ย้อนรอยทริปคู่เดินทางต่างแดน ของนายกฯ อนุทินและภรรยา

ช่วงนี้เป็นเทศกาลงานประชุมผู้นำระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นในหลากหลายภาคี เราจึงได้เห็นภาพข่าวภารกิจนายกรัฐมนตรีของไทย “อนุทิน ชาญวีรกูล” ควงคู่ภริยา “จ๋า-ธนนนท์ นิรามิษ” พากันบินไปร่วมงานที่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีแขกพิเศษ อย่าง โดนัลด์ ทรัมป์ ต่อด้วยการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจของเอเปก ครั้งที่ 32 ที่เมืองคยองจู ประเทศเกาหลีใต้ ที่ถูกนำเสนอข่าวและเป็นที่จับตามอง ในการออกงานคู่อย่างเป็นทางการในต่างแดน
แต่ต้องขอบอกเลยว่า คู่นี้เดินทางกันบ่อยแบบชีพจรลงเท้า โดยเฉพาะ ในประเทศไทย ซึ่งมีขึ้นเหนือล่องใต้เป็นประจำ ตั้งแต่สมัยที่เสี่ยหนูนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลชุดที่แล้ว ส่วนในต่างประเทศก็มีหลายทริปเช่นกัน เริ่มจากทริปเยือนประเทศลาว ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาพร้อมกับเหล่าคณะรัฐมนตรี ซึ่งนับเป็นการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรี ภายหลังดำรงตำแหน่ง และเป็นโอกาสพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–สปป.ลาว โดยได้ไปเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคล พร้อมทั้งดูงานด้านศิลปหัตถกรรมด้วย
ก่อนที่จะเข้ามาทำหน้าที่ผู้นำประเทศนั้น ก็พอจะมีเวลาว่างแบ่งไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ใช้เวลาสวีทเติมความหวานในชีวิตคู่ด้วยกัน ควงกันไปฮ่องกงในเดือนธันวาคมปีก่อน ซึ่งต้องบอกว่าจัดเต็มสวมบทเป็นนักท่องเที่ยวมืออาชีพ เช็กอินแลนด์มาร์คเด็ดแบบไม่มีพลาด
อย่าง ทริปสายมูเทรนด์ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรกันแบบเก็บครบ ไม่ว่าจะเป็นวัดสำคัญหรือเทพเจ้าทั้งหลาย ไปลองส่องดูกันได้ว่า ตะลุยกันไปทุกแหล่งดังตามธรรมเนียม หรือจะเป็นทริปสุดสนุกกับเดสติเนชั่นยอดฮิตของแฟมิลี่ทริป อย่าง ดีสนีย์แลนด์ คู่นี้ก็ไม่มีพลาดสวมหูมิกกี้ขึ้นนั่งม้าหมุน ย้อนวัยไปสมัยละอ่อน เรียกรอยยิ้มเติมความหวานกันก่อนข้ามปีเลยทีเดียว
หรือจะเป็นช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้ว ก็พากันหนีร้อนช่วงสงกรานต์ไทย ไปรับลมหนาวที่ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยควงคู่ไปกับลูกชาย เป๊ก-เศรณี ชาญวีรกูล และ เพลง-ชนม์ทิดา อัศวเหม เรียกได้ว่าสวีทกัน 2 คู่ สัมผัสความโรแมนติกของเกาะฮอกไกโด ทั้งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติชิกตสึ-โทยะ และยังไปล่องเรือในทะเลสาบโทยะ ชมวิวทิวทิศัน์อันงดงามของหนึ่งในสถานที่ขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด