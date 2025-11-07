CPS ร่วมกับ ยอด-ธนชัย มอบเงินบริจาคจากแคมเปญ “CPS x Y SIG. Charity”

ซีพีเอส (CPS) โดย อภิสิทธิ์ สิงหสัจจเทศ ผจก.ทั่วไปแบรนด์ CPS บมจ.ยัสปาล หรือ ยัสปาล กรุ๊ป ร่วมกับ ยอด-ธนชัย ตันตระกูล มือกีต้าร์วง Bodyslam และเจ้าของแบรนด์กีต้าร์ Y SIG. มอบเงินบริจาค 732,000 บาท จากแคมเปญ “CPS x Y SIG. Charity” ให้กับ มูลนิธิก้าวคนละก้าว, มูลนิธิ The Voice (เสียงจากเรา), มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย, มูลนิธิสายธารสุขใจ (River of Peace Foundation) และมูลนิธิกระจกเงา โดยมีตัวแทนจาก 5 มูลนิธิ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ร้าน CPS สยามเซ็นเตอร์
***
เดอะ ปาร์ค (The PARQ) จัดงาน PET PARQ PLAY DAY VOL.3 เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนแสนสนุกสุดหลอน ภายใต้คอนเซ็ปต์ Spooky Halloween Carnival ที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และโมเมนต์แห่งความสุข พร้อมกิจกรรมมากมายที่ผสมผสานทั้งความสนุก ความรู้ และแรงบันดาลใจไว้ในที่เดียว สร้างคอมมูนิตีคนเมืองที่ใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์เลี้ยงอย่างสมดุล