นหลายอย่าง งานจะยังมีเข้ามาเรื่อยๆ ได้กรณีศึกษาใหม่ๆอยู่เนืองๆ มีต้นทุนความพร้อมที่มากกว่าคนอื่นจึงไม่พลาดโอกาสที่มีผู้หยิบยื่นมาให้ เป็นช่วงขาขึ้น สถานการณ์เป็นใจในหลายๆเรื่องแบบไม่คาดฝัน บริหารเวลาให้ดีละกัน จะมีผู้ไม่หวังดีขุดคุ้ยเรื่องเก่าหวังที่จะดีสเครดิตอย่าหัวเสียเคลียร์อย่างมีสติ
ด้านการเงิน มีรายได้จากหลากหลายช่องทาง หาเงินเก่ง แต่ถ้าจะให้ดีต้องใช้เงินเป็นด้วยก็จะดีมาก จะมีเหตุให้ต้องเสียเงินด้วยเรื่องค้างคาเก่าๆ หรือจำต้องจ่ายไปอย่างเสียไม่ได้ ถูกรบกวนจากคนใกล้ชิด
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีโอกาสได้คบหากับชาวต่างชาติ ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องระหองระแหงกันบ้าง ทำใจร่มๆกันอีกนิดก็แล้วกัน
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
ยังไม่ได้ดั่งใจในหลายๆเรื่อง หลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ เสียอารมณ์เพราะทำการได้ไม่สะดวกอย่างที่ตั้งใจ การขับเคลื่อนหรือเดินหน้าตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือไปจากการควบคุมของคุณ อาจจะต้องร่วมงานกับคนที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมา ต้องกัดฟันทน ควรที่จะต้องใจเย็นๆเพื่อมิให้เสียภาพรวม แต่ถ้าได้แบ็คดีก็ว่าไปอย่าง ผู้ใหญ่มีภารกิจพิเศษหรืองานเฉพาะกิจมาให้ทำด้วยหวังพึ่งประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้านของคุณ ต้องคิดและวิเคราะห์ข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆด้วยความรอบคอบและรัดกุม จะค้นพบสัจธรรมบางอย่างที่คาดไม่ถึงมาก่อน ลูกน้องเอาการเอางานดีเพียงแค่รั้นบ้างเป็นบางครั้ง
ด้านการเงิน มีเสถียรภาพประมาณหนึ่ง แต่มีคนที่คิดไม่ซื่อกับผลประโยชน์และทรัพย์สินของคุณ ต้องหมั่นดูตัวเลขในสมุดบัญชีเพื่อป้องกันความผิดพลาด ระวังข้าวของสูญหาย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่คบกันอยู่ดูเหมือนว่าจะค่อยๆห่างกันไป ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องให้ไม่ลงรอยกันจนได้
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
พอที่จะรับรู้ได้เลาๆถึงความเปลี่ยนไปของสภาวการณ์บางอย่าง ต้องลุยแบบมีกึ๋นใช้แผนที่แยบคายมากขึ้นกว่าเดิม จะเจอคู่แข่งที่ฝีมือทัดเทียมกันหรือคู่ปรับเก่า การที่ได้รับการปฏิบัติแบบสองมาตรฐานเป็นเรื่องที่คุณต้องทำใจไว้ในส่วนหนึ่ง อิทธิพลจากความคิดและความเชื่อบางประการส่งผลให้งานสะดุดและหาความคืบหน้าได้ยากขึ้น จะมีเรื่องให้กังวลไปร้อยแปดพันเก้า ไม่จำเป็นที่จะต้องสวมหัวโขนตลอดเวลา ให้ความสำคัญถูกที่ถูกทางก็พอ ผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงมีคำแนะนำหรือข้อคิดดีๆมาให้เสมอ จะประสบปัญหาในการเดินทางไปยังที่ที่ไม่รู้จักหรือคุ้นเคย เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องที่สื่อสาร มีความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ ต้องวิ่งให้วุ่นไปหมด
ด้านการเงิน รายรับไม่เข้าเป้า หาได้ไม่พอใช้ เงินมาช้ากว่าที่ตกลงกันไว้ ต้องเสริมสภาพคล่องโดยด่วน มีเรื่องจำเป็นที่ต้องใช้เงินเยอะ ถูกหลอกให้เสียเงินฟรี โฆษณาชวนเชื่อพาให้เสียตังค์
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ความรักความผูกพันทางใจค่อยๆก่อเกิดจากการทำงานร่วมกัน ส่วนคนมีคู่ ไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่กันมากนักจากเหตุผลบางประการ
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
มีความคิดความเห็นที่ไม่ค่อยตรงกับคนอื่นสักเท่าไรนำมาซึ่งการโต้แย้งและหากไม่ต้องการให้เกิดเรื่องที่วุ่นๆก็ควรรักษาระยะห่างไว้หน่อย การทำอะไรที่แหกกฎจนลืมคำนึงถึงผลที่จะตามมาอาจส่งผลเสียในระยะยาวก็เป็นได้ ควรต้องรู้จักที่จะยืดหยุ่นให้กับสิ่งต่างๆโดยไม่ยึดติดและมีการปรับตัวที่ไว สถานการณ์ยังคาดเดาได้ลำบาก แต่ก็ควรที่จะต้องกระตือรือร้นในการเรียนรู้อยู่เสมอ ความคิดสร้างสรรค์อาจจะยังไม่ค่อยได้นำมาใช้งานมากนัก ฟีดแบคไม่ดีอย่างที่หวัง ระวังคนประเภทปากอย่างใจอย่าง อย่าเชื่อคำพูดใครง่ายจนเกินไปหรือสัญญาลมๆแล้งๆแบบที่ยังมิได้ลงนามให้เป็นกิจลักษณะก็อย่าเพิ่งฝันหวานไป ใช้ปฏิภาณไหวพริบและสติปัญญาให้มาก การตั้งต้นหรือริเริ่มทำอะไรใหม่ควรต้องพิถีพิถันให้มากกว่าเดิมเป็นเท่าตัว
ด้านการเงิน อยู่ในเกณฑ์ดี มีให้ใช้สอยไม่ขาดมือ แต่มิควรที่จะใช้จ่ายให้เกินตัว หรือมือเติบเกินความจำเป็น อย่าให้อาการวัตถุนิยมกำเริบ อะไรๆที่โดนยืมไปจะได้คืนยากระวังด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะได้เจอคนที่โดนใจ อยู่ไม่ไกลตัวคุณ ส่วนคนมีคู่ คุยกันดีๆไม่ได้แค่ไม่หาเรื่องกันก็พอ
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
เส้นทางที่จะไปเต็มไปด้วยขวากหนาม เจอด่านสกัดหลายด่าน โดนจับผิดตลอด ต้องแก้งานเป็นว่าเล่น เจ้านายออกแนวไม่ปลื้มคุณนัก ต้องพลอยฟ้าพลอยฝนไปกับคนอื่นหรือโดนหางเลขตลอด เรื่องที่คาดหวังยังไม่เป็นไปอย่างที่ใจต้องการ ประสบเหตุที่ทำให้ต้องหงุดหงิดเสียอารมณ์บ่อย พึ่งคนผิด ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ใช่อย่างที่คิดไว้ ปัญหาที่คาราคาซังต้องใช้เวลาและความอดทนในการแก้ไข บางทีการปล่อยให้สถานการณ์พาไปอาจจะทำให้อะไรๆดีขึ้นก็ได้ ไม่ควรที่จะขัดคอผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรืออาจเป็นการไปขวางทางผู้อื่นโดยไม่เจตนาก็เป็นได้ เป็นช่วงที่มีความยากเกินบรรยาย อำนาจในมือมีไม่พอที่จะตัดสินใจหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้เอง การเจรจาต่อรองอาจจะไม่ได้ข้อสรุปที่น่าพอใจนักควรเตรียมการให้ดีกว่านี้
ด้านการเงิน ยังไหลเวียนได้คล่องตัว แต่รายจ่ายจิปาถะค่อนข้างเยอะรวมๆแล้วก็มิใช่น้อยๆ มีคนรอที่จะรบกวนหยิบยืม มีเหตุให้เสียเงินเพื่อเป็นการตัดความรำคาญ จะมีการทำธุรกรรมสัญญาทางการเงิน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนมาแอบปลื้ม ส่วนคนมีคู่ หวานอมขมกลืน
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
การงานหรือสิ่งที่ดำเนินการเริ่มที่จะเห็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างบ้างแล้ว ทำอะไรได้ถนัดไม้ถนัดมือมากขึ้น พอที่จะหาแนวร่วมได้บ้าง เป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกว่าโล่งใจมากขึ้น มีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้ที่มากด้วยฝีมือและมีเทคนิคเฉพาะตัวพลอยทำให้คุณได้พัฒนาทักษะและซึบซับประสบการณ์ต่างๆไปโดยไม่รู้ตัว จะมีเหตุให้รู้สึกขัดใจกับหุ้นส่วนบางคนอยู่บ้างแต่จำต้องนิ่งไว้ก่อนขืนพูดไปก็จะมีแต่เสียกับเสีย อีโก้จัดนักไม่ดี มิควรสยบปัญหาหรือความขัดแย้งด้วยวิธีที่แข็งกร้าว ความใจเย็นและอ่อนน้อมถ่อมตนจะยังประโยชน์ให้คุณในหลายๆเรื่อง จะมีบางสิ่งดลใจให้อะไรที่ติดขัดอยู่ดูลื่นไหลหรือเจอหนทางไปต่อแบบไม่ต้องสะดุด จะได้ผู้หนุนหลังที่มีพาวเวอร์แรง ระวังอุบัติเหตุจากไปดูดไฟรั่วหรือการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีขึ้น มีเงินเข้ามาหมุนใช้มากกว่าเก่า ได้เงินปันผลหรือส่วนแบ่งมาเสริม มีช่องทางทำมาหากินเพิ่ม แต่ถ้าจะใช้จ่ายแบบฟรีสไตล์มากเกินไปก็ไม่ดี ควรตุนเป็นทุนสำรองไว้บ้าง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด หนีไม่พ้นที่จะต้องคบหากับคนกันเอง หรือปิ๊งรักกับคนใกล้ตัว ส่วนคนมีคู่ รอมชอมกันดี สงบศึกชั่วคราว
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
ไม่ได้เนื้องานมากมายนัก ส่วนปัญหาที่คุกรุ่นรอการสะสางอยู่อาจต้องใช้วิธีการบางอย่างที่ไม่มีใครคาดถึง การทำข้อตกลงหรือสัญญาต่างๆควรต้องอ่านและทำความเข้าใจให้กระจ่างก่อนที่จะลงนาม เป็นช่วงที่คุณยังติดอยู่ในวังวนบางอย่างและตัดสินใจไม่ได้ มีตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยที่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน การดำเนินการใดๆในระยะนี้จำเป็นที่จะต้องใช้ความมุ่งมั่นและความพยายามมากกว่าปรกติ ประสบการณ์จะช่วยให้สามารถสังเกตเห็นถึงความไม่ชอบมาพากลได้ทันเวลาและไม่พลาดท่าได้ง่ายๆ งานบางอย่างมีข้อจำกัดแห่งเวลาต้องคอยกระตุ้นหน่อย แต่อาจจะมีในบางส่วนที่ต้องรอการพิจารณาอนุมัติจากผู้ใหญ่ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทำให้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลวงในที่เป็นประโยชน์ จะได้รับเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายหรือสัมมนา ระวังการมีปากเสียงกับหุ้นส่วน
ด้านการเงิน ไม่ขัดสน มีให้ใช้จ่ายสมฐานะ มีภาษีสังคม รายจ่ายเพื่อเด็กเล็กในปกครองค่อนข้างสูง ต้องใช้เงินในเรื่องของสุขภาพ การซื้อของเก่าหรือเช่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระวังโดนหลอก
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะมีคนอาสาเข้ามาดูแลหัวใจ ส่วนคนมีคู่ มีปัญหากันด้วยเรื่องเก่าๆ เบาได้เบา
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
ได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูง โจทย์ยากพอดู จะได้ร่วมงานกับบุคลากรมากหน้าหลายตารวมถึงไม่มีความคุ้นเคยและคนที่ไม่กินเส้นกันมาก่อน จำเป็นต้องแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว อาจจะไม่ใช่เรื่องกล้วยๆนัก ควรรู้จักที่สะกดอารมณ์และระวังการเอ่ยวาจาที่กระทบกระทั่งคนอื่น ควรแสดงออกถึงความเหนือชั้นให้ได้ประจักษ์ บางทีจำเป็นต้องใช้เครื่องทุ่นแรงแต่ท่านก็จะได้ลูกน้องที่หน่วยก้านดีและเป็นงานมาช่วยผ่อนแรง เงื่อนไขต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้รับแจ้งล่วงหน้าจึงต้องหมั่นอัพเดตข้อมูลอยู่เสมออย่าให้ต้องตกข่าว อุปสรรคหากไม่ฟันฝ่าก็ยากที่จะพบความสำเร็จได้ จะได้พบศักยภาพด้านใหม่ของตนเองโดยที่มิได้ตั้งใจ
ด้านการเงิน หาง่ายใช่คล่อง มีมากใช้มาก แต่มีน้อยก็ยังใช้มากเพราะความที่จมไม่ลง ติดหรูมากไป เงินเกลี้ยงกระเป๋าง่าย ถูกมัดมือชกให้เลี้ยงดูปูเสื่อ เสียเงินเพื่อหน้าตาทางสังคม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด หลงมีใจให้คนมีเจ้าของ ส่วนคนมีคู่ ความรักจืดชืดเล็กน้อย
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
อีกไม่นานการงานก็จะเข้าล็อคตามแผนที่วางไว้ ความกดดันเริ่มคลายลง แต่ก็อย่าเพิ่งสำคัญตนผิดคิดว่าคนอื่นๆจะต้องยอมหรือเป็นแนวร่วมเดียวกับคุณไปซะทุกเรื่องและเข้าใจคุณไปซะทุกอย่าง นอกเสียจากจะมีเหตุผลและคำอธิบายที่มากพอ ระวังประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือปัญหาแบบเดิมๆจะกลับมา มิควรที่จะเอาตนเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งที่ปรารถนายังไม่ได้รับการสนองตอบที่รวดเร็วทันใจนักแต่ก็อย่ารีบตีตนไปก่อนไข้หรือคิดเล็กคิดน้อยให้มากไปเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะได้มาเอง มีเกณฑ์ที่จะต้องเดินสายไปธุระในหลายที่หลายแห่งหรือต้องวิ่งรอกไปหลายงานควรต้องคำนวณเวลาให้ดีๆระวังอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บจากของมีคมหรือมีอาการปวดกล้ามเนื้อ
ด้านการเงิน ต้องใช้แบบประคับประคองหน่อย หามาเติมในกระเป๋ายาก คนที่คอยเจือจานหรือแบ่งปันหายหน้า ระวังจะสูญเงินฟรีเพราะความที่รู้เท่าไม่การณ์ ได้ของหรือเงินทอนไม่ครบ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบรักกับคนในที่ทำงานเดียวกันหรือเป็นคนในแวดวงเดียวกัน ส่วนคนมีคู่ ลดราวาศอกให้กันบ้างก็ดี