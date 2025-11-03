“Taste of America 2025” รวมวัตถุดิบและเมนูอร่อยสไตล์อเมริกัน ใจกลางกรุง

เปิดประสบการณ์ความอร่อยสไตล์อเมริกันแท้ กับวัตถุดิบและเมนูพรีเมียมส่งตรงจากอเมริกา โดย กูร์เมต์ มาร์เก็ต พรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตมาตรฐานระดับโลก ภายใต้ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จับมือ สำนักงานทูตเกษตร สถานเอกอัครราชทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย เนรมิตพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ ให้กลายเป็นดินแดนแห่งรสชาติและสีสันแบบอเมริกันในงาน “Taste of America 2025” ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2568 ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาพารากอน, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์
ภายในงานพบกับบรรยากาศจำลองย่านฮอลลีวูด และการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมการกินสไตล์อเมริกัน ในผ่านวัตถุดิบและเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยแบ่งเป็น
กลุ่มเนื้อสัตว์ ได้แก่ กุ้งล็อบสเตอร์ (COOKED LOBSTER) จากรัฐเมน ที่มีเนื้อสัมผัสแน่นและรสชาติหวาน เนื้อปลาอะแลสกาแบล็คคอด(ALASKAN BLACK COD) ปลาที่มีรสชาติอร่อยที่สุดในโลก โดยอาศัยอยู่ในน้ำลึกอันบริสุทธิ์ของรัฐอะแลสกา เนื้อวัวสายพันธุ์เองกัส (US PRIME BEEF RIB EYE) มีกลิ่นเนื้อที่หอมรสชาติเข้มข้นเป็นเอกลักษณ์ ได้รับรองจาก U.S. Department of Agriculture เนื้อที่ผ่านกรรมวิธีการเลี้ยงการขุนและมีการจัดเกรด การส่งอออย่างถูกต้อง ไก่งวงอบสุกแช่แข็ง ปรุงสุกพร้อมรับประทาน – หั่นเสิร์ฟได้ทันทีมีโปรตีนสูง
กลุ่มชีสคุณภาพ อาทิ ชีสพ้อยท์ เรเยส (Point Reyes) จากรัฐแคลิฟอร์เนีย มีทั้งรสชาติหอมสมุนไพรแบบเมดิเตอร์เรเนียน และหอมกลิ่มทรัฟเฟิ้ลเข้ม เหมาะสำหรับชีสบอร์ด รวมไปถึงชีสวิสคอนซิน (Wisconsin Cheese) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตชีสคุณภาพหลากหลายชนิดที่ผลิตโดยปรมาจารย์ชีสเมกเกอร์
กลุ่มวัตถุดิบและผลไม้ อาทิ ทาบาสโก้ ศรีราชาซอส (TABASCO SRIRACHA SAUCE) รสจัดจ้านเปรรี้ยวหวาน เพิ่มรสอร่อยเข้ากันดีกับพิซซ่า แซนด์วิช เบอร์เกอร์ แบรค น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล (BRAGG ORGANIC APPLE CIDER VINEGAR) หมักโดยไม่ผ่านกระบวนการใช้ความ ร้อนและการกรอง จึงยังมีเอนไซม์ชั้นยอดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แอปเปิ้ลกาล่า(GALA APPLE) จากวอชิงตัน สายพันธุ์ที่มีกลิ่นหอมแบบน้ำผึ้ง หรือ วานิลลาอ่อน ๆ องุ่นเขียว – องุ่นแดงไร้เมล็ดแคลิฟอร์เนีย เนื้อแน่น ลูกใหญ่กรอบทานเพลิน
กลุ่มนม และ ขนมทานเล่น อาทิ เบน &เจอร์รีส (BEN&JERRY'S) ช็อกโกแลตฟัดจ์บราวนี่ไอศกรีม และ ซอลท์เท็ดคาราเมลไอศกรีม ร็อควิว (ROCK VIEW) นมพาสเจอร์ไรส์รสชาติหอม มัน เข้มข้นรสนมวัวแท้ วอร์เฮดส์คิวบ์ (WARHEADS CHEWY WBES) ลูกอมเคี้ยวหนึบกลิ่มผลไม้ เป็นต้น
นักชิมห้ามพลาด มาลิ้มลองเมนูพิเศษที่รังสรรค์โดยเชฟ จาก You Hunt We Cook กับ เนื้อสันในยูเอสซอสชิมิชูริและมันบด เนื้อสันในสไตล์อเมริกันพรีเมียมเสิร์ฟพร้อมซอสชิมิชูริรสจัดจ้านและมันบดหอมกลิ่นเนย พร้อมโปรโมชันพิเศษ เมื่อซื้อสินค้าภายในงาน Taste of America 2025 ครบ 1,000 บาท รับฟรีกระเป๋า Shopping Bag Tasty USA มูลค่า 199 บาท จำนวน 1 ใบต่อใบเสร็จ และพบขอพรีเมียมอีกมากมาย
ร่วม กิน–ช้อป–ฟิลอเมริกัน แบบเต็มอิ่มใจกลางกรุงฯ ได้ในงาน “Taste of America 2025” ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2568 ที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาพารากอน, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Gourmet Market Thailand