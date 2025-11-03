Sri panwa จับมือศิลปินชื่อดัง จัดแสดงศิลปะร่วมสมัยริมอันดามัน

โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต (Sri panwa Phuket) จับมือศิลปินชื่อดัง ชีส อานนท์ เนยสูงเนิน (Cheese Arnon) ศิลปินไทยเจ้าของคาแรคเตอร์สุดโดดเด่น “The Fox” สร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดพิเศษภายใต้ชื่อ “SEA SAND STONE” ท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต
โดยนิทรรศการ “SEA SAND STONE” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศิลปินในพำนัก (Artist in Residence) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต รีสอร์ทหรูระดับไฮเอนด์ที่ให้ความสำคัญกับศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกับชีส อานนท์ ศิลปินมากเสน่ห์ผู้มีผลงานโดดเด่นในวงการศิลปะไทย และ ภัณฑารักษ์ พิมพ์ปวีณ สุนทรธรรมรัต ที่รับหน้าที่คัดสรรและดูแลแนวคิดของโครงการอย่างประณีต ในระหว่างการพำนัก ณ โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต
โดย ชีส อานนท์ ได้ใช้เวลาซึมซับความงามของธรรมชาติ ท้องทะเล แสงแดด และบรรยากาศรอบโรงแรม ถ่ายทอดพลังเหล่านั้นออกมาเป็นผลงานศิลปะในหลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพจิตรกรรม ประติมากรรม และศิลปะจัดวาง (Installation Art) ที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและพลังแห่งความสงบงามของทะเลภูเก็ต
นิทรรศการ “SEA SAND STONE” เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2568 ณ Baba Space 3 & 4 โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต เชิญแขกผู้มีเกียรติและผู้ชื่นชอบศิลปะร่วมสัมผัสประสบการณ์ศิลปะสุดพิเศษริมทะเลภูเก็ต