“หมู อาซาวา” อวดความลึกซึ้ง ของ “The Sentiment of Autumn”

Asava พร้อมเดินหน้าสู่บทใหม่แห่งการตีความความงาม ผ่านมุมมองที่ลึกซึ้งและมีมิติ กับคอลเลกชัน Autumn/Winter 2025 “The Sentiment of Autumn” นำโดย หมู-พลพัฒน์ อัศวะประภา ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้ง Asava Group ที่ถ่ายทอดความละเมียดละไมแห่งการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาล ผ่านเสื้อผ้าที่ผสานโครงสร้างอันเฉียบคม รายละเอียดที่ประณีต และความเรียบง่ายที่แฝงไว้ด้วยความหมายอย่างลึกซึ้ง ในงาน “Bangkok International Fashion Week 2025” (BIFW) ณ ลาน พาร์คพารากอน
คอลเลกชันนี้หยั่งลึกในแนวคิด ที่สะท้อนภาพของผู้หญิงยุคใหม่ที่ไม่เพียงมุ่งไขว่คว้าความสำเร็จในแนวตั้ง (Vertical) หากแต่หันกลับมาให้คุณค่ากับสิ่งที่หยั่งรากลึกในตัวตนอย่างแท้จริงในแนวนอน (Horizontal) เป็นการแสดงออกถึงการเคารพในตัวเอง ความหลากหลาย และให้ความหมายกับสิ่งรอบตัวในระดับที่ลึกซึ้งกว่าเดิม เสื้อผ้าแต่ละชิ้นจึงไม่เพียงแต่แสดงถึงความงามภายนอก แต่ยังสะท้อนถึงรสนิยม ไลฟ์สไตล์ และภาวะอารมณ์ของความรู้สึกอันละเมียดละไม ที่ผู้หญิงเข้าใจและเคารพตัวตนของตนเองอย่างแท้จริง
งานนี้เหล่าเซเลบริตีชื่อดัง อาทิ ขวัญ-สู่ขวัญ บูลกุล, เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ, มิว-นิษฐา คูหาเปรมกิจ, แต้ว-ณฐพร พรประภา, วุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดีประสงค์, โดนัท-มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, ลีน่า-ลลินา ชูเอ็ทท์, หมิว-ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์, บุ๊ค-พิมพ์เลิศ ใบหยก และบุ๋ม-จารุจิต ใบหยก ร่วมชมโชว์ครั้งนี้ด้วย