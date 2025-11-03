คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2568 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
การงานก้าวหน้าและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลายอย่าง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบอะไรกับคุณมากนัก เรื่องที่ต้องต่อสู้ฟันฝ่ายังมีอีกมาก ต้องดูแลรับผิดชอบงานหลายด้าน ควรต้องเพิ่มอาวุธทางปัญญาและขวนขวายหาเทคนิคใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ในคราวที่คับขันได้ทันท่วงที มิควรใช้พลังงานและเวลาให้สิ้นเปลืองไปโดยใช่เหตุ ความกล้าที่จะลองผิดลองถูกจะทำให้ได้อะไรๆมากกว่าที่คิด คนที่พร้อมให้การช่วยเหลือและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนคุณยังมีอยู่ขอเพียงคุณเอ่ยปากเท่านั้น ความเป็นมืออาชีพจะทำให้มองเห็นโอกาสที่คนอื่นๆมองข้ามได้ ไม่ควรมีอคติกับคนที่เห็นต่าง การโต้แย้งใดๆที่ไม่เป็นประโยชน์หรือไม่ใช่เรื่องที่สร้างสรรค์ควรต้องหลีกเลี่ยง นัดหมายถูกเลื่อนหรือมีเหตุให้ต้องเดินทางอย่างกะทันหัน
ด้านการเงิน ความคล่องตัวยังมีอยู่ แต่ก็ดูเหมือนว่ารายได้ยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่นัก เกิดความล่าช้าหรือไม่มาตามนัด มิควรใช้จ่ายให้หมดเปลืองไปโดยใช่เหตุ หรือใช้เงินผิดประเภทจะเดือดร้อนภายหลังได้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักข้างเดียว ส่วนคนมีคู่ ต้องจับเข่าคุยกันบ้างแล้ว ปัญหาจะได้เคลียร์
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
ได้แรงจูงใจดีโดยเฉพาะในช่วงที่เริ่มต้นจึงค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นเป็นพิเศษแต่ก็จะค่อยๆแผ่วๆลงเป็นลำดับซึ่งเป็นไปโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัว ควรเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆบ้างเป็นการท้าทายความสามารถไปในตัว บางเรื่องที่ต้องดำเนินการหรือสะสางไม่อาจทำให้เสร็จได้ในระยะเวลาอันสั้นและจำเป็นต้องปรึกษาหารือเพื่อขอคำชี้แนะจากผู้ใหญ่หรือผู้มีประสบการณ์มากกว่า ยังมีเรื่องที่คุณไม่รู้อีกมาก ต้องการมุมมองที่หลากหลาย จะมีการปรับเปลี่ยนข้อตกลงบางอย่างทำให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น แต่อย่าคิดทำอะไรที่เสี่ยงหรือใช้ชื่อเสียงไปรับรองหรือรับประกันใคร เพิ่มความรัดกุมในเรื่องของเอกสารและข้อมูลด้วย มิควรตัดสินใจโดยหุนหันพลันแล่นโดยมิได้พิจารณาทบทวนให้ดีก่อน ระวังคำพูดที่ทำให้ผู้อื่นต้องเสียหน้าหรือเสียความรู้สึกด้วย
ด้านการเงิน หาง่ายใช้คล่อง มีเหตุให้ต้องเสียเงินเพราะคนใกล้ตัวโดยเฉพาะเกี่ยวกับสุขภาพ มีโชคลาภ ควรต้องตรวจดูข้าวของและเงินทอนให้ครบ ระวังจะได้ของปลอมหรือของมีตำหนิ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักง่ายหน่ายเร็ว ส่วนคนมีคู่ มีบางอย่างที่ต้องปรับความเข้าใจกัน
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
วิธีการที่ใช้ดูเหมือนจะได้ผล สิ่งที่ทำมีความคืบหน้าไปไกลกว่าที่คิด ชั่วโมงบินสูงจึงสามารถทำเรื่องยากให้เป็นง่ายได้สบายๆ หรืออย่างน้อยก็มีความสบายใจที่จะทำอะไรๆมากขึ้น บริหารเวลาและพละกำลังได้ดีเว้นซะแต่จะเจอภารกิจด่วนเข้ามาแทรก ต้องจัดการงานแทนผู้อื่นด้วยความจำเป็นหรือสถานการณ์บังคับ จะถูกส่งให้เข้าไปแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าบางอย่าง บทบาทที่ได้รับอาจเป็นเรื่องที่ไกลตัวต้องใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นสูง ต้องค้นข้อมูลเพิ่ม ยังคงมีใครๆมาขอคำแนะนำหรือขอฟังความคิดเห็นในเรื่องที่กำลังประสบอยู่เนืองๆ ช่วงท้ายสัปดาห์จะเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลง มีการปรับแผนแบบฉับพลัน ควรต้องเผื่อทางเลือกไว้หลายๆทางเผื่อว่าบางสิ่งไม่เป็นไปในรูปแบบที่ควรจะเป็น
ด้านการเงิน มีเสถียรภาพพอสมควร มีความสามารถพอที่จะโปะหนี้ได้ ใช้จ่ายได้อย่างอิสระ เสียเงินซ่อมข้าวของเครื่องใช้ ของหายโดยไม่รู้ตัวเพราะวางระเกะระกะ คนใกล้ชิดจะมาหยิบยืม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ดูให้ดีว่าคนที่มาชอบนั้น ชอบที่คุณเป็นคุณหรือที่อะไรกันแน่ ส่วนคนมีคู่ มิควรคิดเล็กคิดน้อยให้มากจนเกินเหตุ จะไร้สุขซะเปล่าๆ
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมิได้หยุด ปัญหาหลายอย่างประดังเข้ามาจนคิดแก้ไขแทบไม่ทัน การเข้ารับหน้าที่หรือรับงานมาโดยไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังและเบื้องลึกมากพอก็ย่อมที่จะต้องปวดเศียรเวียนเกล้าเป็นธรรมดา สิ่งผิดปรกติที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่คุณมองข้ามหรือไม่ทันได้สังเกต ระวังติดกับดักความคิดตนเองด้วย ในบางเรื่องก็ควรรับฟังมุมมองของคนนอกบ้าง การสื่อสารที่ไม่เคลียร์ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ผิดเพี้ยนไปจากความต้องการ ช่วงนี้มีเหตุให้ต้องพึ่งพาหรืออิงผู้ใหญ่ตลอด เจอคู่แข่งที่ฝีมือสูสีกันหรือมีคนพยายามแข่งกับคุณอยู่ ปลายสัปดาห์มีสิทธิ์ที่จะได้รับข่าวดี ความคลุมเครือต่างๆที่มีจะค่อยๆคลี่คลายลง ได้รับความเชื่อถือในการบริหารจัดการมากขึ้น
ด้านการเงิน ติดๆขัดๆ หมุนไม่ค่อยไป หาได้ไม่ค่อยพอ มีรายได้ที่ไม่แน่นอน ได้ช้ากว่ากำหนด ต้องผัดหนี้กันให้วุ่น ต้องจับแพะชนแกะ ระวังจะสูญเงินฟรีหรือเสียตังค์เปล่าเพราะเชื่อคนง่าย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกก็ค่อยๆดูไปละกัน ส่วนคนมีคู่ ค่อนข้างเจ้าอารมณ์ เหวี่ยงตลอด ทำให้ต้องทะเลาะกันบ่อย
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
ต้องทำงานที่ใช้ความรับผิดชอบสูง อยู่ในช่วงขาขึ้นจึงมีแต่คำว่างาน มีคนคอยหยิบยื่นโอกาสมาให้ตลอด เรื่องที่ใครว่ายากหรือมิอาจทำได้แต่คุณสามารถจัดการให้เรียบร้อยได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย จะเจอสถานการณ์ที่ทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆด้วยมุมมองที่ต่างไปจากเดิม ต้องวิ่งรอกไปหลายที่หรือติดต่องานหลายแห่ง ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆหลายอย่าง ได้ข้อมูลหรือรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน จะมีการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น ควรต้องหูไวตาไว ความเป็นคนช่างสังเกตนำไปสู่การค้นพบหรือได้ความคิดที่สร้างสรรค์ แต่เป็นช่วงที่มิควรจะเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุงหรืองัดข้อกับใครโดยไม่จำเป็น ใช้ปัญญาสยบปัญหา ดวงแข็งใครก็ทำอะไรคุณไม่ได้เว้นแต่จะทำเสียเรื่องเอง
ด้านการเงิน สภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ สุดแต่ว่าคุณจะต้านแรงดึงดูดจากภากนอกได้มากน้อยแค่ไหน วิญญาณนักช้อปอาจเข้าสิงได้ จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทางการเงินเพื่อความคุ้มค่าที่มากกว่าเดิม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอใครบางคนที่ทำให้คุณลุ่มหลงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ส่วนคนมีคู่ ได้ไปไหนต่อไหนด้วยกันบ่อยขึ้น อบอุ่นเป็นพิเศษ
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
คงต้องเร่งมือขึ้นเล็กน้อยก่อนที่เรื่องยุ่งๆจะทยอยมาเยือน เรียบเรียงความคิดและคำพูดดีจะทำให้การงานไปได้โลด ข้อมูลบางอย่างอาจทำให้ไขว้เขวหรือนำไปสู่ความเข้าใจผิดควรต้องกรองก่อนที่จะเชื่อ ใช้เหตุและผลในการหาคำตอบหรือหาทางออกของปัญหา กรุณาอย่าทึกทักไปเอง การพลิกล็อคเกิดขึ้นได้เสมอจะประมาทไม่ได้เลย ควรมีแผนสำรองเตรียมไว้ตลอด ความใส่ใจจะทำให้คุณมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นๆนั้นมองข้ามได้ อะไรที่หวังหรือลุ้นอยู่ไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ ต้องยกระดับความกล้าให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้ความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างแนวทางที่ได้วางเอาไว้ การทำงานร่วมกับบุคลากรที่ต่างสายงานนั้นไม่ง่ายเลย
ด้านการเงิน คล่องตัวดี มีโชคลาภ ได้ลาภปากหรือลาภโดยเสน่หา ค่อนข้างที่จะฟุ่มเฟือย เสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่ควรเสีย ต้องจัดระเบียบเรื่องใช้จ่ายกันใหม่ จะสงเคราะห์ใครก็ตามสมควร
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีโอกาสตกหลุมรักแบบไม่คาดฝัน ส่วนคนมีคู่ เกิดปัญหาเพราะบุคคลที่สามเข้ามาข้องเกี่ยว
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
สิ่งใดที่ไม่เวิร์กก็อย่าได้ดันทุรัง อย่าสำคัญตนผิด เอาแต่ความคิดของตนเป็นใหญ่จนลืมที่จะรับฟังเพื่อนร่วมงานคนอื่น จริงอยู่ที่คุณต้องแบกรับหลายเรื่องและยังต้องรับความกดดันจากผู้ใหญ่อีก บางทีอาจต้องออกไปมองในมุมของบุคคลภายนอกเผื่อว่าจะเห็นอะไรๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ต้องทำงานด้วยความเสียสละและอดทนให้มากกว่าเดิม ระวังอาการเจ้ากี้เจ้าการกำเริบและแทนที่จะดีกลับกลายเป็นว่าทำให้บรรยากาศเสียซะเปล่าๆ เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้สมองหนักพอสมควร มีพาวเวอร์ในการเจรจาต่อรอง ใช้จุดแข็งของคุณให้เป็นประโยชน์ แต่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในทุกรูปแบบโดยเฉพาะอะไรที่มิได้รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังดีพอ เพิ่มความแยบยลให้กับทุกๆเรื่องที่ต้องจัดการ มีความอารีอารอบที่เข้มข้น อย่าเสียเครดิตในคำพูด สมุนบริวารจะนำเรื่องปวดหัวมาให้
ด้านการเงิน สภาพคล่องยังดีอยู่ จัดหนักจ่ายเพลินได้ตามสะดวก แต่ถ้าใช้เงินเป็นก็คงรู้ใช้รู้จ่ายและมีวินัยทางการเงินเป็นอย่างดี ระวังเพื่อนพาจน หรือเสียตังค์ด้วยเรื่องของสุขภาพ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบคนใจถึงพึ่งได้ บุคลิกก็ดูอบอุ่น ส่วนคนมีคู่ น้อยครั้งที่จะไม่เถียงกัน
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
ยังคงมิได้เรื่องได้ราวอย่างที่ตั้งใจไว้ อำนาจในมือมีไม่มากพอที่จะจัดการอะไรๆได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แม้ว่าจะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแต่ก็ต้องมีเหตุให้ต้องคิดเล็กคิดน้อยจนได้ จะถูกมองข้ามความสำคัญไปแบบหน้าตาเฉย บางสิ่งที่น่าจะเป็นของคุณกลับต้องหลุดมือไปแบบเหลือเชื่อ ผลตอบรับไม่ว่าจะด้วยเรื่องอันใดจะน้อยกว่าที่คิดไว้อีก ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือใดๆจะเต็มไปด้วยเงื่อนไขหรือจำต้องมีข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างด้วย ระวังการมีปัญหากับผู้ใหญ่อันเนื่องมาจากความเข้าใจผิด เป็นช่วงเวลาที่ต้องพึ่งพาอาศัยหรือรบกวนเพื่อนเก่าในบางเรื่อง ควรต้องตามสถานการณ์ความเป็นไปต่างๆที่เกิดขึ้นให้ทันเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาส บางท่านมีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่ซึ่งก็น่าจะทำให้ได้แรงบัลดาลใจหรือแง่คิดมุมมองใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น มีวาทศิลป์อีกนิดก็ดีนะ
ด้านการเงิน หมุนคล่อง ไหลเวียนดี มีเงินใช้ไม่ขาดมือ แต่ก็มิควรใช้ตามอารมณ์ให้มากจนเกินไป ควรที่จะใช้ข้าวของต่างๆอย่างทะนุถนอมด้วย พยายามอย่าหาเรื่องเสียตังค์เป็นอันขาด
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีโอกาสที่จะสะดุดรักเข้าอย่างจัง ส่วนคนมีคู่ วันไหนไม่ได้ต่อปากต่อคำกันดูเหมือนชีวิตจะขาดอะไรไป
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
โครงการต่างๆผุดขึ้นมาในหัวราวกับดอกเห็ด ไอเดียบรรเจิดสุดๆ เป็นช่วงเวลาของการขวนขวายค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอ บางกรณีอาจต้องใช้หลักจิตวิทยามาช่วย แต่ไม่ว่าจะทำการใดก็อย่าได้ประมาท ควรอ่านสถานการณ์ให้ขาดด้วย โจทย์ที่ได้รับจะมีดีกรีความยากเกินกว่าที่คาดไว้ และด้วยข้อจำกัดบางประการอาจทำให้มิสามารถใช้ศักยภาพที่มีได้อย่างเต็มที่นัก จะมีเรื่องให้ต้องหงุดหงิดใจ ท่านจะเจอเหตุแบบหนีเสือปะจระเข้เข้าจนถึงขั้นไปไม่เป็นกันเลยทีเดียว มิควรออกโรงแทนผู้ใดเป็นอันขาด จะได้ข้อคิดหรือมุมมองบางอย่างจากการมีสังคมที่กว้างขวางมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในช่วงปลายสัปดาห์ทำให้คุณต้องแบกรับภาระรับผิดชอบที่มากขึ้นแต่ก็จะเป็นตัวของตัวเองได้มากกว่าเดิม จังหวะนี้เป็นอะไรที่ต้องแลกแม้จะต้องได้อย่างเสียอย่างก็ตาม
ด้านการเงิน รายรับขยับตัวดีขึ้น แต่รายจ่ายจิปาถะก็ไม่ใช่ย่อย คุมไม่ดีมีสิทธิ์กระเป๋าฉีกได้เหมือนกัน ควรซื้อเฉพาะของที่จำเป็นหรืออยากได้จริงๆ มิควรซื้อมาเก็บให้รกบ้านหรือใช้ได้ไม่คุ้ม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่กำลังปิ๊งอยู่นั่นไม่โสดแล้ว ส่วนคนมีคู่ ไม่ค่อยเทคแคร์กันเท่าที่ควร
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
มีหลายเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ความชุลมุลวุ่นวายทยอยมาเป็นระลอกจำเป็นต้องมีสติในการรับมือ มิควรที่จะหัวเสียง่ายเกินไป และสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือความมีศิลปะทั้งการกระทำและคำพูด งานบางอย่างจะต้องแก้แล้วแก้อีก ความไม่ได้ดั่งใจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ต้องวิ่งรอกไปหลายที่หลายแห่ง ปัจจัยหลายอย่างก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยให้แก่คุณเอาซะเลย สิ่งที่คาดหวังจะยังมิได้รับการสนองตอบอย่างที่ควรจะเป็น การสานต่องานใดๆคงต้องอาศัยเวลาอีกสักพักกว่าจะเข้าที่เข้าทาง การสื่อสารหรือการเรียกดูข้อมูลบางอย่างจะเกิดการขัดข้อง น่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสไตล์การทำงานเพื่อเพิ่มความคล่องตัว ช่วงนี้ผลงานอาจจะยังไม่เข้าตาใครๆมากมายนัก สัญญาข้อตกลงใดๆต้องทำอย่างรอบคอบรัดกุมมิเช่นนั้นจะเสียเปรียบได้ ระวังการมีปากเสียงกับหุ้นส่วนเนื่องจากไม่ฟังกันและกัน
ด้านการเงิน ค่อนข้างสะพัดดี แต่ยังบริหารจัดการได้ไม่ดีพอ ควรต้องเพิ่มมาตรการบ้างอย่างเพื่อปกป้องทรัพย์สิน จะถูกเบียดเบียน หมดเงินเพราะคนอื่น สิ่งของที่โดนยืมจะได้คืนยาก มิควรคิดที่จะรวยทางลัด
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนแอบปลื้มคุณอยู่ ส่วนคนมีคู่ ควรที่จะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน จะทำอะไรให้ไว้หน้ากันบ้าง
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
ความคิดอ่านค่อยๆลื่นไหล พอเครื่องเริ่มติดความมั่นใจก็ตามมา แต่ในบางกรณีก็มิเห็นว่าจะต้องเปลืองแรงเองสักหน่อยเพียงแค่อ่านสถานการณ์ให้ขาดก็พอ เพื่อความไม่ประมาทก็มิควรที่จะเสี่ยงโดยไม่จำเป็น การเผชิญหน้ามิใช่ทางแก้ปัญหาที่ดีเสมอไป ยังคงมีสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติม พึงหลีกเลี่ยงการปะทะคารมหรือการโต้เถียงใดๆที่ไม่สร้างสรรค์ อุปสรรคที่เจอมิใช่เรื่องอะไรที่ใหม่สำหรับคุณเป็นโอกาสที่คุณจะได้แสดงฝีมือ สิ่งที่หวังตั้งใจอาจจะไม่ง่ายนักที่จะได้มาแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ บรรยากาศของการเจรจาต่อรองเป็นไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะเมื่อคุณได้ศึกษาข้อมูลต่างๆที่ต้องใช้มาเป็นอย่างดี จะมีการลงนามในสัญญาข้อตกลงเกิดขึ้น จะได้รับข่าวดีจากทางไกล
ด้านการเงิน หาเก่งใช้เก่ง ถือเงินสดได้ไม่ทน มีเรื่องให้ต้องเสียเงินตลอด อุดรูรั่วไม่ได้ เปลี่ยนมือไปไวมาก ทุ่นไม่อั้นเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนา แต่ก็มองเห็นช่องทางทำเงินอยู่เรื่อยๆ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีแววว่าจะเจอคู่ พบคนที่ตรงสเปก ส่วนคนมีคู่ มีความเข้าใจต่อกันมากขึ้น
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
ผลลัพธ์ออกมาไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ เรื่องท้าทายสติปัญญามีเข้ามามิได้ขาด ช่วงต้นคงต้องใช้ความอดทนและความมานะบากบั่นสูงพอสมควร อีกทั้งยังต้องพึ่งตัวช่วยที่ประสบการณ์แก่กล้ากว่าอีกด้วย บางท่านอาจจะต้องทำงานร่วมกับผู้ที่เคยเป็นไม้เบื่อไม่เมากันมา เป็นช่วงเวลาที่ต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพสูงสักหน่อย จะได้เข้าไปรับรู้ในเรื่องบางอย่างที่เป็นความลับโดยบังเอิญหรือเป็นสิ่งที่มิได้ต้องการจะล่วงรู้แต่ประการใดซึ่งทำให้ต้องอึดอัดใจอยู่มิใช่น้อยเลย ระวังปัญหาในเรื่องของการสื่อสารที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในเจตนารมณ์ที่แท้จริงไป มิควรมองอะไรแต่เพียงผิวเผิน สูตรสำเร็จที่เคยใช้ได้ผลแต่ในครั้งนี้จะต่างออกไป ควรต้องมีใจกว้างพอที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อนำมาปรับปรุง รั้นไปก็มิได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา อย่าได้คิดเสี่ยงโดยไร้หลักประกันใดๆ การงานกว่าจะเข้าที่และลงล็อกก็ต้องใช้เวลา
ด้านการเงิน หาได้ไม่พอใช้ ควรเพิ่มช่องทางเสริมรายได้ ตัดรายการที่ไม่จำเป็นออกไปก่อน อย่าเพิ่งเพิ่มภาระใดๆทั้งสิ้น ระวังถูกหลอกให้ซื้อของที่ไม่มีคุณภาพหรือหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีรักแบบฉาบฉวย ส่วนคนมีคู่ มีเหตุให้มึนตึงกันบ้างเบาๆ