พาราไดซ์ พาร์ค ร่วมสืบสานประเพณีไทย ชวนทำกระทงรักษ์โลก
โดย: ผู้จัดการออนไลน์
พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสบรรยากาศความงดงามของเทศกาลลอยกระทง กับงาน “Paradise Park LoyKrathong Festival” พร้อมร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย กับกิจกรรม Workshop ทำกระทงรักษ์โลก ที่คุณจะได้สร้างสรรค์กระทงด้วยตนเองจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง ดอกไม้สด และวัสดุย่อยสลายได้ ที่สำคัญยังช่วยกันร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการสืบสานประเพณีไทยอีกด้วย พิเศษสมาชิก MBK Plus เข้าร่วม Workshop ฟรี จำนวนจำกัดเพียง 100 สิทธิ์ เท่านั้น หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม
มาร่วมสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่ พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมดี ๆ ในงาน “Paradise Park LoyKrathong Festival” ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ข้างร้าน Skechers ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
***บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ (SET: S) ผู้พัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล ร่วมมือกับกลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ผู้นำวงการค้าปลีกไทย ในเครือเซ็นทรัล รีเทลมอบสิทธิพิเศษและประสบการณ์เหนือระดับ ผ่านกิจกรรมและข้อเสนอที่ออกแบบมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์พรีเมียม เพื่อสมาชิกCENFINITY และลูกบ้านคนสำคัญของสิงห์ เอสเตทความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผสานศักยภาพของทั้งสององค์กร“สิงห์ เอสเตท” ซึ่งมีความแข็งแกร่งในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชูรีที่โดดเด่นด้วยการออกแบบที่พิถีพิถันใส่ใจทุกรายละเอียด ร่วมกับ“กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล” ผู้นำวงการค้าปลีกไทย ด้วยมาตรฐานการดูแลประสบการณ์ลูกค้าระดับสากลที่ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจ และประสบการณ์ที่แตกต่างสำหรับลูกค้าคนพิเศษโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มCENFINITY และลูกบ้านคนพิเศษของสิงห์ เอสเตท จะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ แพ็กเกจที่พักโรงแรมและรีสอร์ทในเครือสิงห์ เอสเตท ได้แก่ ทราย ลากูน่า ภูเก็ต, ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ, ทราย เกาะสมุย วิลล่าส์ และสันติบุรี เกาะสมุย พร้อมรับข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากร้านค้า และบริการในกลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อาทิ บริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัวที่ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน, บริการจุดจอดรถที่ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน รวมถึงกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน อาทิ เวิร์กชอป, งานเปิดตัวสินค้าและบริการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่พิเศษที่สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก CENFINITY และลูกบ้านคนสำคัญสิงห์ เอสเตท วันนี้ - 31 ธ.ค.2568 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)ความร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของทั้งสิงห์ เอสเตท และกลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในการยกระดับมาตรฐานการดูแลลูกค้า และสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจครอบคลุมทุกมิติ
***MOWI ASA (โมวี เอเอสเอ) บริษัทอาหารทะเลชั้นนำระดับโลกจากนอร์เวย์ นำโดยนายปีเตอร์ ตอง หัวหน้าฝ่ายขาย ร่วมกับศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ADDx, ADD at KMITL) นำโดย ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดออกแบบ ‘MOWI Salmon Booth 2025’ ภายในงาน Makro HoReCa 2025การประกวดออกแบบ ‘MOWI Salmon Booth 2025’ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพของนักออกแบบรุ่นใหม่ชาวไทย และส่งเสริมการรับรู้ของ Seafood from Norway ในระดับนานาชาติ ในการประกวดครั้งนี้ผสมผสานแนวคิดการออกแบบอย่างสร้างสรรค์เข้ากับกลยุทธ์ทางการตลาด โดยมุ่งเน้นให้บูธสินค้าเป็นตัวถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์ ควบคู่ไปกับความสวยงาม การใช้งานได้จริง ความยั่งยืน และประสบการณ์ของผู้เข้าชม นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันระหว่างนักออกแบบ นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารทะเล ทีมที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร โครงการ ‘MOWI Salmon Booth 2025’ มีรางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 90,000 บาท โดยตั้งแต่ปี 2566 มีนักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการนี้แล้วจำนวน 20 คน
***แมคโดนัลด์ ชวนมาอร่อยกับ‘ชุดสุดคุ้ม’ กับเมนูเบอร์เกอร์ให้เลือกอร่อยจุใจกับเบอร์เกอร์สุดโปรด ได้แก่ ชุดซามูไรเบอร์เกอร์หมู, ชุดแมคฟิช, ชุดแมคไก่ หรือ ชุดชีสเบอร์เกอร์ ที่เสิร์ฟร้อนๆ พร้อมเฟรนช์ฟรายส์ขนาดใหญ่ และโค้กขนาด22 ออนซ์ ในราคาเริ่มต้นเพียงชุดละ159 บาท พิเศษสุด! รับทันทีแก้ว McDonald's Cool Cup สุดลิมิเต็ด จำนวน1 ใบ ต่อ1 ชุด มีให้เลือกสะสมถึง3 ดีไซน์ใหม่สุดคูล ได้แก่ ลายแมคนักเก็ต, ลายแมคโดนัลด์เลิฟ และ ลายแฮปปี้สมายล์ ซึ่งผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี ด้วยรูปแบบReuseable ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรักษ์โลก ใช้ซ้ำได้หลายครั้งมาพร้อมความจุขนาดใหญ่ขึ้นถึง26 ออนซ์ ให้เติมเต็มความสดชื่นจากเครื่องดื่มเย็นได้อย่างจุใจยิ่งกว่าเดิมมาอร่อยกับ‘ชุดสุดคุ้ม’ จากเมนูเบอร์เกอร์สุดโปรด พร้อมสะสมแก้วMcDonald's Cool Cup สุดลิมิเต็ดให้ครบทั้ง3 ดีไซน์ ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้–7 ธันวาคม2568 ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ, บริการแมคไดร์ฟ ทรู และแมคดิลิเวอรี โทร.1711, เว็บไซต์ www.mcdonalds.co.th หรือ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook.com/McThai