เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ท่องพิพิธภัณฑ์อียิปต์ เรียนรู้อารยธรรมโบราณระดับโลก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์อียิปต์แห่งใหม่ (Grand Egyptian Museum-GEM) เป็นการส่วนพระองค์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกของกรุงไคโร ติดกับ พีระมิดกีซา โดยจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมอียิปต์โบราณ ใช้งบประมาณกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกออกแบบให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่อุทิศให้กับอารยธรรมเดียว โดยจัดแสดงโบราณวัตถุกว่า 50,000 ชิ้น มากกว่าจำนวนชิ้นจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ในกรุงปารีส ที่มีอยู่ราว 35,000 ชิ้น ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกจากไอร์แลนด์ Heneghan Peng Architects โดยหลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์เพื่อดูแลรักษาวัตถุโบราณที่จะนำมาเก็บไว้ที่นี่ ผนังกระจกทรงสามเหลี่ยมขนาดมหึมา ซึ่งสะท้อนรูปทรงใกล้เคียงกับพีระมิด จึงไม่เป็นการรบกวนภูมิทัศน์โดยรอบ
บริเวณโถงทางเข้าตั้งตระหง่านด้วย รูปสลักหินแกรนิตขนาด 11 เมตร ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่งมีอายุกว่า 3,200 ปี เดิมตั้งอยู่กลางวงเวียนหน้าสถานีรถไฟหลักของกรุงไคโร ก่อนถูกย้ายมาจัดแสดงที่นี่ จากโถงใหญ่มีบันไดหินขนาดมหึมาสูง 6 ชั้น เรียงรายด้วยรูปสลักโบราณนำขึ้นสู่ห้องจัดแสดงหลัก พร้อมมุมชมวิวพีระมิดกีซาโดยตรง
ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีทางเชื่อมตรงไปยังพีระมิด เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินหรือใช้รถพลังงานไฟฟ้าไปมาได้อย่างสะดวก มีพื้นที่จัดแสดงถาวรกว่า 24,000 ตร.ม. พร้อมพิพิธภัณฑ์เด็ก ศูนย์การประชุมและการเรียนรู้ พื้นที่พาณิชย์ และศูนย์อนุรักษ์โบราณวัตถุขนาดใหญ่
โซนหลัก 12 โซนที่เปิดบางส่วนไปเมื่อปีที่แล้ว จัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคโรมัน โดยแบ่งตามยุคสมัยและธีมเรื่องราว เล่าเรื่องราวอารยธรรมอียิปต์โบราณยุคต่างๆ ที่ผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสื่อมัลติมีเดียในการนำเสนออย่างน่าสนใจ รวม 4 ยุคได้แก่
- Pre-Dynasty / Old Kingdom ยุคอาณาจักรเก่าแก่ อายุ 3,100 ปีก่อนคริสตกาล ควบคู่กับยุค The Old Kingdom หรือยุคก่อสร้างพีระมิด
- Middle Kingdom ยุคอาณาจักรกลาง
- New Kingdom ยุคอาณาจักรใหม่ สมัยฟาโรห์ตุตันคาเมนและฟาโรห์รามเสส
- Graeco-Roman ยุคกรีกโรมัน
โบราณวัตถุมากกว่า 50,000 ชิ้น มาจากพิพิธภัณฑ์อียิปต์เก่าในจัตุรัสทาห์รีร์ใจกลางกรุงไคโร ส่วนอีกหลายชิ้นถูกขุดค้นขึ้นใหม่จากแหล่งโบราณคดี เช่น สุสานซักการา ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางใต้ราว 22 กม.
ห้องจัดแสดงพิเศษ "คอลเลกชันของกษัตริย์ตุตันคาเมน" จำนวนกว่า 5,000 ชิ้น ที่ถูกนำมาจัดแสดงครบชุดเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ถูกค้นพบในปี 1922 โดย โฮเวิร์ด คาร์เตอร์ นักโบราณคดีชาวอังกฤษ ภายในประกอบด้วย บัลลังก์ทองคำ โลงศพหุ้มทอง หน้ากากฝังศพ และรถศึกโบราณ 6 คัน ซึ่งบางชิ้นได้รับการบูรณะที่ศูนย์อนุรักษ์ของพิพิธภัณฑ์ รวมถึง หน้ากากทองคำของตุตันคาเมน
