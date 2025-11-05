พาราไดซ์ พาร์ค จับมือ พม. ชวนช้อปของขวัญแทนใจ

พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ชวนคุณมาเลือกของขวัญแทนใจที่ทำด้วยใจให้กับคนที่คุณรัก ในงาน “Gift to Give ครั้งที่ 7 มหกรรมของขวัญถูกใจได้บุญ 2025” ให้คุณได้เลือก ช้อปสินค้าจากกลุ่มอาชีพสตรีและกลุ่มผู้เปราะบางกว่า 40 บูธ ที่ทุกชิ้นล้วนสร้างสรรค์ด้วยความตั้งใจ อาทิ ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าพันคอ ผ้าซิ่นตีนจก กระเป๋าผักตบชวา เครื่องประดับแฮนด์เมด เครื่องเงิน พวงกุญแจ ถักโครเชต์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย รวมทั้งอาหารและขนมเบเกอรี่ พิเศษ เมื่อซื้อสินค้ายในงานครบทุก 300 บาท ได้ 1 สิทธิลุ้นจับของที่ระลึก
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม WorkShop จากกลุ่มอาชีพสตรี ได้แก่ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ทำกระเป๋าใส่เหรียญปักลาย วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ทำเครื่องประดับสตรี วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ทำพวงกุญแจ และวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 สอนปักลายบนผ้า
ทุกการช้อปของคุณ คือการช่วยสร้างรายได้ สนับสนุนอาชีพ และเติมกำลังใจให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง มาร่วมเป็นทั้ง “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” แห่งความสุขในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีนี้ไปพร้อมกัน ในงาน “Gift to Give ครั้งที่ 7 มหกรรมของขวัญถูกใจได้บุญ 2025” ระหว่างวันพุธที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ณ ชั้น 1 ลานรอยัล พาร์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
***
สัมผัสประสบการณ์ความสนุกของเกมกีฬาบีบีกัน ในงาน AIRSOFT EXPO THAILAND 2025 พบกับการรวบรวมทุกสิ่งที่เกี่ยวกับบีบีกัน และอุปกรณ์แคมป์ปิ้ง ครั้งยิ่งใหญ่ในเมืองไทย เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาบีบีกัน หรือผู้ที่สนใจได้มีโอกาสสัมผัสความสนุกสนานของเกมกีฬาบีบีกันที่แท้จริง
นอกจากนี้ในงานยังเต็มด้วยกิจกรรมเอาใจคนรักบีบีกัน ได้แก่ โซนจัดแสดงบีบีกัน สัมผัสและทดลองความสนุกได้ที่เดียว โซนอุปกรณ์และชุดสวมใส่ พบของแต่งบีบีกัน อุปกรณ์เสริม และสินค้าพิเศษมากมาย โซนสินค้าและอุปกรณ์มือสอง พบอะไหล่ของหายากในราคาที่เข้าถึงได้ โซนของสะสมหายาก รวมของที่ระลึกจากทั่วโลก ซื้อกลับบ้านได้เลยไม่ต้องหาจากออนไลน์ และ โซนรวมอุปกรณ์แคมป์ปิ้ง ครบทั้งอุปกรณ์การดำรงชีวิตในป่าและสินค้าสายเอาท์ดอร์
อย่าพลาดงานเดียวที่รวมทั้งความรู้ ความสนุก และความตื่นเต้นของกีฬาบีบีกัน กับงาน AIRSOFT EXPO THAILAND 2025 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ณ ชั้น 3 โซน Beauty & Health ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
***
เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการเป็น “ผู้ให้” อย่างต่อเนื่อง พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมกิจกรรม “ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ” ทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน เพื่อส่งต่อโลหิตที่มีคุณภาพไปยังผู้ป่วยที่ต้องการทั่วประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพสูงสุด ผู้บริจาคควรเตรียมร่างกายให้พร้อม ด้วยการนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 8 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง และงดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนบริจาคโลหิต นอกจากนี้ผู้ร่วมบริจาคโลหิตจะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษ “MBK Green Bag (Reduce)” เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจแล้ว ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
มาร่วมส่งต่อการให้ที่ไม่สิ้นสุด กับกิจกรรม “ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ” ทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม วันจันทร์ 24 พฤศจิกายน และ วันจันทร์ 29 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 15.00 น. ณ ชั้น 3 โซน Beaty & Health ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
***
ช้อปตลาดนัดคนบันเทิง ใจกลางศรีนครินทร์พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค ร่วมกับ ชมรมนักข่าวบันเทิง จัดงาน ตลาดนัดคนข่าวบันเทิง ระหว่างวันศุกร์ที่ 7 -วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ณ ชั้น 1 ลานรอยัล พาร์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ตื่นตาตื่นใจกับสินค้าคุณภาพที่
พลาดไม่ได้! รวมร้านเด็ดจากเหล่าศิลปินดารา อาทิ ร้านน้ำผลไม้เบอร์รี่รวม JV by อุ๊บ วิริยะ ร้าน MAMECHA by แม็กกี้ อาภา นักแสดงช่อง 7 ร้านเรือนเกด ของเกด ธิญาดา พรรณบัว นักแสดงสาวมากฝีมือช่อง 3 ร้านส้มตำแม่น้อย โพธิ์งาม