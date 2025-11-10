อัปเดตเทรนด์สกินแคร์สุดฮอตจาก 3 แบรนด์เกาหลี ที่ found & found

found & found ชวนสาว ๆ ร่วมอัปเดตเทรนด์สกินแคร์ 3 แบรนด์ดังจากเกาหลี Centellian24, Theralogic และ ZVYK บิวตี้ไอเทมสุดฮอตที่เอาใจสาว ๆ ทุกวัย เพื่อการดูแลผิวอย่างตรงจุด ทั้งเรื่องริ้วรอย ผิวแพ้ง่าย และเป็นสิวที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ จะมีไอเทมแบบไหนบ้างไปดูกันเลย
สกินแคร์รูทีนสายย้อนวัย ขอแนะนำ Centellian24 สกินแคร์เวชสำอางอันดับ 1 จากเกาหลี พัฒนาโดย Dongkook Pharmaceutical ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการวิจัยส่วนผสมจากพฤกษศาสตร์จนกลายเป็นสกินแคร์ที่ได้สร้างยอดขายทั่วโลกกว่า 800 ล้านดอลลาห์สหรัฐ ประกอบด้วย “Centellian24 Madeca Daily Repair Toner” โทนเนอร์สูตรวอเตอร์ครีมเข้มข้น ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวอย่างล้ำลึกมากกว่า 10 เท่า ราวกับทาบำรุงซ้ำหลายชั้นแม้ใช้เพียงครั้งเดียว และ “Centellian24 Madeca Cream Time Reverse” ครีมลดเลือนริ้วรอยอันดับ 1 จากเกาหลี การันตีด้วยยอดขายกว่า 80 ล้านชิ้นจากทั่วโลก ช่วยบำรุงผิวต่อต้านริ้วรอยขั้นสุด อุดมด้วยสารสกัด 12 ชนิดจากใบบัวบก ที่มีความเข้มข้นเข้มข้นถึง 30,000ppm พร้อมเทคโนโลยีเฉพาะ Active-TECA™ ช่วยดูแลทุกปัญหาผิวทั้ง 10 ประการ เช่น ริ้วรอย ความกระชับ จุดด่างดำ ความหมองคล้ำ และสีผิวไม่สม่ำเสมอ
Theralogic สกินแคร์สูตรวีแกนเพื่อผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะ ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังประเทศเกาหลีมากถึง 60 คน ด้วยการอ้างอิงจากฐานข้อมูลปัญหาผิวกว่า 560,000 เคส เป็นสกินแคร์รูทีน ที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวและช่วยปลอบประโลมผิวที่อ่อนแอ พร้อมเสริมเกราะป้องกันให้ผิวแข็งแรงและมีสุขภาพดี ประกอบด้วย 3 ไอเทม ได้แก่ Theralogic Madecell Derma Repair B5 Bubble Foam Cleanser โฟมล้างหน้าสูตรอ่อนโยน Toner Theralogic Madecell Derma Repair B5 Toner โทนเนอร์บูสต์ผิวใสฉ่ำน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวชั้นในถึง 121% และ Theralogic Madecell Derma Repair B5 Sun Cream SPF 50+ PA++++ ครีมกันแดดมิเนอรัล (ฟิสิคัล) ช่วยปรับโทนสีผิวให้ดูกระจ่างใสและสม่ำเสมออย่างเป็นธรรมชาติ
ZVYK confidence patch be you แผ่นแปะสิวสุดเทรนดี้จากเกาหลี ใช้เทคโนโลยีไฮโดรคอลลอยด์เกรดการแพทย์ ช่วยจัดการสิวอย่างตรงจุด ช่วยดูดซับสิ่งสกปรก และปกป้องผิวจากการสัมผัส พร้อมเผยผิวใสในแบบคุณ
ร่วมอัปเดตเทรนด์ให้ผิวสวยสไตล์บิวตี้เกาหลีกับ 3 แบรนด์ดังได้แล้ววันนี้ ที่ร้าน found & found ทุกสาขา พร้อมร่วมสัมผัสประสบการณ์บิวตี้รูปแบบใหม่สไตล์ J/K Beauty เจอครบ จบที่ found & found พร้อมติดตามสินค้าใหม่และกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: foundnfound.official, IG: found.n.found LINE Official Account: @foundnfound หรือคลิก https://bit.ly/foundnfound-line