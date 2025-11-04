โท วินไธย จับมือ ปุ้น ปัณณศา สร้างแบรนด์ชุดออกกำลังกายสัญชาติไทย

โท–วินไธย ดุษฎีสุรพจน์ จับมือภริยาดีไซเนอร์แถวหน้า “ปุ้น ปัณณศา” ร่วมกันสร้างแบรนด์ชุดออกกำลังกายสัญชาติไทย ONE SECOND ที่ผสานความคล่องตัว นวัตกรรมล้ำสมัย สะท้อนความเท่และความคล่องตัวอย่างมีสไตล์สุดพรีเมียม จะใส่ไปทำงานหรือออกกำลังกายก็ยังได้ สัมผัสคอลเลกชันแรก 8 พ.ย.นี้ เวลา13.00-16.00 น. ที่ร้าน ONE SECOND ชั้น 3 ธนิยะ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
สามีสุดหล่อ มร.ลอภ์เรนฆ์ ลีโอณีโอ มักพูดเสมอว่า การเป็นตัวอย่างให้ลูกได้ดีที่สุดคือ “การกระทำ” ทุกวินาทีของ ตุ๊ก-ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ นอกจากบริหารสินค้าในเครือ, เป็นวิทยากรให้สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เล่นเทนนิส ในเรื่องการศึกษาก็ทุ่มเทสุดๆ การันตีด้วยปริญญาเอก, โท, ตรี หลายใบ ล่าสุด ยังเข้ารับพระราชทาน “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ” จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จนลูกๆ ออกปากว่า ต้องขยันเบอร์ไหนถึงจะตามทัน
ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย บิ๊กบอส DMT สุดปลื้มหลังทราบข่าวว่า DMT ได้รับการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2568 (CGR 2025) อยู่ในระดับ "ดีเลิศ" หรือ 5 ดาว เป็นปีที่ 3 และจัดอยู่ในกลุ่ม “Top Quartile” ที่มีผลการประเมินดีที่สุดใน 25% แรก ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 10,0001-30,000 บาท เป็นปีแรก
