บลู–พงศ์ทิวัตถ์ ร่วมเปิดนิทรรศการ “Masters of Light - Hollywood” ฉลองครบรอบ 130 ปี สวารอฟสกี้

สวารอฟสกี้ ฉลองวาระครบรอบ 130 ปีแห่งความงดงามเจิดจรัส พร้อมเปิดตัวนิทรรศการ Masters of Light – Hollywood เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ Amoeba Music เมืองลอสแอนเจลิส โดยมีเหล่าเซเลบริตี้และคนแฟชั่นเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
ภายในงานได้รับเกียรติจาก บลู–พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ Friend of Swarovski ชายคนแรกของประเทศไทย ร่วมเฉิดฉายเคียงข้าง อเล็กซิส นาซาร์ด (Alexis Nasard) CEO ของสวารอฟสกี้, จิโอวานน่า อิงเกอเบิร์ท (Giovanna Engelbert) ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ระดับโลก และ อเล็กซานเดอร์ ฟิวรี (Alexander Fury) คิวเรเตอร์ผู้อยู่เบื้องหลังการรังสรรค์งานนิทรรศการ มาร่วมต้อนรับแขกคนสำคัญด้วยตนเอง
บรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยเหล่าคนดังจากฮอลลีวูดและแวดวงแฟชั่น อาทิ แชร์ (Cher), ไคลีย์ เจนเนอร์ (Kylie Jenner), บาซ เลอห์มานน์ (Baz Luhrmann), แคทเธอรีน มาร์ติน (Catherine Martin), เจฟฟ์ โกลด์บลุม (Jeff Goldblum), วีนัส วิลเลียมส์ (Venus Williams), ไวโอลา เดวิส (Viola Davis), ลอรา แฮร์ริเออร์ (Laura Harrier), เอลิซาเบธ โอลเซ่น (Elizabeth Olsen), เอมีเลีย เกรย์ (Amelia Grey), ลิซา รินนา (Lisa Rinna), วิสดอม เคย์ (Wisdom Kaye), และ วิกตอเรีย เดอ แองเจลิส (Victoria de Angelis)
พร้อมด้วยเหล่านางแบบชื่อดังระดับโลก อย่าง อนก ยาอี (Anok Yai), อดุต อเคช (Adut Akech), อเล็กซ์ คอนซานี (Alex Consani), โซรา ชเว (Sora Choi) และเจสสิกา ฮาร์ท (Jessica Hart) ที่มาร่วมเฉิดฉายส่องประกายความงามอันทรงคุณค่าของสวารอฟสกี้ไปพร้อมกับสื่อมวลชน พันธมิตรทางธุรกิจ และ Friends of the House จากทั่วโลก