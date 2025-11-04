BTNC จับมือ ชมพีอาร์ ชวนร่วมกิจกรรม BLACK A’MAZE FLORA ประดิษฐ์ ดอกไม้ผ้าสีดำ

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BTNC ผู้ออกแบบและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น รวมถึงยูนิฟอร์มชั้นนำในเครือสหพัฒน์ ร่วมกับบริษัท ชมฉวีวรรณ จำกัด หรือ ชม พีอาร์ บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร และด้านกลยุทธ์โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกประเภท จัดทำโครงการ “BLACK A’MAZE FLORA” เพื่อแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยเชิญชวนและรณรงค์ให้พสกนิกรชาวไทยใช้ “เข็มกลัดดอกไม้ผ้าสีดำ” เป็นสัญลักษณ์แห่งความเคารพและสุภาพในการแต่งกาย พร้อมส่งเสริมการทำความดีด้วยจิตอาสา ผ่านกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าสีดำ
โครงการ “BLACK A’MAZE FLORA” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณ และรำลึกถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงอุทิศพระวรกายตลอดหลายทศวรรษ เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปหัตถกรรม และส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่พสนิกรไทย สร้างรายได้และความภาคภูมิใจในผ้าไหมไทย นำมาสู่แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สัญลักษณ์แห่งความอาลัยที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างยั่งยืนเหนือกาลเวลา โดยใช้ “ดอกไม้ผ้าสีดำ” ที่ประดิษฐ์ด้วยการอัพไซเคิล (Upcycled Material) ในกระบวนการผลิต เพื่อรักษาทรัพยากรผ้าไม่ให้สูญเปล่า เพิ่มมูลค่าทางจิตใจ ควบคู่ไปกับความสวยงาม สามารถแตกต่างเครื่องแต่งกายได้อย่างสุภาพเรียบร้อย
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ BTNC ในการเป็น Sustainable Fashion ที่ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เปลี่ยน 'Waste' ให้เป็น 'Value' และให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนการผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยโครงการ “BLACK A’MAZE FLORA” สามารถลดคาร์บอนในการผลิตผ้าได้ถึง 2309.07 KgCO2e เทียบเท่ากับการลดมลพิษจากการขับรถยนต์ส่วนตัวในระยะทาง 12,026.4 กิโลเมตร จากความตั้งใจที่จะประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าสีดำจำนวน 9,300 ดอก สอดรับพระชนมายุ 93 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อมอบเป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งความอาลัย ที่เบ่งบานจากความรัก ภักดี และแรงศรัทธาของพสกนิกรไทย
ในโอกาสนี้ ประวรา เอครพานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BTNC พร้อมด้วยนางสาวโสภี ฉวีวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวพรพรรณ ฉวีวรรณ กรรมกการผู้จัดการ บริษัท ชมฉวีวรรณ จำกัด (ชม พีอาร์) ร่วมกับพนักงานของทั้ง 2 บริษัท ร่วมแรงร่วมใจกันประดิษฐ์ “เข็มกลัดดอกไม้ผ้าสีดำ” เพื่อส่งมอบให้สื่อมวลชนใช้เป็นสื่อกลางเผยแพร่สัญลักษณ์แห่งความอาลัยที่ใช้ตกแต่งอย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมกันนี้ ยังเปิดโอกาสสถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าสีดำ ผ่านการขอรับชุด DIY Pack “BLACK A’MAZE FLORA” ที่บรรจุวัสดุครบชุดสำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้ถวายความอาลัย
ทั้งนี้ ประชาชนชาวไทยสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “BLACK A’MAZE FLORA” ประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความทรงจำได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ณ ร้าน A’MAZE ทั้ง 6 สาขา ได้แก่
· A’MAZE แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 2 โทร. 063-905-1847
· A’MAZE พาราไดซ์พาร์ค ชั้น 1 โทร. 063-905-1860
· A’MAZE บางกะปิ ชั้น G โทร. 063-905-1895, 063-905-1920
· A’MAZE เซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น 2 โทร. 063-905-1968
· A’MAZE ZPELL ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น G โทร. 063-905-1849
· A’MAZE เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 1 โทร. 063-905-1913
“BLACK A’MAZE FLORA” ไม่ได้เป็นเพียงโครงการแฟชั่น หากคือการรวมพลังแห่งความดี ความงาม และความกตัญญูของคนไทยทั้งประเทศ ทุกกลีบผ้าที่ถูกร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจ จะกลายเป็นดอกไม้แห่งความทรงจำ ที่เบ่งบานอยู่ในใจคนไทยตราบนานเท่านาน