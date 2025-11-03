เอ็ม บี เค จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ๗ วัน พร้อมแสดงความอาลัย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นำโดย นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจในเครือ รวมถึง บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเขตปทุมวัน สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน กรมพลศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ๗ วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน ๒๐ รูป พร้อมถวายความอาลัยด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๙๓ วินาที โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ณ ลานสกายวอล์ค ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจในเครือ ได้มีการตั้งจุดสมุดลงนามถวายอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจในเครือ รวมถึงประชาชน ได้ถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ