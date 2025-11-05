หวานอบอุ่นหัวใจงานฉลองหมั้น "มายด์ ลภัสลัล-พาย ภิรมย์ภักดี" ชื่นมื่นต้อนรับสะใภ้ใหม่ภิรมย์ภักดี

เป็นอีกหนึ่งงานสุดหวานที่ทำเอาโลกโซเชียลสะเทือน เมื่อคู่รักแห่งปีของวงการบันเทิงและสังคมไฮโซ “มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล” และ “พาย สุนิษฐ์ ภิรมย์ภักดี” จัดงานฉลองหมั้นสุดอบอุ่น ท่ามกลางบรรยากาศเรียบหรู แต่เต็มไปด้วยความรักและความยินดีจากคนรอบข้าง งานนี้ถูกจัดขึ้นอย่างพิถีพิถันในทุกดีเทล ตั้งแต่สถานที่ การตกแต่ง
บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานโดยฝ่ายชายและเพื่อนว่าที่เจ้าบ่าวได้มาในชุดกระโปรงสก็อตตามแบบฉบับหนุ่มสก็อตแลนด์ โดยมีเพื่อน ๆ คนดังในวงการมาร่วมเป็นสักขีพยานกันอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงรุ่นเดียวกัน อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ไปจนถึงแขกผู้ใหญ่ในแวดวงสังคมที่ต่างร่วมแสดงความยินดีอย่างชื่นมื่น
งานนี้ไม่เพียงแต่เป็นการฉลองหมั้นสุดประทับใจเท่านั้น แต่ยังเป็นการต้อนรับสาวมาดย์เข้าสู่สะใภ้ตระกูลสิงห์อย่างเต็มตัว เพราะผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งตระกูลภิรมย์ภักดีก็มาร่วมงากันเพียบ
