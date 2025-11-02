เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปเชียน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ ทรงร่วมในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปเชียน (Grand Egyptian Museum – GEM) ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ตามคำทูลเชิญของนายอับดุล ฟัตตาห์ อัสซีซี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และงดงาม โดยมีเหล่าราชวงศ์และผู้นำระดับนานาชาติและแขกผู้มีเกียรติจากทั่วโลกเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้
พิพิธภัณฑ์อียิปต์แห่งใหม่ (Grand Egyptian Museum - GEM) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของกรุงไคโร ติดกับ พีระมิดกีซา ใช้งบประมาณการก่อสร้างมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และถูกออกแบบให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อุทิศให้กับอารยธรรมเดียว โดยจัดแสดงโบราณวัตถุกว่า 50,000 ชิ้น ซึ่งมากกว่าจำนวนชิ้นจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ในกรุงปารีสที่มีอยู่ราว 35,000 ชิ้น
Cr. ภาพจาก IG fookiebeauty, arabianroyalagency, archeologytour