found & found ชี้เป้าโปรเด็ด ลดแรงแห่งปี กับดีลสุดคุ้ม

พบกับมหกรรมช้อปปิ้งโปรแรงกระแทกใจ! จะสายช้อป สายเหมา สายตุน สายคุ้ม! มารวมกันตรงนี้ เจอครบจบที่นี่ที่ found & found ยิ่งช้อปยิ่งคุ้มกับโปรปังแห่งปี found & free ซื้อ 1 แถม 1 ดีลสุดคุ้มที่มาพร้อมกับขบวนสินค้าราคาพิเศษ แหล่งรวมไอเทมเด็ดแบรนด์ดังส่งตรงจาก ญี่ปุ่น-เกาหลี 🇯🇵🇰🇷 ที่มีมาให้เลือกช้อปส่งท้ายปีก่อนใคร ทั้งสกินแคร์ เมคอัพ มาส์ก ครีมอาบน้ำ ยาสระผม และอื่นๆ อีกมากมายกว่า 1,000 รายการ
ใครอยากอัปเดตเทรนด์บิวตี้กับโปรโมชั่นสุดคุ้ม ซื้อ 1 ได้ถึง 2 ชิ้น ก็ไปเลือกช้อปกับบิวตี้ไอเทมยอดฮิตมากมายกันได้แบบจุใจ อาทิเช่น LuLuLun, BRINGGREEN คลีนซิ่งตัวท็อปจาก FIF เจลอาบน้ำ Jmella กันแดดอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น Pricelat U หรือแบรนด์อื่น ๆ อีกมากมาย เตรียมพร้อมช้อปฟินได้แล้วที่ร้าน found & found ทุกสาขา (ยกเว้นโซน found & found ใน Mitsukoshi และ Foodland) ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2568 เท่านั้น! ช้อปนี้มีแต่คุ้มรีบพุ่งตัวไปด่วน
ร่วมสัมผัสประสบการณ์บิวตี้รูปแบบใหม่สไตล์ J/K Beauty เจอครบ จบที่ found & found สำหรับลูกค้าที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว found & found เพียงสมัครสมาชิกวันนี้ รับสิทธิพิเศษทันที! ส่วนลด 10% สำหรับการช้อปในเดือนเกิด อัปเดตกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร พร้อมติดตามสินค้าใหม่และกิจกรรมสนุก ๆ ตลอดทั้งปีผ่าน Facebook: foundnfound.official, IG: found.n.found LINE Official Account: @foundnfound หรือคลิก https://bit.ly/foundnfound-line