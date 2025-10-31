พระพันปีหลวงกับ 10 คนดังระดับโลก ทรงทำหน้าที่ดั่งทูตสันถวไมตรี

ตลอดช่วงระยะเวลาที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำรงพระยศในฐานะ “แม่แห่งแผ่นดิน” ไม่เพียงทรงพระราชกรณีกิจสร้างโครงการมากมายเพื่อช่วยเหลือพสกนิกร แต่ยังทรงเป็นประหนึ่งดังสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทย ที่ถ่ายทอดไปสู่เวทีโลก และเป็นเสมือนทูตสันถวไมตรีกับผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งเป็นแขกและเป็นเจ้าภาพต้อนรับเหล่าเชื้อพระวงศ์และคนดังระดับโลกมากมาย
พระพันปีหลวงต้อนรับการมาเยือนของ เลดี้ไดอาน่า ปี 2531
พระพันปีหลวงเยือนพระราชวังเครมลิน ปี ค.ศ. 2007 ครบรอบสายสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-รัสเซีย 110 ปี
พระพันปีหลวงและเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินเบอระเสด็จไปในงานจัดหารายได้ สมทบทุนมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล (13 ต.ค. 2526)
สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 6 อดอล์ฟแห่งสวีเดน และสมเด็จพระราชินีลูอีสแห่งสวีเดน จัดงานถวายพระกระยาหารค่ำแก่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระพันปีหลวง ณ พระราชวังสต็อกโฮล์ม (23 ก.ย. 2503)
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร และพระพันปีหลวง เสด็จเยือนสภากาชาดไทย (พ.ศ. 2515)
พระพันปีหลวงเสด็จออก ณ พระทำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ ทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย (17-20 ก.พ. 2548) ทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อเหตุการณ์สึนามิที่ภาคใต้ และทรงขอบใจประชาชนกับหน่วยงานของไทย ที่ช่วยเหลือชาวสวีเดนซึ่งประสบภัย
พระพันปีหลวงทรงเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นที่ 23 ปี พ.ศ. 2503 ในครั้งที่ตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปยังอเมริกาและยุโรปในช่วงหน้าร้อน พระองค์ท่านเสด็จอิตาลีและรัฐวาติกัน
สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ พระชายาในมกุฎราชกุมารอากิฮิโตะ เสด็จเยือนประเทศไทยเมื่อปี 2507 และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมื่อปี 2533
ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระพันปีหลวง เสด็จเยือนโรงถ่ายภาพยนตร์ของบริษัท Paramount ซึ่งตอนนั้น เอลวิส เพรสลีย์ ราชาเพลงร็อก กำลังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง G.I. Blues
ประธานาธิบดี บิล คลินตัน พร้อมภริยา ในฐานะพระราชอาคันตุกะของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระพันปีหลวง เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2539